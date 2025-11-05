'Gen đỏ' biến những giá trị truyền thống tốt đẹp thành nguồn động lực cống hiến

Sáng 5.11, tại TP.Diên An, tỉnh Thiểm Tây, trong khuôn khổ Chương trình Hành trình đỏ – nghiên cứu, học tập của thanh niên tại Trung Quốc năm 2025 đã diễn ra Diễn đàn thanh niên Việt – Trung "Kế thừa gen đỏ".

Tham dự diễn đàn có anh Bùi Quang Huy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; anh A Đông, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc cùng 200 đại biểu thanh niên Việt Nam, và thanh niên Trung Quốc.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu ở Diễn đàn thanh niên Việt – Trung “Kế thừa gen đỏ” tại Trung Quốc ẢNH: NỮ VƯƠNG

Phát biểu tại diễn đàn anh Bùi Quang Huy cho biết Chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên" được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, có ý nghĩa: hai nước chúng ta kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (1950 – 2025) và đang triển khai Năm giao lưu nhân văn Việt – Trung 2025, theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Lương Cường và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Cũng theo anh Huy, đây là chương trình rất có ý nghĩa, đánh dấu chặng đường 75 năm không ngừng củng cố và phát triển tình hữu nghị truyền thống "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương và tăng cường hiểu biết, gắn bó giữa thế hệ trẻ hai nước, đồng thời mở ra một giai đoạn mới với nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (bên trái) ; anh A Đông, Bí thư thứ nhất Ban bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc tham dự Diễn đàn thanh niên Việt – Trung “Kế thừa gen đỏ” ẢNH: NỮ VƯƠNG

200 đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự diễn đàn ẢNH: NỮ VƯƠNG

"Thông qua chuyến hành trình này, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam có cơ hội tìm hiểu lịch sử hợp tác giữa cách mạng Việt Nam và Trung Quốc, tham quan các di tích "đỏ", gặp gỡ, giao lưu và trao đổi với thanh niên Trung Quốc về các giá trị lịch sử, văn hóa và con đường phát triển của mỗi quốc gia. Từ đó, chúng ta không chỉ học tập, nghiên cứu, mà còn cảm nhận sâu sắc hơn về mối liên hệ lịch sử, về những giá trị tinh thần và khát vọng chung đã kết nối hai dân tộc chúng ta trong suốt chiều dài lịch sử", anh Huy kỳ vọng.

Nói về chủ đề "Kế thừa gen đỏ", anh Huy cho rằng diễn đàn mang hàm ý rất sâu sắc. "Gen đỏ" là cách nói hình tượng chỉ mạch nguồn cách mạng - dòng máu đỏ của lý tưởng cộng sản, của niềm tin sắt son vào con đường cách mạng mà hai Đảng, hai dân tộc đã chọn. Đó là "mã di truyền tinh thần" được hun đúc từ sự kiên trung, lòng dũng cảm và khát vọng cống hiến của biết bao thế hệ đi trước - từ những con người làm nên Cách mạng Tháng Tám của Việt Nam và Cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc, đến thế hệ hôm nay đang sáng tạo và vươn lên trong kỷ nguyên hội nhập và đổi mới. Trong suốt tiến trình lịch sử vẻ vang đó, với lý tưởng của những người cộng sản, Nhân dân, trong đó có thanh niên hai nước Việt Nam và Trung Quốc luôn sát cánh bên nhau… Vì vậy kế thừa "gen đỏ" không chỉ là tưởng nhớ, tôn vinh quá khứ, mà còn là hành động cụ thể trong hiện tại. Đó là tinh thần kiên định lý tưởng cách mạng, gắn bó giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; là khát vọng sáng tạo, tinh thần đổi mới, dấn thân, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

"Thanh niên là người thừa kế sự nghiệp cách mạng của cha anh, là lực lượng xã hội to lớn, có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước. Các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước chúng ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho thanh niên", anh Huy nói.

Chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên" và Diễn đàn "Kế thừa gen đỏ" hôm nay tiếp tục khẳng định ý chí và quyết tâm của thanh niên hai nước trong việc cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao, đưa hợp tác thanh niên Việt – Trung đi vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ hơn với công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng và xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho mỗi nước.

