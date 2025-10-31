Phát động sân chơi trí tuệ ứng dụng AI dành cho thiếu nhi

Ngày 31.10, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Giải Cờ vua thiếu nhi Việt Nam năm học 2025 - 2026.

Lần đầu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Ban tổ chức cho biết, giải đấu được triển khai trên toàn quốc, tạo một sân chơi thể thao trí tuệ dành riêng cho thiếu nhi, góp phần thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ mới"; cụ thể hóa Đề án của Thủ tướng Chính phủ về "Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030".

Giải đấu sẽ được tổ chức xuyên suốt năm học, từ tháng 10.2025 - tháng 6.2026, với 3 vòng thi cấp trường, cấp tỉnh, thành phố và chung kết toàn quốc, đặt mục tiêu thu hút khoảng 1 triệu học sinh từ hơn 25.000 trường tiểu học và THCS trên cả nước tham gia.

Ban tổ chức thực hiện lễ phát động Giải cờ vua thiếu nhi Việt Nam năm học 2025 - 2026 ẢNH: PHAN LINH

Thông qua việc phát triển phong trào "Cờ vua học đường", ban tổ chức giải kỳ vọng xây dựng một sân chơi trí tuệ lành mạnh; tập trung phát triển năng lực tư duy logic, sáng tạo, kỷ luật và bản lĩnh cho học sinh; phát hiện và ươm mầm tài năng trẻ, đóng góp nguồn nhân lực trí tuệ cho đất nước trong tương lai.

Năm nay, lần đầu tiên giải được ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số gắn với giáo dục thể thao học đường. Toàn bộ quá trình đăng ký, luyện tập, thi đấu và xếp hạng được thực hiện trực tuyến trên nền tảng số do doanh nghiệp khoa học công nghệ DUCA Holdings phát triển và vận hành.

Bên cạnh đó, hệ thống ChessGPT - AI chuyên biệt cho môn cờ vua, sẽ đồng hành cùng các em trong suốt quá trình luyện tập, giúp hướng dẫn chiến thuật, phân tích ván cờ, đánh giá năng lực và cá nhân hóa lộ trình học tập cho từng học sinh.

500 kỳ thủ tranh tài

Giải đấu được tổ chức với 10 bảng thi đấu, chia theo 9 khối lớp (lớp 1- 9) và 1 bảng cho các kỳ thủ đã có thành tích quốc gia hoặc quốc tế.

Từ vòng cấp trường, ban tổ chức lựa chọn 500 thí sinh xuất sắc để tham gia vòng cấp tỉnh; vòng chung kết toàn quốc dự kiến tổ chức tại Festival Thiếu nhi toàn quốc năm 2026, với sự tham gia của 500 kỳ thủ tiêu biểu đại diện cho 34 tỉnh, thành phố.

Các em thiếu nhi tham gia lễ phát động Giải Cờ vua thiếu nhi Việt Nam ẢNH: PHAN LINH

Ban tổ chức sẽ trao 40 giải thưởng chính thức: 10 giải nhất (huy chương vàng, mỗi giải 15 triệu đồng), 10 giải nhì (huy chương bạc, mỗi giải 10 triệu đồng), 10 giải ba (huy chương đồng, mỗi 5 triệu đồng) và 10 giải Tài năng cờ vua trẻ (kỷ niệm chương, mỗi giải 2,5 triệu đồng).

Ngoài ra, vòng chung kết còn có nội dung "Cờ vua vận động" - kết hợp tư duy chiến thuật và vận động thể chất, lan tỏa tinh thần "học mà chơi - chơi mà học" trong môi trường giáo dục hiện đại.