Thanh niên ứng trực 24/24, giúp người dân chống bão Kalmaegi

Đội hình ứng phó bão 24/24

Để chủ động ứng phó bão Kalmaegi và giảm thiệt hại cho người dân, Đoàn P.Tuy Hòa (Đắk Lắk) đã thành lập đội hình thanh niên xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với thành phần là các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Trong hai ngày 5 – 6.11, đội hình đã xuất quân với hơn 30 đoàn viên, thanh niên đến hỗ trợ người dân sinh sống trong các khu nhà cấp 4, nằm gần cửa biển và dễ bị ảnh hưởng bởi gió lớn.

Thanh niên Đắk Lắk chủ động hỗ trợ người dân ứng phó bão Kalmaegi ẢNH: Q.N

Các công việc được đội thanh niên phân chia nhiệm vụ rõ ràng: nhóm xúc cát, nhóm buộc mái, nhóm hỗ trợ di chuyển đồ đạc, nhóm kiểm tra lại các điểm có nguy cơ tốc mái. Những bao cát được chuyền tay nhau nhanh và nhịp, từng mái tôn được chỉnh lại chắc chắn hơn, từng mối dây chằng được siết kỹ để chống gió giật.

Trong số những người được hỗ trợ, bà Nguyễn Thị Ngọt (67 tuổi, ở P.Tuy Hòa), sống một mình, là trường hợp được đội hình ưu tiên giúp đỡ sớm. Vì tuổi cao, sức yếu, bà không thể tự kê đồ đạc hay leo trèo gia cố mái nhà. Khi thấy các đoàn viên đến, bà xúc động không biết nói gì hơn ngoài những câu cảm ơn chân thành.

Bà Ngọt kể mấy ngày nay chỉ nghe loa phường và hàng xóm nhắc đến bão, nhà ai cũng bận rộn chuẩn bị, còn bà chỉ biết lặng lẽ nhìn. "Tôi già rồi, có biết xoay xở gì nữa đâu. May lắm có các cháu tới giúp kịp thời. Nhìn mái nhà được chằng lại chắc chắn, tôi cũng yên tâm phần nào", bà Ngọt bày tỏ.

Thanh niên giúp người dân gia cố nhà cửa chống bão ẢNH: Q.N

Chị Nguyễn Thị Như Quyền, Bí thư Đoàn P.Tuy Hòa, cho biết đội hình sẽ trực 24/24 trong suốt thời gian bão diễn biến phức tạp, sẵn sàng có mặt khi có yêu cầu khẩn cấp.

Theo chị Quyền, trên địa bàn có nhiều hộ người già neo đơn, phụ nữ đơn thân do mất người thân khi đi biển nên những hoàn cảnh này rất dễ bị tổn thương và cần sự giúp đỡ nhiều.

Hỗ trợ sơ tán người dân tránh bão Kalmaegi

Trời nổi gió, thao tác của các đoàn viên thanh niên dường như trở nên gấp gáp hơn. Không chỉ dừng lại ở việc gia cố nhà cửa, kê cao đồ đạc, đội hình thanh niên còn hỗ trợ người dân kéo tàu, ghe lên cao, tránh bị sóng đánh hư hại.

Từng chiếc thuyền của người dân được kéo vào bờ từng chút một, dù mệt nhưng ai cũng cố. Giữa tình hình bão Kalmaegi đang tiến sát vào đất liền, một số bạn trẻ cũng nở những nụ cười như tiếp thêm năng lượng chia sẻ: "Kéo xong chiếc cuối cùng thì mồ hôi ướt áo, nhưng nhìn bà con yên tâm là tụi em cũng vui rồi".

Với tinh thần truyền thống "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" không chỉ là câu khẩu hiệu, mà còn là hành động thiết thực của tuổi trẻ P.Tuy Hòa sẵn sàng giúp đỡ người dân khi cần, đặc biệt là trong tình hình mưa bão phức tạp.

Thanh niên hỗ trợ sơ tán người dân đến địa điểm tránh bão an toàn ẢNH: Q.N

Theo chị Quyền, đội hình đã phối hợp công an, dân quân và các tổ khu phố tổ chức sơ tán hộ dân ở khu vực trũng thấp, có nguy cơ bị ngập sâu hoặc ảnh hưởng trực tiếp bởi gió mạnh đến khu vực tránh bão an toàn.

"Sau cơn bão, chúng tôi sẽ triển khai dọn dẹp vệ sinh môi trường, giúp bà con kê lại đồ đạc, khiêng các bao cát xuống, khôi phục lại sinh hoạt bình thường sớm nhất có thể. Thanh niên phải là lực lượng đi đầu và phải có mặt kịp thời", chị Quyền nhấn mạnh.

Anh Lương Minh Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, cho biết tại 13 xã ven biển phía đông đều có đội hình ứng phó bão 24/24 nhằm hỗ trợ người dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, tăng cường gia cố nhà cửa, giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

Bão Kalmaegi gây mưa lớn, gió mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều khu vực ven biển và vùng trũng. Tuy nhiên, bằng sự chủ động và tinh thần giúp đỡ lẫn nhau, thanh niên P.Tuy Hòa nói riêng và thanh niên tỉnh Đắk Lắk nói chung đã đặt mục tiêu không để thiệt hại về người, hạn chế tối đa thiệt hại tài sản. Trong kế hoạch đó, lực lượng thanh niên tình nguyện chính là điểm sáng giữa mùa mưa lũ.