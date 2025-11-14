Chiều tối 14.11, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết thành phố đã chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương thực hiện các biện pháp "4 tại chỗ" để tìm kiếm người mất tích, nghi bị vùi lấp trong vụ sạt lở núi ở xã Hùng Sơn.

Tuy nhiên, do hiện trường vẫn đang sạt lở nên chưa thể tiếp cận được. UBND TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo các lực lượng xung kích đến hiện trường, sử dụng các thiết bị, máy móc, chó nghiệp vụ để tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng chức năng đến hiện trường vụ sạt lở núi ở xã Hùng Sơn, TP.Đà Nẵng ẢNH: NGỌC THƠM

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng, cho biết đơn vị đang triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Đồng thời, đơn vị sẽ thành lập Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường, do một phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn.

Sạt lở núi đá chảy như thác ở Đà Nẵng: Dùng flycam, chó nghiệp vụ tìm người

Lực lượng quân đội dùng loa phát tìm kiếm những người nghi bị mất tích trong vụ sạt lở ẢNH: NGỌC THƠM

Theo đại tá Trần Hữu Ích, khu vực xảy ra sạt lở núi cách trung tâm thành phố khoảng 150 km, đường sá đi lại khó khăn nên việc tiếp cận hiện trường khó khăn. Tình trạng sạt lở hiện diễn biến hết sức phức tạp, các lực lượng chuyên môn, công binh đưa các thiết bị, máy móc như flycam để khảo sát; chưa thể đưa người vào nơi sạt lở để tìm kiếm.

Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường vụ sạt lở núi ở xã Hùng Sơn ẢNH: NGỌC THƠM

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 9 giờ 35 cùng ngày, tại địa điểm đầu nguồn sông A Vương ở thôn Pứt, xã Hùng Sơn xảy ra vụ sạt lở núi, khiến đất đá tràn xuống làm vùi lấp một số nhà rẫy của người dân và hơn 200 m đường giao thông.

Hiện trường vụ sạt lở núi kinh hoàng ở xã Hùng Sơn ẢNH: NGỌC THƠM

Liên quan đến vụ sạt lở núi kinh hoàng này, Đồn biên phòng Ga Ry cũng đã có báo cáo nhanh về vụ việc. Qua nắm thông tin ban đầu của quần chúng nhân dân báo có khoảng 3 người đang đi làm rẫy, nghi bị vùi lấp. Cụ thể, anh Zơ Râm Nh. (công an viên xã Hùng Sơn); chị Bríu Thị T. (vợ anh Nh.) và anh Hốih Zi N. (cả 3 đều ở thôn Pứt). Ngoài ra, vụ sạt lở cũng vùi lấp 7 xe máy của người dân, 3 nhà rẫy.

Trong chiều cùng ngày, xã Hùng Sơn đã tổ chức di dời khẩn cấp 84 hộ dân với 331 nhân khẩu của thôn Glao đến nơi an toàn. Di dời 84 hộ dân, 315 nhân khẩu thôn H'juh.