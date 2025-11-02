Không ngại nguy hiểm, nhiều ngày liền dấn thân vào vùng ngập nước giúp người

Không ngại hiểm nguy, vất vả

Từ những ngày đầu tiên nước ngập, Trịnh Thị Ly (30 tuổi), ngụ tại xã Thăng An, TP.Đà Nẵng (trước đây là xã Bình Giang, H.Thăng Bình, Quảng Nam) đã không quản ngại nguy hiểm, đi đến những vùng bị cô lập để tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân. “Nơi nào có người kêu cứu, cần hỗ trợ là chúng mình đến”, Ly chia sẻ.

Những người trẻ đi vào vùng ngập để tiếp tế lương thực cho bà con ẢNH: LY CUNG CẤP

Ly nói điều thôi thúc cô xuất phát từ lòng thương và sự đồng cảm với những người dân vùng lũ. “Nhìn thấy cảnh nhà cửa chìm trong nước, người dân mất hết tài sản, thiếu thốn lương thực, mình không thể ngồi yên. Nếu ai cũng ngại khó, ngại nguy hiểm thì ai làm. Chính tình người và mong muốn góp chút sức nhỏ bé đã khiến mình quyết định phải đi”, Ly xúc động nói.

Chèo xuồng đi cứu trợ bà con ẢNH: P.V.Đ

Sinh ra và lớn lên trong một ngôi nhà bên dòng sông Trường Giang, Ly thấu hiểu nỗi lo mỗi mùa mưa lũ về. “Cứ mưa lớn là thấp thỏm lo nước dâng, thức trắng đêm canh để kê đồ, bảo vệ tài sản”, Ly kể. Vì vậy, trong đợt lũ lần này không chỉ có Ly mà chồng cô và chị gái cũng tham gia cứu trợ cho bà con.

Công việc cứu trợ không hề dễ dàng khi nước lớn và chảy xiết. Ly cùng mọi người phân chia hàng hóa, vận chuyển cơm, mì tôm, nước sạch, áo phao, đèn pin đến từng hộ dân. “Mình có gì thì giúp bà con cái đó. Có hôm phải đi ca nô chở hàng vào tận các xóm ngập nặng giữa đêm. Nước lớn và chảy xiết làm thuyền chòng chành suýt lật, ai cũng thót tim. May mắn là mọi người đều an toàn. Vất vả, hiểm nguy, nhưng khi thấy bà con vui mừng nhận những hộp cơm nóng, ai cũng quên hết mệt nhọc”, Ly kể.

Hỗ trợ đưa người già ra khỏi vùng ngập để đến nơi an toàn ẢNH: HIẾU CUNG CẤP

Khoảnh khắc khiến Ly nhớ mãi là khi tận tay trao phần quà nhỏ cho một cụ già. “Cụ nắm chặt tay mình, nước mắt lưng tròng nói lời cảm ơn. Lúc đó mình nhận ra rằng, đôi khi chỉ cần một túi mì, vài ký gạo cũng đủ thắp lên hy vọng cho người khác. Ánh mắt biết ơn của bà con là điều mình sẽ không bao giờ quên”, Ly nói.

Giống như chị Ly, anh Phan Văn Đức (33 tuổi), ngụ xã Đồng Dương, TP.Đà Nẵng, (trước đây là quê xã Bình Trị, H.Thăng Bình, Quảng Nam) cũng nhiều ngày liền dấn thân vào vùng ngập sâu. “Trong những ngày qua, nhóm chúng tôi đã trao hàng trăm suất quà đến tay bà con vùng lũ. Có hôm đi bằng thuyền nan, có hôm dùng thúng, thậm chí đi xe máy cày qua vùng ngập nước. Dù vất vả nhưng chỉ cần trao được quà là mọi người thấy vui rồi”, anh Đức kể.

Anh Đức (áo xanh) cùng nhóm đã kịp thời trao hàng trăm suất nhu yếu phẩm đến bà con vùng ngập ẢNH: NVCC

Anh tâm sự: “Khi nhìn thấy hình ảnh đồng bào oằn mình trong mưa lũ, những mái nhà ngập sâu, ánh mắt lo âu của bà con, chúng tôi không thể ngồi yên. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng, khi người khác gặp khó, nếu mình còn sức, còn phương tiện, thì phải làm điều gì đó để sẻ chia. Dẫu biết đường đi nguy hiểm, mưa gió khắc nghiệt, nhưng tinh thần ‘lá lành đùm lá rách’ đã thôi thúc chúng tôi lên đường mà không đắn đo. Mỗi chuyến đi là một thử thách, nhưng cũng là cơ hội để thấy rõ giá trị của tình người”.

Cố hết sức để giúp người

Những ngày mưa lũ đỉnh điểm, anh Nguyễn Thành Hiếu (37 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) cũng tham gia cứu hộ, đưa người già, trẻ nhỏ ở những vùng ngập sâu đến nơi an toàn. Anh Hiếu cho biết, sau khi xem tin tức về tình hình mưa lũ và nhận lời kêu gọi từ một người anh trong đội xuồng hơi thể thao và cứu nạn cứu hộ Đà Nẵng, anh lập tức tham gia. “Tôi từng có kinh nghiệm đi cứu hộ cùng hội bán tải PDC Đà Nẵng, nên khi nghe lời kêu gọi là đi ngay, chỉ mong giúp được gì thì giúp”, anh nói.

Anh Hiếu cùng mọi người trong đội hỗ trợ di chuyển bà con khỏi vùng ngập ẢNH: HIẾU CUNG CẤP

Công việc của anh Hiếu và đội là hỗ trợ di tản người già, trẻ nhỏ khỏi vùng ngập, phát đồ cứu trợ cho người dân ở Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam cũ. “Có lần chúng tôi gặp hai cụ già, ông 85 tuổi, bà hơn 80, họ vẫn nở nụ cười lạc quan giữa dòng nước lũ, hình ảnh ấy khiến tôi rất xúc động. Nhưng cũng có những trường hợp kêu cứu mà không thể tiếp cận vì hẻm nhỏ, nước xiết quá mạnh, tôi cũng day dứt”, anh kể.

Anh Hiếu cho biết, trong suốt quá trình giúp đỡ bà con cũng nhờ có sự hỗ trợ của người dân địa phương và công an khu vực làm hoa tiêu, đội mới có thể tìm đường trong đêm tối, giữa mênh mông nước lũ. “Tình huống nguy hiểm thì luôn có, nhưng ai cũng chỉ nghĩ đơn giản giúp được ai thì giúp, trong khả năng của mình”, anh nói.

Tùng tham gia sửa xe giúp bà con vùng ngập ẢNH: NVCC

Không chỉ những người đã đi làm, nhiều bạn trẻ còn đang ngồi trên ghế giảng đường cũng sẵn lòng góp sức. Nguyễn Khánh Tùng, sinh viên Trường ĐH Đông Á (nhà ở tỉnh Quảng Nam cũ), dù nhà bị ngập nhưng vẫn tham gia sửa xe miễn phí cho bà con vùng lũ ở Huế. “Nhà mình bị ngập nhưng không quá sâu, còn bà con thì bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Vì vậy, bản thân muốn góp chút gì đó giúp mọi người khắc phục khó khăn sau lũ lụt. Mình học bên kỹ thuật ô tô nên cũng biết chút về sửa xe nên muốn giúp bà con có phương tiện đi lại sau lũ lụt. Sau khi sửa xong thì về nhà phụ gia đình dọn dẹp bùn đất sau”, Tùng chia sẻ.