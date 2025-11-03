Thanh niên tự hào nghe kể về dấu ấn Chủ tịch Hồ Chí Minh

N HỮNG MỐC LỊCH SỬ CỦA B ÁC H Ồ TẠI T RUNG Q UỐC

Chuyên đề do PGS Hoàng Trần Thần, đến từ Trường Đoàn T.Ư Trung Quốc trình bày. Các đại biểu thanh niên VN một lần nữa được ôn lại những cột mốc lịch sử đặc biệt quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Đại biểu thanh niên VN nghe chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc

Ngày 11.11.1924, Bác Hồ xuất phát từ Moscow đến Quảng Châu với tư cách là phiên dịch kiêm thư ký cho cố vấn Liên Xô Borodin. Từ đây, tại Quảng Châu, Người đã hoạt động không ngừng, chuẩn bị mọi mặt về công tác tổ chức và đào tạo cán bộ, công tác lý luận, tuyên truyền, tạo cơ sở cho việc thành lập chính Đảng ở VN. Cũng nơi này, Người đã tích cực tham gia các hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc, xây dựng nền móng vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước VN - Trung Quốc.

Giai đoạn hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Châu (1924 - 1927) không chỉ có tác động trực tiếp đến phong trào cách mạng VN, mà còn góp phần quan trọng trong phong trào cách mạng Trung Quốc cũng như Quốc tế Cộng sản.

Sau này, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có nhiều chuyến thăm Trung Quốc, xây dựng và củng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Tại buổi chuyên đề, đại biểu thanh niên cũng được lắng nghe và hiểu rõ hơn về mối quan hệ thủ túc tình thâm, gắn bó keo sơn và sẵn sàng tương trợ nhau của hai Đảng và nhân dân hai nước.

T Ự HÀO KHI NGHE THANH NIÊN T RUNG Q UỐC NÓI VỀ B ÁC

Sau chuyên đề, Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã, Bí thư Đoàn xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh, bày tỏ vô cùng tự hào khi nghe nước bạn Trung Quốc nói về những di tích cũng như quá trình hoạt động cách mạng của Bác Hồ một cách chi tiết, với lòng tôn kính sâu sắc.

Các đại biểu tham quan Trường thành Cư Dung Quan ở TP.Bắc Kinh ẢNH: NỮ VƯƠNG

"Khi nghe về tình cảm, cũng như sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc xây dựng đất nước và kháng chiến chống Pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và Thủ tướng Chu Ân Lai, mình càng nhận thức sâu sắc hơn nữa về mối tình thắm thiết Việt - Hoa, vừa là đồng chí vừa là anh em", Linh nói và bày tỏ: "Là thế hệ trẻ, được truyền cảm hứng từ thế hệ đi trước, với truyền thống quý báu về đoàn kết, giao lưu hữu nghị giữa hai nước Việt - Trung, thôi thúc mình ra sức học tập và rèn luyện, học hỏi làm chủ khoa học công nghệ, luôn tìm cơ hội để phát triển, giao lưu văn hóa để góp phần gắn kết mối quan hệ hòa bình, hợp tác phát triển giữa hai nước, trên nền tảng sáng tạo - trí tuệ".

Các đại biểu thăm quan và tìm hiểu về Cung Thanh niên TP.Bắc Kinh ẢNH: NỮ VƯƠNG

Cũng như nhiều đại biểu thanh niên khác, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Phó bí thư Đoàn P.Phước Thới, TP.Cần Thơ, chia sẻ: "Buổi chuyên đề cho chúng tôi biết rõ hơn quá trình mà Bác đến Trung Quốc. Tôi rất vinh dự được đại diện thế hệ các cán bộ trẻ của Cần Thơ tham gia chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên VN tại Trung Quốc năm 2025. Tôi đã đến tham quan những nơi học tập của thanh niên nước bạn và sẽ cố gắng học tập để có thể về truyền đạt lại cho đoàn viên, thanh niên phường chúng tôi những ý hay, sáng kiến sáng tạo và cùng gắn kết tập hợp thanh niên học tập kinh nghiệm", Huyền cho biết.

