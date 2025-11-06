Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đắk Lắk: Nhà tốc mái, sập trong bão Kalmaegi, nhiều người dân lên mạng cầu cứu

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
06/11/2025 21:08 GMT+7

Bão Kalmaegi đổ bộ vào đất liền kèm mưa lớn và gió lốc khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, sập và ngập nước. Nhiều người dân lên mạng cầu cứu.

Tối 6.11, bão Kalmaegi đổ bộ vào đất liền gây gió giật mạnh trên địa bàn phía đông Đắk Lắk (TX.Sông Cầu, Phú Yên cũ), khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, sập tường, cây cối ngã đổ và một số khu vực bị ngập cục bộ. Nhiều người dân phải gọi điện và lên mạng xã hội cầu cứu lực lượng chức năng.

Đắk Lắk: Nhiều nhà dân tốc mái, sập trong bão Kalmaegi phải lên mạng cầu cứu - Ảnh 1.

Người dân đại bàn TX.Sông Cầu nhắn tin cầu cứu lực lượng chức năng sau khi bão bão Kalmaegi đổ bộ vào đất liền gây mưa lớn và gió giật mạnh

ẢNH: CTV

Lúc 19 giờ 30 phút, lãnh đạo P.Sông Cầu cho biết cơ quan chức năng nhận được tin báo một căn nhà đối diện Trại giam Long Bình (tổ dân phố Long Bình) bị sập khi trong nhà có người đang trú bão. Ngay sau đó, lực lượng ứng trực tại sở chỉ huy tiền phương đặt ở UBND phường đã có mặt, giải cứu được hai vợ chồng hơn 60 tuổi cùng một cháu bé 2 tuổi. Ba người được đưa đến khu tập thể an toàn, sức khỏe ổn định.

Ông Nguyễn Minh Thao, Bí thư chi bộ tổ dân phố Phước Lý, cho biết từ đầu tối đến đêm, người dân liên tục gọi điện báo nhà bị tốc mái, cây đổ chắn đường do bão Kalmaegi đổ bộ.

“Khoảng 19 giờ, trần la phông tại nhà văn hóa tổ dân phố Phước Lý bị gió mạnh làm sập. Chúng tôi liên tục nhận tin báo nhà dân bị thiệt hại. Tuy nhiên, gió quá lớn nên chưa thể triển khai hỗ trợ ngay, phải chờ thời tiết giảm bớt để đảm bảo an toàn cho lực lượng và người dân”, ông Thao nói.

Đắk Lắk: Nhiều nhà dân tốc mái, sập trong bão Kalmaegi phải lên mạng cầu cứu - Ảnh 2.

Một nhà dân tại thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ (TX.Sông Cầu cũ) bị ngập do ảnh hưởng của bão Kalmaegi

ẢNH: CTV

Trong khi đó, trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người dân ở khu vực TX.Sông Cầu (cũ) kêu cứu vì nhà bị tốc mái, sập, ngập nặng. Anh Trần Minh Thẳng, nhà ở thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ cho biết đến 20 giờ, nước đã ngập nửa căn nhà cấp bốn của gia đình.

"Nhà tôi đang có nhiều người cao tuổi đang cư ngụ nhưng không thể thoát ra ngoài được. Tôi không còn cách nào khác là lên mạng xã hội kêu cứu, hy vọng lực lượng chức năng nào ở gần đến giúp gia đình", anh Thắng nói.

Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày (6.11), trên địa bàn TX.Sông Cầu vẫn còn gió mạnh rít từng cơn, mưa đã ngớt nhưng khả năng còn diễn biến phức tạp. Chính quyền địa phương đang tiếp tục nắm tình hình thiệt hại và sẵn sàng triển khai lực lượng hỗ trợ người dân ngay khi điều kiện cho phép.

Tin liên quan

Bão Kalmaegi, Gia Lai 'đóng' đèo An Khê

Bão Kalmaegi, Gia Lai 'đóng' đèo An Khê

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đã chính thức thông báo lệnh 'đóng' đèo An Khê, QL19 từ 18 giờ ngày 6.11 đến 8 giờ sáng hôm sau.

Khám phá thêm chủ đề

Bão Kalmaegi bão số 13 Đắk Lắk sập nhà tốc mái cầu cứu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận