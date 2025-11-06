Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bão Kalmaegi đổ bộ: Một người dân tử vong do nhà sập

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
06/11/2025 22:06 GMT+7

Một người dân tại xã Xuân Lãnh, Đắk Lắk tử vong vì nhà sập khi bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ vào đất liền.

Tối 6.11, lãnh đạo UBND xã Xuân Lãnh, Đắk Lắk (H.Đồng Xuân, Phú Yên cũ) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một trường hợp tử vong do sập nhà trong bão Kalmaegi.

Nạn nhân được xác định là ông N.Q.T (45 tuổi, trú thôn 4, xã Xuân Lãnh). Khi bão Kalmaegi đổ bộ gây gió mạnh, căn nhà của ông T. bất ngờ bị sập. Ngay sau đó ông T. được đưa đến trạm y tế xã địa phương để cấp cứu không qua khỏi do chấn thương nặng.

"Đến 21 giờ 20 phút, tại địa phương vẫn còn đang gió mạnh, chúng tôi đang nắm tình hình trường hợp trên và sẽ có báo cáo cụ thể", vị này nói.

Trước đó, sau khi bão Kalmaegi đổ bộ vào đất liền, khu vực TX.Sông Cầu (cũ) và các địa phương ven biển lân cận ghi nhận mưa lớn kèm gió giật mạnh. Nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, một số nơi bị sập nhà, cây xanh gãy đổ và ngập úng cục bộ. Người dân tại các điểm xung yếu đã được vận động sơ tán đến nơi an toàn.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút, theo ghi nhận, gió ở khu vực ven biển đã giảm dần, không còn mưa. Tuy vậy, chính quyền địa phương tiếp tục yêu cầu người dân hạn chế ra đường, theo dõi diễn biến thời tiết và chủ động các biện pháp phòng tránh, tránh thiệt hại tiếp tục xảy ra.

Bão Kalmaegi Đắk Lắk sập nhà thiệt hại
