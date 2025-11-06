Những người trẻ sẵn sàng nơi tuyến đầu chống bão, lũ

Giúp sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm sớm nhất

Ngay từ khi mưa lớn bắt đầu, các đội thanh niên xung kích ở tất cả xã, phường đã được kích hoạt. Lực lượng đoàn viên, thanh niên nhanh chóng phối hợp cùng công an, dân quân và lực lượng phòng chống thiên tai địa phương triển khai công tác sơ tán, cứu trợ và khắc phục hậu quả. Tại các xã ven sông Vu Gia - Thu Bồn, nơi gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất, từng nhóm thanh niên đã lội nước, hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn, đặc biệt các hộ có người già, trẻ nhỏ và người khuyết tật.

Tại xã Xuân Phú, hơn 100 đoàn viên, thanh niên đã được huy động, nhiều tổ xung kích được kích hoạt vào tâm lũ hỗ trợ người dân. "Khi nhận được tin báo có hộ dân bị cô lập, chúng tôi lập tức lên đường dù mưa lớn và nước chảy xiết. Ai cũng chỉ nghĩ làm sao đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm sớm nhất có thể", anh Trần Đại Việt, Bí thư Đoàn xã Xuân Phú, nói.

Những chiếc đèn pin tuổi trẻ Xuân Phú chuẩn bị cho người dân vùng lũ ẢNH: NGỌC THƠM

Những phần quà tuổi trẻ xã Tam Anh hỗ trợ người dân ẢNH: NGỌC THƠM

Bên cạnh việc sơ tán, thanh niên Xuân Phú còn tích cực vận động các nhà hảo tâm quyên góp. Chỉ sau một ngày kêu gọi, Đoàn xã đã tiếp nhận hơn 10 tấn hàng và 5.000 suất cơm để chuyển đến người dân đang bị cô lập. "Điều chúng tôi trăn trở nhất là làm sao hỗ trợ bà con nhanh nhất, đúng người, đúng nhu cầu. Có những thôn phải di chuyển bằng thuyền, trời tối, mưa vẫn nặng hạt, nhưng anh em đều động viên nhau cố gắng, vì phía bên kia là những người đang cần chúng tôi", anh Việt chia sẻ.

Anh Đoàn Xuân Lộc, Phó bí thư Đoàn xã Xuân Phú, cho hay cả ngày anh và các bạn ngâm mình trong nước lạnh hỗ trợ người dân nhưng ai nấy đều vui vì được góp sức giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. "Lũ đi qua, chúng tôi lại cùng các lực lượng chức năng hỗ trợ bà con dọn dẹp, khắc phục mưa lũ. Đợt mưa lũ lịch sử này đã gây thiệt hại vô cùng lớn cho bà con. Là người trẻ, chúng tôi mong góp một chút công sức để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống", anh Lộc nói.

N HỮNG NỒI BÁNH, GÓI QUÀ ẤM ÁP GIỮA TÂM LŨ

Không chỉ trực tiếp "chiến đấu" nơi tuyến đầu, thanh niên Đà Nẵng còn thể hiện tinh thần sẻ chia bằng nhiều mô hình sáng tạo. Tại xã Tam Anh, mô hình "Nồi bánh nghĩa tình - Hướng về vùng nước lũ" đã nhanh chóng lan tỏa.

Quà được chất lên xe để đưa vào tâm lũ hỗ trợ người dân ẢNH: NGỌC THƠM

Anh Huỳnh Minh Phát, Bí thư Đoàn xã Tam Anh, cho biết Đoàn xã đã kêu gọi đoàn viên và người dân chung tay góp gạo, lá, nhân bánh để cùng nhau thức đêm gói hơn 1.000 chiếc bánh chưng, bánh tét. Những chiếc bánh này đã được chuyển ngay trong đêm đến các địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất. "Với tinh thần "San sẻ yêu thương - Chung tay vượt lũ", người trẻ Tam Anh luôn sẵn sàng có mặt bất cứ khi nào nhân dân cần", anh Phát quả quyết.

Cùng với bánh chưng, đoàn viên còn vận động nhu yếu phẩm như mì tôm, nước uống, bánh bèo và thuốc men... Hồ Thị Ý, đoàn viên xã Tam Anh, tâm sự rằng khi tận tay trao bánh, sữa cho người dân trong vùng ngập sâu, nhìn ánh mắt rưng rưng cảm ơn của họ, cô thấy mọi vất vả đều đáng giá. "Đó là niềm hạnh phúc mà chỉ những ai từng đi qua lũ mới thấu hiểu. Mỗi gói mì, mỗi chai nước cho đi không lớn, nhưng chính nụ cười, lời cảm ơn của người dân là cả một tấm lòng. Mình tin rằng trong hoạn nạn, sự đoàn kết và tình người sẽ giúp tất cả chúng ta vượt qua", Ý bày tỏ.

Thanh niên tất bật dưới dòng nước đục để giúp dân

Những ngày mưa lũ, ở khắp nẻo đường Đà Nẵng không khó để bắt gặp hình ảnh thanh niên tất bật bên dòng nước đục, trong căn nhà ngập bùn hay giữa những nồi cơm dã chiến đã trở nên quen thuộc. Họ là sinh viên, công nhân, cán bộ trẻ mang trong mình tinh thần phi thường, dấn thân. Tinh thần sẻ chia của người trẻ không chỉ dừng lại ở hành động trực tiếp, mà còn lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội và các diễn đàn thanh niên. Nhiều chiến dịch quyên góp trực tuyến do các cơ sở Đoàn phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của hàng nghìn bạn trẻ.

Những phần quà được tuổi trẻ Đà Nẵng trao tận tay người dân vùng ngập lụt ẢNH: NGỌC THƠM

Anh Lê Kim Thường, Phó bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, trao quà cho người dân vùng ngập lụt ẢNH: NGỌC THƠM

Anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, cho biết trong những ngày mưa lũ lịch sử, tuổi trẻ Đà Nẵng luôn là lực lượng tiên phong, xung kích trong mọi hoạt động. Hình ảnh đoàn viên, thanh niên dấn thân vào vùng nguy hiểm là minh chứng rõ nét cho tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên". Thành đoàn sẽ tiếp tục đồng hành và chỉ đạo các cơ sở Đoàn chuẩn bị lực lượng để khắc phục hậu quả sau lũ, gồm dọn dẹp trường học, nhà dân, hỗ trợ khôi phục sản xuất.

Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho rằng vai trò của thanh niên càng quan trọng trong việc giữ vững hình ảnh thành phố nghĩa tình, nhân văn. Mỗi hoạt động cứu trợ, mỗi hành động nhỏ đều góp phần lan tỏa giá trị sống tích cực, khơi dậy lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội trong cộng đồng.