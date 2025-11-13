Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở kè An Lương

Mạnh Cường
Mạnh Cường
13/11/2025 13:38 GMT+7

Sạt lở nghiêm trọng bờ kè An Lương đang đe dọa cuộc sống của hơn 500 hộ dân, UBND TP.Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp.

Ngày 13.11, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết Chủ tịch UBND thành phố, ông Phạm Đức Ấn, đã ký ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt lở kè An Lương (xã Duy Nghĩa).

Theo quyết định của UBND TP.Đà Nẵng, phạm vi khắc phục khẩn cấp có chiều dài hơn 1,5 km, thuộc đoạn bờ kè sông Thu Bồn kéo dài từ chân cầu Cửa Đại đến cửa biển.

Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở kè An Lương- Ảnh 1.

Kè An Lương sạt lở nghiêm trọng sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 vừa qua

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tuyến kè An Lương được xây dựng từ năm 2006 và hoàn thành năm 2007, có nhiệm vụ bảo vệ khu dân cư 2 thôn Thuận An và An Lương. Tuy nhiên, trong đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 28 - 31.10, tuyến kè đã bị sóng lớn đánh vỡ, nhiều đoạn bị phá hủy hoàn toàn.

Trước tình hình nguy cấp, chính quyền xã Duy Nghĩa đã khẩn trương di dời 64 hộ dân với hơn 230 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, lập chốt túc trực theo dõi diễn biến sạt lở.

Ngoài ra, UBND TP.Đà Nẵng giao quân đội và công an phối hợp địa phương triển khai sơ tán, khắc phục tạm thời và đảm bảo an toàn cho người dân.

Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở kè An Lương- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tham gia gia cố bờ kè An Lương

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Các sở, ngành của TP.Đà Nẵng đã huy động nguồn lực, phương tiện và kinh phí để triển khai biện pháp ứng phó, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Tuy nhiên, hiện sóng lớn vẫn tiếp tục ăn sâu vào bờ, nguy cơ sạt lở lan rộng nếu không được gia cố kịp thời.

Theo thống kê, trong đợt mưa lũ cuối tháng 10, đoạn bờ kè An Lương bị sạt lở gần 1 km, với khối lượng đất đá, bê tông bị khoét sâu hơn 1.000 m³, đe dọa trực tiếp đến hơn 500 hộ dân sinh sống ven sông Thu Bồn. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương khảo sát, đề xuất phương án gia cố khẩn cấp nhằm ngăn chặn tình trạng sạt lở tiếp tục diễn ra.

