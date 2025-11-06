Đắk Lắk: Nhà tốc mái, sập trong bão Kalmaegi, nhiều người dân lên mạng cầu cứu

Tối 6.11, bão Kalmaegi đổ bộ vào đất liền gây gió giật mạnh trên địa bàn phía đông Đắk Lắk (TX.Sông Cầu, Phú Yên cũ), khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, sập tường, cây cối ngã đổ và một số khu vực bị ngập cục bộ. Nhiều người dân phải gọi điện và lên mạng xã hội cầu cứu lực lượng chức năng.

Người dân đại bàn TX.Sông Cầu nhắn tin cầu cứu lực lượng chức năng sau khi bão bão Kalmaegi đổ bộ vào đất liền gây mưa lớn và gió giật mạnh ẢNH: CTV

Lúc 19 giờ 30 phút, lãnh đạo P.Sông Cầu cho biết cơ quan chức năng nhận được tin báo một căn nhà đối diện Trại giam Long Bình (tổ dân phố Long Bình) bị sập khi trong nhà có người đang trú bão. Ngay sau đó, lực lượng ứng trực tại sở chỉ huy tiền phương đặt ở UBND phường đã có mặt, giải cứu được hai vợ chồng hơn 60 tuổi cùng một cháu bé 2 tuổi. Ba người được đưa đến khu tập thể an toàn, sức khỏe ổn định.

Ông Nguyễn Minh Thao, Bí thư chi bộ tổ dân phố Phước Lý, cho biết từ đầu tối đến đêm, người dân liên tục gọi điện báo nhà bị tốc mái, cây đổ chắn đường do bão Kalmaegi đổ bộ.

“Khoảng 19 giờ, trần la phông tại nhà văn hóa tổ dân phố Phước Lý bị gió mạnh làm sập. Chúng tôi liên tục nhận tin báo nhà dân bị thiệt hại. Tuy nhiên, gió quá lớn nên chưa thể triển khai hỗ trợ ngay, phải chờ thời tiết giảm bớt để đảm bảo an toàn cho lực lượng và người dân”, ông Thao nói.

Một nhà dân tại thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ (TX.Sông Cầu cũ) bị ngập do ảnh hưởng của bão Kalmaegi ẢNH: CTV

Trong khi đó, trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người dân ở khu vực TX.Sông Cầu (cũ) kêu cứu vì nhà bị tốc mái, sập, ngập nặng. Anh Trần Minh Thẳng, nhà ở thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ cho biết đến 20 giờ, nước đã ngập nửa căn nhà cấp bốn của gia đình.

"Nhà tôi đang có nhiều người cao tuổi đang cư ngụ nhưng không thể thoát ra ngoài được. Tôi không còn cách nào khác là lên mạng xã hội kêu cứu, hy vọng lực lượng chức năng nào ở gần đến giúp gia đình", anh Thắng nói.

Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày (6.11), trên địa bàn TX.Sông Cầu vẫn còn gió mạnh rít từng cơn, mưa đã ngớt nhưng khả năng còn diễn biến phức tạp. Chính quyền địa phương đang tiếp tục nắm tình hình thiệt hại và sẵn sàng triển khai lực lượng hỗ trợ người dân ngay khi điều kiện cho phép.