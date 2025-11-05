Xúc động khi đặt chân đến nơi Bác Hồ từng ghé thăm nhiều lần

Sau 2 ngày tham gia các chương trình, hoạt động tại TP.Bắc Kinh, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã đến TP.Diên An (tỉnh Thiểm Tây). Tại Diên An, nơi thường được gọi là "địa chỉ đỏ" ở Trung Quốc, các đại biểu thanh niên Việt Nam đã được tham quan và khảo sát nhiều địa điểm gắn liền với truyền thống cách mạng và đặc biệt những địa điểm này Bác Hồ đã từng ghé thăm nhiều lần trước đây. Trong thời kỳ này, Diên An là nơi phát triển mạnh mẽ đời sống văn hóa, nghệ thuật và tuyên truyền chính trị, với nhiều trường học được thành lập để đào tạo cán bộ và thanh niên.





Tháng 6.1959, trong chuyến thăm Diên An, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thăm lại nhà từng ở tại Táo Viên và chụp ảnh lưu niệm.

Điểm đến đầu tiên là Bảo tàng Cách mạng Diên An, nơi trưng bày nhiều hiện vật cách mạng, tái hiện những thành tích của các nhà lãnh đạo Trung Quốc trong thời kỳ hoạt động tại Diên An (13 năm).

Trong thời gian 13 năm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã đến Diên An, cùng nhân dân Trung Quốc sinh hoạt, xây dựng mối tình hữu nghị cách mạng sâu sắc với các nhà lãnh đạo Trung Quốc… trở thành minh chứng sinh động cho sự ủng hộ lẫn nhau và sự gắn bó mật thiết giữa hai đất nước.

Đoàn đại biểu đến thăm Di tích Cách mạng Táo Viên, nơi Bác Hồ từng đến và ở tại đây trong vòng 1 tháng vào mùa đông năm 1938

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã đến Diên An, cùng nhân dân Trung Quốc sinh hoạt, xây dựng mối tình hữu nghị cách mạng sâu sắc với các nhà lãnh đạo Trung Quốc

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Di tích Cách mạng Táo Viên



Các đại biểu thăm Bảo tàng Cách mạng Diên An ẢNH: NỮ VƯƠNG

Điểm đến tiếp theo là Di tích Cách mạng Táo Viên. Trong khung cảnh nên thơ được nhuộm kín sắc vàng của cây Ngân hạnh đang vào mùa thay lá đầu đông, đoàn đại biểu thanh niên được đặt chân đến nơi mà cách đây 87 năm (năm 1938) cũng vào mùa đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từ Liên Xô qua Tân Cương, Tây An đến Diên An và Người đã ở tại Táo Viên. Trong khoảng thời gian 1 tháng ở đây, Người trao đổi, làm việc và tích luỹ kinh nghiệm cho cách mạng Việt Nam. Cũng tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhiều lần đàm đạo, thảo luận với Chủ tịch Mao Trạch Đông về nhiều vấn đề cho cách mạng của hai nước.

Ngoài ra, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia chương trình "Hành trình đỏ - Nghiên cứu học tập tại Trung Quốc năm 2025" còn được tham quan và khảo sát tại Nhà triển lãm quy hoạch Khu đô thị mới Diên An, Đài ngắm cảnh Quý Nhân Mão, Đại học Quân sự và Chính trị chống Nhật.