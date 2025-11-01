200 đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia 'Hành trình đỏ' tại Trung Quốc

N HỮNG "ĐẠI SỨ" CỦA ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN

Trước đó, ngày 31.10, tại buổi tập huấn, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, cho biết Chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu học tập" năm 2025 tại Trung Quốc do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức. Chương trình là hoạt động giao lưu thanh niên, nhằm thực hiện nhận thức chung, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và "Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung".

Với chủ đề "Kế thừa gen đỏ, sáng tạo tương lai", chương trình sẽ diễn ra từ ngày 1 - 8.11 tại Bắc Kinh và tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam gồm 4 nhóm chính: cán bộ trẻ, doanh nhân trẻ, văn nghệ sĩ trẻ và sinh viên. Đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao gồm 8 đại biểu, do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dẫn đầu.

Đoàn đại biểu đại diện cho những thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực ẢNH: NỮ VƯƠNG

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, anh Bùi Quang Huy đã chia sẻ mục đích, ý nghĩa của hành trình. Anh Huy nhấn mạnh, chủ đề của chuyến đi là "Kế thừa gen đỏ", mang ý nghĩa biểu tượng về việc tiếp nối lý tưởng cách mạng, giữ gìn mạch nguồn truyền thống và lan tỏa tinh thần cống hiến trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Anh Bùi Quang Huy mong muốn mỗi đại biểu, những thanh niên tiêu biểu được lựa chọn kỹ lưỡng từ nhiều lĩnh vực, sẽ trở thành những "đại sứ" của đối ngoại nhân dân, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tin cậy và hợp tác giữa thanh niên hai nước.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng khuyến khích tinh thần chủ động học tập, nghiên cứu và sáng tạo của mỗi đại biểu. Từ những kiến thức, hiểu biết thu nhận được từ chương trình sẽ biến thành kinh nghiệm phù hợp, có thể vận dụng vào công tác và học tập sau chuyến đi. "Hãy góp phần làm phong phú thêm bức tranh trí tuệ của đoàn, cùng nhau thể hiện tinh thần tuổi trẻ Việt Nam khát vọng cống hiến và hội nhập phát triển", anh Huy bày tỏ.

"Hành trình đỏ nghiên cứu học tập" tại Trung Quốc năm 2025 là hoạt động đối ngoại thanh niên nhằm tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết và hợp tác giữa thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc; bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng và tinh thần quốc tế trong sáng cho tuổi trẻ Việt Nam; tạo cơ hội học hỏi kinh nghiệm về đổi mới, sáng tạo, công nghệ và phát triển thanh niên của Trung Quốc. Hành trình còn là dịp để thanh niên Việt Nam thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, khẳng định tinh thần hội nhập chủ động, tự tin sánh vai cùng thanh niên khu vực và thế giới.

ẢNH: NỮ VƯƠNG

K Ỳ VỌNG ĐÂY SẼ LÀ CƠ HỘI ĐỂ HỌC TẬP VÀ GIAO LƯU

Trước giờ khởi hành của hành trình ý nghĩa này, Hà Trúc Linh, Hoa hậu Việt Nam năm 2024, vô cùng háo hức, bày tỏ: "Là một người rất thích đi đây đi đó để được trải nghiệm, học hỏi, đặc biệt rất muốn tìm hiểu về văn hóa, lịch sử của Việt Nam và các nước trên thế giới, nên khi nhận được cơ hội lớn như thế này mình không thể nào bỏ lỡ được. Trước đây khi học lịch sử, chỉ được xem trên sách vở và phim ảnh, nay là dịp hiếm hoi đầu tiên để mình được đi thực tế, đến tận nơi từng ghi dấu ấn lịch sử cách mạng của cả 2 dân tộc để những người trẻ như mình được tìm hiểu, nghiên cứu và học tập; từ đó giúp gắn kết được kiến thức, những gì đã học với thực tiễn cuộc sống".

Anh Nguyễn Đức Tôn, giảng viên, Bí thư Đoàn Trường ĐH Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết chuyến đi này là cơ hội để học tập, khám phá thêm sự hiện đại và những kiến thức địa lý về một cường quốc kinh tế. Hơn nữa, đây là cơ hội để anh tìm hiểu thêm về văn hóa, lịch sử cách mạng của đất nước Trung Quốc.

Hoa hậu Hà Trúc Linh (bìa trái) háo hức trước giờ khởi hành ẢNH: NỮ VƯƠNG

"Mình rất kỳ vọng với hành trình đầy ý nghĩa cho thanh niên, đặc biệt sự hợp tác, mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 tổ chức Đoàn và cũng là mục tiêu hợp tác toàn diện của 2 quốc gia - 2 anh em "núi liền núi, sông liền sông" và thực hiện phương châm của mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai", anh Đức Tôn chia sẻ.

Chia sẻ về cảm nhận trước khi khởi hành, anh Trầm Minh Thuần, Chủ tịch HĐQT HTX Nông nghiệp Long Hiệp (tỉnh Vĩnh Long) bày tỏ: "Đối với một thanh niên, một nhà nông trẻ như mình, việc được chọn tham gia Hành trình đỏ lần này là một điều vinh dự và tự hào vô cùng. Khi tham gia hành trình bản thân có những kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để học tập và giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực với thanh niên tại Trung Quốc; được ôn lại hành trình và niềm tự hào khi Bác Hồ từng hoạt động cách mạng tại đây".

Bên cạnh đó, với vai trò Phó chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định Của của những nhà nông trẻ tiêu biểu toàn quốc, anh Thuận nhận thấy rằng chuyến đi này sẽ mang lại nhiều cơ hội kết nối chiến lược: "Mình sẽ tìm hiểu và học hỏi thêm công nghệ, kỹ thuật sau thu hoạch để mang những thông tin hữu ích có được từ chuyến đi chia sẻ cho cộng đồng mạng lưới hơn 200 nhà nông trẻ đang cùng sinh hoạt trên toàn quốc".

Là sinh viên tham gia Hành trình đỏ lần này, Trần Hải Đăng, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam ĐH Cần Thơ, cảm thấy rất vinh dự và tự hào: "Chuyến đi giúp em hiểu sâu hơn về lịch sử cách mạng, văn hóa, truyền thống, những giá trị tương đồng với dân tộc Việt Nam khi được đến Bắc Kinh và Thiểm Tây của Trung Quốc. Qua giao lưu và học tập, em hy vọng sẽ rút ra nhiều bài học quý về kỷ luật, sáng tạo và tầm nhìn phát triển. Em mong muốn sẽ vận dụng những điều học được để rèn luyện bản thân, nâng cao kiến thức và đóng góp cho quê hương, lan tỏa tinh thần học tập từ hành trình ý nghĩa này".

Đặng Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Tài chính - Kế toán (Quảng Ngãi), cũng rất tự hào khi được đại diện cho sinh viên tại Quảng Ngãi tham dự chương trình ý nghĩa này.

"Kỳ vọng chuyến đi này sẽ giúp những người trẻ như chúng mình hiểu kỹ hơn, rõ hơn về quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như các bậc lãnh tụ là tiền bối của cách mạng Việt Nam. Bên cạnh đó, em kỳ vọng chuyến đi sẽ giúp mình không chỉ tiếp thu tri thức, kiến thức về học tập, nghiên cứu mà còn học hỏi được tinh thần kỷ luật, ý chí vươn lên của con người Trung Hoa. Đồng thời, em mong muốn trở thành cầu nối văn hóa giữa sinh viên Việt Nam cũng như các tổ chức, đoàn thể khác với bạn bè quốc tế, đóng góp vào mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước", Sơn bày tỏ.