Thời sự

Sạt lở núi ở Đà Nẵng: Hiện trường nguy hiểm, chờ thời cơ tìm 3 người mất tích

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
15/11/2025 15:44 GMT+7

Kiểm tra hiện trường vụ sạt lở núi khiến 3 người mất tích, lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo thực hiện công tác tìm kiếm phải quyết liệt, nhanh nhưng thận trọng, kỹ lưỡng để bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hộ.

Ngày 15.11, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng đến địa điểm xảy ra vụ sạt lở núi khiến 3 người mất tích tại khu đầu nguồn sông A Vương ở thôn Pứt (xã Hùng Sơn) để chỉ đạo các lực lượng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Từ thông tin của lãnh đạo địa phương, ông Trần Nam Hưng đánh giá sự cố được xem hy hữu, bất ngờ khi trước đó trời đã nắng ráo liên tiếp 3 ngày. Người dân tưởng đã an toàn nên trở lại nương rẫy thì xảy ra sạt lở. Đến thời điểm kiểm tra, có 3 người bị mất tích.

Sạt lở núi ở Đà Nẵng: Hiện trường nguy hiểm, chờ thời cơ tìm 3 người mất tích- Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng (bìa phải) kiểm tra tại hiện trường vụ sạt lở

ẢNH: S.X

Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng cho hay, ngay sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị đã huy động 151 cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm, đồng thời thiết lập 2 vị trí chỉ huy để chủ động điều hành lực lượng một cách đồng bộ.

Theo đánh giá của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, do chất đất tại vị trí sạt lở đang trong tình trạng bùn nhão nên công tác đưa người và máy móc cơ giới tiếp cận rất khó khăn.

Nhiều khả năng phải chờ nắng ráo vài ngày mới có thể đưa máy xúc xuống an toàn.

Về phương án tìm kiếm, chiều nay (15.11), Bộ Chỉ huy quân sự thành phố sẽ điều 4 chó nghiệp vụ xuống hiện trường để kiểm tra, xác định vị trí cụ thể; tổ chức bay flycam khảo sát; đồng thời, cử 1 tổ di chuyển từ chân suối đi lên để rà soát các khu vực có thể có nạn nhân.

Sạt lở núi ở Đà Nẵng: Hiện trường nguy hiểm, chờ thời cơ tìm 3 người mất tích- Ảnh 2.

Cảnh tượng kinh hoàng tại hiện trường vụ sạt lở

ẢNH: S.X

Sạt lở núi đá chảy như thác ở Đà Nẵng: Dùng flycam, chó nghiệp vụ tìm người

Lực lượng biên phòng cùng chung nhận định, trong điều kiện địa chất chưa ổn định, cần đánh giá kỹ độ an toàn trước khi cho phương tiện xuống hiện trường. Công tác tìm kiếm phải bảo đảm an toàn và có ý kiến chuyên gia địa chất, không được mạo hiểm. Khi xuất hiện "thời cơ vàng" cần tập trung tìm kiếm ngay.

Tìm kiếm quyết liệt nhưng thận trọng

Theo báo cáo của UBND xã Hùng Sơn, trong chiều 14.11, địa phương đã huy động lực lượng tổ chức di dời khẩn cấp 84 hộ dân với 331 nhân khẩu của thôn Glao đến nơi an toàn. Xã Hùng Sơn cũng di dời quy mô lớn thêm thôn H'juh với 84 hộ dân, 315 nhân khẩu. Tổng di dời cả 2 thôn là 171 hộ dân với 665 nhân khẩu.

Hiện địa phương đã sơ tán người dân đến nơi an toàn, bố trí chỗ ở tạm thời và lương thực, thực phẩm đầy đủ; hiện địa phương đang thiếu nguồn nước do một số suối, giếng bị lấp, cắt. Xã đề xuất tạm dừng sử dụng một số giếng khoan, đồng thời kiến nghị kéo đường ống cấp nước tạm thời cho người dân.

Sạt lở núi ở Đà Nẵng: Hiện trường nguy hiểm, chờ thời cơ tìm 3 người mất tích- Ảnh 3.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn

ẢNH: S.X

Chỉ đạo tại hiện trường, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng nhấn mạnh "tuyệt đối không được đi tìm kiếm mà chết thêm người". "Thực hiện công tác tìm kiếm phải quyết liệt, nhanh nhưng thận trọng, kỹ lưỡng để bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hộ", ông Hưng nói.

Ông Hưng yêu cầu các cơ quan chuyên môn đánh giá kỹ tình trạng nứt nẻ núi, nguy cơ sạt lở mở rộng của khu vực núi quanh hiện trường để từ đó có phương án di dời dân hợp lý, đảm bảo an toàn lâu dài cho người dân. Việc di dời phải được tổ chức bài bản, lo chu đáo đời sống, nơi ở và nguồn nước cho người dân tạm thời.

Liên quan đến vụ sạt lở núi kinh hoàng này, Đồn biên phòng Ga Ry cũng đã có báo cáo nhanh về vụ việc. Qua nắm thông tin ban đầu của người dân báo, có khoảng 3 người đang đi làm rẫy, nghi bị vùi lấp.

Sạt lở núi ở Đà Nẵng: Hiện trường nguy hiểm, chờ thời cơ tìm 3 người mất tích- Ảnh 4.

Lực lượng chức năng lập 2 vị trí chỉ huy để tổ chức tìm kiếm, cứu nạn

ẢNH: S.X

Cụ thể, anh Zơ Râm Nh. (công an viên xã Hùng Sơn), chị Bríu Thị T. (vợ anh Nh.) và anh Hốih Zi N. (cả 3 đều ở thôn Pứt). Ngoài ra, vụ sạt lở cũng vùi lấp 7 xe máy của người dân, 3 nhà rẫy.

Khu vực bị sạt lở rộng lớn, kéo dài hơn 1 km. Ước tính cả triệu m³ đất đá từ quả đồi trên cao đổ ập xuống.

Sạt lở núi khiến đất đá chảy như thác: 3 người bị vùi lấp là ai?

