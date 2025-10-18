Chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc" do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) phối hợp với Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc (CPAFFC) tổ chức nhằm thực hiện nhận thức chung, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và “Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung”.

Lễ bế giảng "Hành trình đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc" được tổ chức tại TP.Trùng Khánh, Trung Quốc ẢNH: VUFO

Đây không chỉ là hoạt động giao lưu và học tập giữa thanh niên hai nước, mà còn là dịp để thế hệ trẻ hai nước cùng nhau nhìn lại quá khứ, thấu hiểu hiện tại và kiến tạo tương lai hợp tác bền vững.

Dưới sự đón tiếp nhiệt tình của nước bạn, trong 5 ngày ở TP.Trùng Khánh, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã nghiên cứu, học tập về lịch sử hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nghiên cứu về tinh thần cách mạng Hồng Nham; thăm một số di tích cách mạng và những địa điểm giúp nền kinh tế của Trùng Khánh phát triển; tham gia diễn đàn đối thoại thanh niên Việt - Trung...

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các đại biểu thanh niên Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình ẢNH: VUFO

Đặc biệt, các đại biểu đã đến thăm phòng làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Văn phòng đại diện Bát lộ quân (Trung tâm Văn hóa lịch sử cách mạng Hồng Nham Trùng Khánh).

Phòng làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trên tầng 2 của khu di tích, được phục dựng chân thực khung cảnh lịch sử, kể lại những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh sống, làm việc, hoạt động cách mạng tại Hồng Nham.

Các đại biểu thăm phòng làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Văn phòng đại diện Bát lộ quân ẢNH: ĐÌNH HUY

Bà Trần Thị Xuân Oanh, Trưởng ban Á - Phi VUFO, xúc động khi thăm phòng làm việc của Bác Hồ ẢNH: ĐÌNH HUY

Bên trong phòng làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Văn phòng đại diện Bát lộ quân ẢNH: ĐÌNH HUY

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó chủ tịch VUFO, nhấn mạnh những ngày nghiên cứu, học tập tại Trùng Khánh của đại biểu thanh niên Việt Nam là một hành trình đầy ý nghĩa. Ông Hùng cũng cho rằng, chuyến đi không chỉ đưa các thanh niên về quá khứ mà còn giúp nhìn thấy Trùng Khánh hôm nay.

"Hiện đại, sáng tạo và phát triển vượt bậc, điều đó chứng tỏ tinh thần cách mạng của Hồng Nham năm xưa đã trở thành động lực mạnh mẽ để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân. Các bạn thanh niên chính là mùa xuân của tình hữu nghị Việt - Trung, là người kế thừa di sản quý báu này và trực tiếp kiến tạo tương lai của nó”, ông Hùng nói.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó chủ tịch VUFO (bìa phải) dẫn đầu đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham quan thôn Dân Chủ (Q.Cửu Long Pha, Trùng Khánh) ẢNH: ĐÌNH HUY

Các đại biểu thanh niên có tham gia chương trình đã có những trải nghiệm ý nghĩa ẢNH: ĐÌNH HUY

Các đại biểu thanh niên Việt Nam thăm Nhà trưng bày Lịch sử các Đảng dân chủ Trung Quốc ẢNH:VUFO

Ông Trương Bằng, Phó trưởng ban Đông Á (CPAFFC), khẳng định hành trình của đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam thể hiện tinh thần kế thừa tình hữu nghị, kết nối nên ký ức đỏ vượt thời gian của hai nước Việt - Trung.

Những hiện vật tại khu di tích Hồng Nham giúp các bạn trẻ hiểu được tinh thần kiên trung cách mạng; căn phòng làm việc giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh là minh chứng sống động cho tình nghĩa "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa các bậc tiền bối cách mạng hai nước.

"Những bài giảng của các chuyên gia, học giả càng khắc sâu ký ức đỏ ấy, từ vần thơ cách mạng được Chủ tịch Hồ Chí Minh ca ngợi đến hợp tác thiết thực giữa Trùng Khánh và Việt Nam, thể hiện rõ tình hữu nghị trong tim mỗi người", ông Trương Bằng nói.

