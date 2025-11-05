Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Thanh niên Việt – Trung: Mở rộng hợp tác khoa học - công nghệ, chuyển đổi số

Từ TP.Diên An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc)
05/11/2025 14:21 GMT+7

Đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dẫn đầu tham gia Chương trình Hành trình đỏ – nghiên cứu, học tập của thanh niên tại Trung Quốc

Đoàn đại biểu đã đến chào xã giao lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc. Ông Lý Hồng Trung, Phó ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc đã đón tiếp đoàn.

Tại đây, anh Bùi Quang Huy thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cám ơn sự đón tiếp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc, thể hiện sự quan tâm hết sức đặc biệt cho mối quan hệ hợp tác hết sức tốt đẹp của thế hệ trẻ và tổ chức thanh niên của 2 nước Việt Nam – Trung Quốc.

Thanh niên Việt – Trung: Mở rộng hợp tác khoa học - công nghệ, chuyển đổi số - Ảnh 1.

Ông Lý Hồng Trung, Phó ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc đã đón tiếp đoàn thanh niên Việt Nam do anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dẫn đầu

Thanh niên Việt – Trung: Mở rộng hợp tác khoa học - công nghệ, chuyển đổi số - Ảnh 2.

Buổi đón tiếp diễn ra rất trang trọng

Anh Huy cũng cho biết Chương trình "Hành trình đỏ" là hoạt động tiêu biểu được Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thống nhất triển khai vào tháng 4.2025, trong khuôn khổ Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 24. Đây là minh chứng sinh động cho chỉ đạo của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai Nhà nước về việc "củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn", trong đó thanh niên hai nước là lực lượng nòng cốt...

Cũng trong ngày 4.11, Đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có cuộc hội đàm với Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc. Tại buổi làm việc này, hai bên đã trao đổi về quan hệ hữu nghị, hợp tác.

Thanh niên Việt – Trung: Mở rộng hợp tác khoa học - công nghệ, chuyển đổi số - Ảnh 3.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam và Trung Quốc

Cụ thể trên cơ sở mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tổ chức Đoàn, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025 và Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 – 2027, tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau: Triển khai tốt chương trình "Hành trình đỏ - Nghiên cứu học tập của thanh niên" theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước. Tiếp tục tăng cường giao lưu, trao đổi cán bộ Đoàn các cấp, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên. Mở rộng hợp tác tới các lĩnh vực mà thanh niên hai nước quan tâm như: khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo… Tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong các chương trình, sáng kiến đa phương mà mỗi bên đề xuất, chủ trì.

Thanh niên Việt – Trung: Mở rộng hợp tác khoa học - công nghệ, chuyển đổi số - Ảnh 4.

Anh Bùi Quang Huy tặng quà cho anh A Đông

Thanh niên Việt – Trung: Mở rộng hợp tác khoa học - công nghệ, chuyển đổi số - Ảnh 5.

Anh A Đông tặng quà cho anh Bùi Quang Huy

Thanh niên Việt – Trung: Mở rộng hợp tác khoa học - công nghệ, chuyển đổi số - Ảnh 6.

Buổi làm việc của đại biểu thanh niên 2 nước Việt Nam - Trung Quốc

Anh A Đông, Bí thư thứ nhất Ban bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc cho rằng với nền tảng hợp tác truyền thống tốt đẹp, sự quan tâm của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, và tinh thần trách nhiệm của hai tổ chức Đoàn, quan hệ hợp tác thanh niên Trung - Việt sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

