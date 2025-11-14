Đà Nẵng: Xác định danh tính 3 người nghi bị vùi lấp sau vụ sạt lở núi

Chiều 14.11, Đồn biên phòng Ga Ry (TP.Đà Nẵng), cho biết đơn vị đã có báo cáo nhanh về vụ sạt lở núi khiến đất đá chảy như thác xảy ra trên địa bàn xã thôn Pứt, xã Hùng Sơn.

Theo đó, lúc 9 giờ 35 phút cùng ngày, tại địa điểm đầu nguồn cách khu dự trữ nước của nhân dân xảy ra vụ sạt lở núi, khiến đất đá tràn xuống làm vùi lấp một số nhà rẫy của người dân và hơn 200 m đường giao thông.

Hiện trường vụ sạt lở núi ẢNH: NGỌC THƠM

Đồn biên phòng Ga Ry cho hay, qua nắm thông tin ban đầu của quần chúng nhân dân báo có khoảng 3 người đang đi làm rẫy, nghi bị vùi lấp.

Cụ thể, anh Zơ Râm Nh. (công an viên xã Hùng Sơn); chị Bríu Thị T. (vợ anh Nh.) và anh Hốih Zi N. (cả 3 đều ở thôn Pứt).

Trong 3 ngày qua trên địa bàn xã trời nắng, không có mưa. Nhận được tin báo, đơn vị đã huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để nắm tình hình và thực hiện các biện pháp "4 tại chỗ" để tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ sạt lở ẢNH: NGỌC THƠM

Ông Zơ Râm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, cho hay thời điểm xảy ra vụ sạt lở núi có 3 người đang lưu thông qua khu vực đó. Hiện tất cả đều mất liên lạc, các lực lượng vẫn đang túc trực tìm kiếm 3 người nghi bị vùi lấp do sạt lở núi nói trên. Địa phương cũng vận động bà con nhân dân không vào khu vực sạt lở núi.