Buổi học chuyên đề giúp mình hiểu rõ hơn con đường hoạt động gian khổ nhưng đầy ý nghĩa của Bác, đồng thời giúp mình nhận thức sâu sắc hơn về lịch sử cách mạng của hai nước VN - Trung Quốc. Mình cũng hiểu thêm về mối quan hệ gắn bó, tương trợ giữa hai dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập… Điều đó giúp mình càng thêm tự hào, biết ơn và có ý thức hơn trong việc học tập, rèn luyện để tiếp nối tinh thần cách mạng và lòng yêu nước mà Bác Hồ đã để lại cho thế hệ trẻ hôm nay.

Lềnh Tú Long, Phó chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Công nghệ Miền Đông

Là sinh viên, Lềnh Tú Long, Phó chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Công nghệ Miền Đông, cảm thấy vô cùng ấn tượng và xúc động khi được nghe chuyên đề về Bác. Cuối buổi chuyên đề, Long chia sẻ: "Buổi học chuyên đề giúp mình hiểu rõ hơn con đường hoạt động gian khổ nhưng đầy ý nghĩa của Bác, đồng thời giúp mình nhận thức sâu sắc hơn về lịch sử cách mạng của hai nước VN - Trung Quốc. Mình cũng hiểu thêm về mối quan hệ gắn bó, tương trợ giữa hai dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập. Qua chuyên đề, mình được mở mang nhiều kiến thức thực tế quý báu mà sách vở không thể truyền tải hết - những câu chuyện, dấu ấn và bài học lịch sử sống động. Điều đó giúp mình càng thêm tự hào, biết ơn và có ý thức hơn trong việc học tập, rèn luyện để tiếp nối tinh thần cách mạng và lòng yêu nước mà Bác Hồ đã để lại cho thế hệ trẻ hôm nay".

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu thanh niên VN với 4 nhóm tham quan và khảo sát Cung thanh niên TP.Bắc Kinh, Tập đoàn Lenovo, Nhà hát Lớn quốc gia Trung Quốc, Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. Buổi chiều, đoàn tham quan Trường thành Cư Dung Quan.

Anh Nguyễn Nhất Linh, Bí thư Đoàn MTTQ và các đoàn thể T.Ư, Trưởng nhóm cán bộ trẻ của đoàn đại biểu thanh niên VN phát biểu sau khi tham quan và khảo sát tại Cung thanh niên TP.Bắc Kinh

Sau buổi tham quan và khảo sát tại Cung thanh niên TP.Bắc Kinh, anh Nguyễn Nhất Linh, Bí thư Đoàn MTTQ và các đoàn thể T.Ư, Trưởng nhóm cán bộ trẻ của đoàn đại biểu thanh niên VN, cho biết những kiến thức được trao đổi hôm nay sẽ là kinh nghiệm để đoàn công tác hỗ trợ tốt hơn cho thanh thiếu nhi VN.

Đoàn công tác cũng rất ấn tượng với những con số như 100.000 lượt thanh thiếu nhi đã được Trung tâm dịch vụ thanh thiếu niên Bắc Kinh hỗ trợ, hơn 22.000 cuộc gọi tư vấn của tổng đài 12355, hơn 800 hoạt động trong việc hỗ trợ các trường học giải quyết vấn đề liên quan đến bạo lực học đường và tâm lý cho học sinh…

Anh Nhất Linh tin rằng với sự tương đồng về văn hóa và sự giao lưu, phối hợp giữa thanh niên hai nước, trong tương lai sẽ có nhiều cơ hội để phối hợp với nhau. Mong muốn có những chương trình phối hợp sâu hơn nữa giữa đội ngũ cán bộ trẻ hai nước để hỗ trợ thanh thiếu nhi của hai nước trong bối cảnh xã hội và văn hóa biến chuyển rất nhanh, gây ra những áp lực cho người trẻ.