"Tôi mong rằng các bạn thanh niên hai nước sẽ coi diễn đàn hôm nay là dịp để cùng nhau chia sẻ nhận thức, trao đổi suy nghĩ, cùng bàn luận về cách thức kế thừa và phát huy "gen đỏ" trong điều kiện mới. Hãy mạnh dạn nêu lên tiếng nói của tuổi trẻ, thể hiện khát vọng, sáng kiến, niềm tin và trách nhiệm của thế hệ mình. Hãy biến những giá trị truyền thống tốt đẹp thành nguồn cảm hứng và động lực để sáng tạo, để cống hiến, để xây dựng và phát triển đất nước mình, đồng thời góp phần củng cố nền tảng hữu nghị Việt – Trung ngày càng sâu sắc, bền chặt. Tôi rất tâm đắc một câu nói của các bạn Trung Quốc: "Đã hiểu nhau thì không có xa gần, vạn dặm vẫn là láng giềng". Chúng ta đã là láng giềng, là bạn bè tốt của nhau cần hiểu nhau thật sâu sắc để thực sự trở thành anh em ruột thịt", anh Huy chia sẻ.

Anh A Đông, Bí thư thứ nhất Ban bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc phát biểu ở Diễn đàn thanh niên Việt – Trung “Kế thừa gen đỏ” ẢNH: NỮ VƯƠNG

Phát biểu tại chương trình, anh A Đông, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc, cũng cho biết Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, núi sông liền một dải, văn hoá tương thông, lý tưởng tương đồng, cùng chung vận mệnh, là láng giềng tốt, bạn bè tốt và đối tác tốt.

Các đại biểu thanh niên Việt Nam tại Diễn đàn "Kế thừa gen đỏ" ẢNH: NỮ VƯƠNG

Cũng theo anh A Đông, trong hành trình, đoàn đại biểu thanh niên - nguồn "gen đỏ" được trực tiếp cảm nhận những dấu chân cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc, "để gen đỏ trở thành nền tảng sáng ngời nhất, trở thành những người xây dựng và kế thừa xứng đáng của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa; trở thành đồng chí tốt, bạn bè tốt, cùng chung chí hướng và sát cánh bên nhau, tiếp tục truyền lại "ngọn đuốc" hữu nghị Trung - Việt cho các thế hệ tương lai", anh A Đông nhìn nhận.

Tại diễn đàn, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam và Trung Quốc đã có nhiều tham luận ý nghĩa. Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã tham gia các chủ đề trên nhiều lĩnh vực. Về lĩnh vực văn hoá là tham luận của MC Công Tố, Đài Truyền hình Việt Nam, với chủ đề "Kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc - Khẳng định giá trị quốc gia trong bối cảnh hội nhập toàn cầu".

Đại biểu Phạm Thu Phương, Phó chủ tịch UB MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Ba Đình (TP.Hà Nội), đã trình bày tham luận với chủ đề "giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn trong bối cảnh chuyển đổi số". Đại diện cho các đại biểu là doanh nghiệp trẻ, anh Nguyễn Đình Tuấn Phát, Giám đốc Công ty TP Home, đã mang đến diễn đàn tham luận với chủ đề: "Kế thừa nguồn gen đỏ - Phát huy vai trò thanh niên trong phát triển kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế".

Bên lề diễn đàn, lãnh đạo của Đoàn thanh niên 2 nước đã giao lưu và tặng quà.

Anh A Đông, Bí thư thứ nhất Ban bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc (bên phải) tặng quà cho anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bên lề Diễn đàn thanh niên Việt – Trung “Kế thừa gen đỏ” ẢNH: NỮ VƯƠNG

Anh Bùi Quang Huy (bên trái) tặng quà cho ông Hao Huệ Kiệt, Bí thư Thành uỷ Diên An

Ông Hao Huệ Kiệt, Bí thư Thành uỷ Diên An ký tặng bức tranh chân dung cho anh Bùi Quang Huy ẢNH: NỮ VƯƠNG