Sạt lở núi đá chảy như thác ở Đà Nẵng: Di dời khẩn cấp gần 170 hộ dân

Chiều 14.11, ông Zơ Râm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn (TP.Đà Nẵng), cho biết các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm 3 người nghi bị vùi lấp sau vụ sạt lở núi trên địa bàn.

Theo ông Buôn, sau khi vụ sạt lở núi xảy ra ở phía thượng nguồn sông A Vương tại thôn Pứt, đã làm đất đá tràn xuống chắn dòng, tạo thành khối nước tích tụ khổng lồ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Ngay sau khi phát hiện mực nước phía trên điểm sạt lở tại thôn Pứt tiếp tục dâng nhanh, có nguy cơ bị vỡ, uy hiếp hàng chục hộ dân ở thôn Glao, lực lượng dân quân, công an xã, biên phòng... được huy động triển khai di dời khẩn cấp người dân và tài sản.

Hàng chục hộ dân thôn Glao được di dời khẩn cấp đến nơi an toàn ẢNH: NGỌC THƠM

"Ngay trong chiều nay 14.11, địa phương đã huy động lực lượng tổ chức di dời khẩn cấp 84 hộ dân với 331 nhân khẩu của thôn Glao đến nơi an toàn", ông Buôn nói.

Đồng thời, xã Hùng Sơn cũng di dời quy mô lớn thêm thôn H’juh với 84 hộ dân, 315 nhân khẩu. Tổng di dời cả 2 thôn là 171 hộ dân với 665 nhân khẩu.

Liên quan đến vụ sạt lở núi kinh hoàng này, Đồn biên phòng Ga Ry cũng đã có báo cáo nhanh về vụ việc. Qua nắm thông tin ban đầu của quần chúng nhân dân báo có khoảng 3 người đang đi làm rẫy, nghi bị vùi lấp.

Cụ thể, anh Zơ Râm Nh. (công an viên xã Hùng Sơn); chị Bríu Thị T. (vợ anh Nh.) và anh Hốih Zi N. (cả 3 đều ở thôn Pứt). Ngoài ra, vụ sạt lở cũng vùi lấp 7 xe máy của người dân, 3 nhà rẫy.

Khu vực bị sạt lở rộng lớn, kéo dài hơn 1 km. Ước tính, cả triệu m³ đất, đá từ quả đồi trên cao đổ ập xuống. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa thể tiếp cận khu vực nghi ngờ có người bị vùi lấp để kiểm tra, do tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn.

Sạt lở núi khiến đất đá chảy như thác ẢNH: NGỌC THƠM

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 9 giờ 35 phút cùng ngày, tại địa điểm đầu nguồn cách khu dự trữ nước của nhân dân xảy ra vụ sạt lở núi, khiến đất đá tràn xuống làm vùi lấp một số nhà rẫy của người dân và hơn 200 m đường giao thông.

Nhận được tin báo, đơn vị đã huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để nắm tình hình và thực hiện các biện pháp "4 tại chỗ" để tìm kiếm 3 người nghi bị vùi lấp do sạt lở núi nói trên. Địa phương cũng vận động bà con nhân dân không vào khu vực sạt lở núi.