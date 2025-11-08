Sơ tán dân tránh bão Kalmaegi là cuộc di dời lớn nhất lịch sử tỉnh Gia Lai

Tối 8.11, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và đoàn công tác Trung ương đã thăm, động viên người dân tỉnh Gia Lai sau cơn bão Kalmaegi.



Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thăm, động viên tỉnh Gia Lai sau cơn bão Kalmaegi ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã báo cáo sơ bộ về những tổn thất, thiệt hại do bão Kalmaegi gây ra. Cụ thể, theo thống kê sơ bộ, cơn bão số 13 khiến 2 người tử vong, 6 người khác bị thương. Hơn 200 căn nhà đổ sập hoàn toàn, 23.870 căn nhà tốc mái, 15 tàu thuyền bị chìm, 42 tàu thuyền bị hư hỏng. Ước tính tổng thiệt hại về kinh tế hơn 5.200 tỉ đồng (thống kê lúc 12 giờ ngày 8.11).

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá rất cao sự vào cuộc, chủ động của tỉnh Gia Lai.

Theo Phó thủ tướng, để đảm bảo an toàn cho người dân, các cấp chính quyền đã tiến hành di dời hơn 90.000 hộ dân với hơn 300.000 người. Đây là cuộc di dời lớn nhất trong lịch sử của tỉnh, tuy nhiên tỉnh đã làm rất tốt.

Cơn bão Kalmaegi là một cơn bão rất mạnh, có diễn biến rất phức tạp. Cơn bão đã làm 200 căn nhà sập, hơn 23.000 căn nhà tốc mái, nếu không di dời kịp có thể hậu quả sẽ rất nặng nề. Do đó, địa phương đã có phương án di dời người dân rất kịp thời.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá đây là cuộc di dời lớn nhất trong lịch sử của tỉnh Gia Lai ẢNH: PHÙ MỸ

Phó thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, địa phương tập trung cho việc khắc phục hạ tầng, điện nước, giao thông, đảm bảo việc khôi phục sản xuất kinh doanh theo chủ trương của chính phủ.

Ngoài ra, Phó thủ tướng cũng mong rằng, tỉnh cố gắng đạt được tốc độ tăng trưởng cao nhất có thể. Chính phủ đã thống nhất sẽ tổng hợp tất cả các thiệt hại của các địa phương để kịp thời hỗ trợ, hết sức chia sẻ với những mất mát của đồng bào.

Kết thúc buổi làm việc, các ngân hàng đã hỗ trợ tỉnh Gia Lai 9 tỉ đồng để khắc phục thiệt hại do bão lũ.