Hình ảnh một số buổi học tập, nghiên cứu của đại biểu thanh niên Việt Nam ẢNH: VUFO

Tại diễn đàn đối thoại thanh niên Việt - Trung, các đại biểu thanh niên hai nước đã trao đổi sôi nổi về ba chủ đề: quan hệ hữu nghị Việt - Trung trong quá khứ - gen đỏ và sự kế thừa của thanh niên; quan hệ hữu nghị Việt - Trung hiện tại - hợp tác thiết thực và sự tham gia của thanh niên; quan hệ hữu nghị Việt - Trung - định hướng tương lai và trách nhiệm của thanh niên.

Từ góc nhìn lịch sử, anh Hoàng Văn Hiệp, Bí thư Chi đoàn Ban Quản lý các di tích quốc gia đặc biệt - Sở VH-TT-DL Cao Bằng, và chị Hồ Thị Quỳnh Trang, cán bộ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, nhấn mạnh rằng tình hữu nghị hai nước được xây bằng niềm tin và sự hy sinh của nhiều thế hệ. Trong lĩnh vực quốc phòng, thượng úy Phạm Đăng Tuấn Linh, cán bộ Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam gợi lại mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc Việt - Trung trong kháng chiến, với hình ảnh “lưỡng quốc tướng quân” Nguyễn Sơn như biểu tượng đoàn kết chiến đấu.

Thanh niên Việt Nam và Trung Quốc tại diễn đàn đối thoại ẢNH: VUFO

Ở góc nhìn học thuật, TS Nguyễn Thị Thu Huyền, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và TS Lưu Chính Ấn, giảng viên Đại học Tây Nam (Trung Quốc), cùng khẳng định vai trò của giáo dục, nghiên cứu và trao đổi học thuật trong việc “đánh thức gen đỏ” và biến lý tưởng thành hành động.

Cạnh đó, các đại biểu thanh niên hai nước cũng đề xuất nhiều sáng kiến hợp tác thực chất như: chương trình khởi nghiệp sáng tạo, du lịch xanh, hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, năng lượng bền vững, kinh tế số... Tất cả hướng đến mục tiêu biến di sản lịch sử thành dòng chảy tri thức và sáng tạo của tương lai.

Ở khía cạnh khác, dựa vào kinh nghiệm thực tế, một số sinh viên, nghiên cứu sinh tại Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa và ngôn ngữ trong kết nối và lan tỏa tình hữu nghị.

"Hành trình đỏ" đã khép lại ở Trùng Khánh, nhưng mở ra trong trái tim mỗi người trẻ. Từ ký ức Hồng Nham đến khát vọng trí tuệ xanh, tuổi trẻ Việt - Trung đang cùng nhau nối những nhịp cầu mới, nhịp cầu của niềm tin, tri thức và tương lai.

Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch VUFO phát biểu ẢNH: VUFO

Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch VUFO, bày tỏ tin tưởng, thông qua các hoạt động giao lưu và học tập, các đại biểu thanh niên Việt Nam sẽ “học hỏi những bài học kinh nghiệm quý báu về xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh giai đoạn mới, cạnh tranh toàn cầu gay gắt và sự bùng nổ của khoa học - công nghệ.

Cạnh đó, sẽ mở ra “cơ hội mới cho việc thúc đẩy hợp tác Việt - Trung”, đồng thời mong muốn CPAFFC và VUFO trong năm 2026 và nhiều năm tiếp theo sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức thêm nhiều chương trình, có nhiều sáng kiến hợp tác mới, thiết thực và hiệu quả hơn nữa, góp phần làm cho nền tảng hữu nghị nhân dân ngày càng vững chắc.

Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc hát vang ca khúc Việt Nam - Trung Hoa ẢNH: ĐÌNH HUY

Anh Vũ Việt Hùng, Phó bí thư Đoàn Thanh niên VUFO, khẳng định tinh thần của "Hành trình đỏ" sẽ không dừng lại. “Gần 50 thanh niên Việt Nam tham gia chương trình sẽ mang ngọn lửa của hành trình này lan tỏa trong cộng đồng, kể câu chuyện về một Trùng Khánh phát triển diệu kỳ, về tình cảm nồng ấm của các bạn và về trách nhiệm mà thế hệ trẻ chúng ta đang cùng nhau gánh vác để xây dựng quan hệ hữu nghị Việt - Trung ngày càng bền chặt”, anh Hùng nói.