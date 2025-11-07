Nhà tốc mái, 7 người co ro trong nhà vệ sinh suốt đêm giữa bão Kalmaegi

Tối 6.11, bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ sớm hơn dự kiến, khiến căn nhà cấp 4 của bà Tố Thị Kim Oanh (59 tuổi, ở tổ dân phố Phú Mỹ, P.Sông Cầu, Đắk Lắk; thuộc TX.Sông Cầu, Phú Yên cũ) bị tốc mái hoàn toàn, phần khung thép bị gió quật cong, đồ đạc trong nhà hư hỏng nặng.

Nhà bà Tố Thị Kim Oanh tan hoang trong bão Kalmaegi ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Ngôi nhà bị tốc mái toàn bộ khi bão số 13 ập đến ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Bà Oanh kể lại trong sự bàng hoàng: "Chiều hôm qua (6.11), khoảng 18 giờ, sau khi cả nhà ăn cơm xong, tôi vừa nằm nghỉ một chút thì nghe tiếng gió rít mạnh, mái ngói bắt đầu rung lắc rồi bị gió tốc lên. Quá hoảng sợ, tôi kêu cả nhà chạy xuống nhà vệ sinh để trú ẩn. Gió mỗi lúc một lớn, chúng tôi chỉ biết đóng chặt cửa, ôm nhau ngồi chờ trong bóng tối".

Cả 7 người trong gia đình, từ người già đến trẻ nhỏ, đã phải chen chúc trong căn phòng vệ sinh chật hẹp suốt đêm, giữa tiếng gió rít, mái ngói rớt lộp bộp và tiếng vật dụng va đập bên ngoài. "Chúng tôi nghe tiếng mái ngói rơi xuống ầm ầm, tưởng đâu nhà sập đến nơi. Cả đêm không ai dám ra ngoài, chỉ cầu mong bão chóng qua", bà Oanh kể.

Đồ đạc trong nhà bà Oanh bị hư hỏng nặng ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Khi bão tan, sáng sớm hôm sau, cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng xót xa, căn nhà tốc mái chỉ còn trơ khung, tường bị nứt, nhiều vật dụng bị nước mưa làm hỏng.

"Đêm nay chắc gia đình tôi phải ngủ tạm ở nhà hàng xóm. Nhà cửa thế này thì không thể khắc phục trong ngày một ngày hai được. Cả 7 người, giờ không biết làm sao để ổn định lại cuộc sống", bà Oanh nói trong nước mắt.

Cùng chung hoàn cảnh, chị Lê Thị Mỹ Quyên, sống tại tổ dân phố Phú Mỹ, cũng mất toàn bộ mái nhà sau cơn bão. Nước triều dâng cao cuốn trôi phần đất phía sau nhà, gây sạt lở nghiêm trọng.

"Khoảng 16 giờ, khi thấy gió mạnh dần, tôi cùng hai con đã chủ động sang nhà người thân trú nhờ. Đến khi trở về sau bão, tôi không tin vào mắt mình, mọi thứ tan hoang hết. Trước đó, tôi đã dùng bao cát, dây thừng để chằng chống nhà cửa, nhưng gió quá mạnh, không ăn thua", chị Quyên chia sẻ.

Nhà chị Lê Thị Mỹ Quyên cũng bị bão Kalmaegi cuốn bay mái nhà ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Phàn đất phía sau nhà chị Quyên bị triều cường nuốt gọn ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Theo đại tá Cao Văn Mười, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5, tính đến 8 giờ sáng ngày 7.11, hơn 2.000 ngôi nhà trong khu vực đã bị sập hoặc tốc mái. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, cây cối ngã đổ hàng loạt, và số lượng lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại vẫn chưa thể thống kê đầy đủ.

Hiện chính quyền địa phương, lực lượng quân đội và công an đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, cung cấp lương thực, chỗ ở tạm và giúp dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, với mức độ tàn phá nặng nề của cơn bão lần này, nhiều hộ gia đình như bà Oanh và chị Quyên sẽ còn phải mất nhiều thời gian mới có thể ổn định cuộc sống trở lại.

Theo báo cáo của UBND xã Xuân Lãnh, trong tối 6.11 khi bão Kalmaegi đổ bộ, trên địa bàn có 2 người tử vong - đó là ông N.Q.T (45 tuổi) bị nhà sập đè chết và ông P.N.T (65 tuổi) bị cây dừa ngã đổ xuống nhà.