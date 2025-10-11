Cùng hành động san sẻ yêu thương và giúp dân khắc phục hậu quả bão, lũ

Tham dự hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị ẢNH: XUÂN TÙNG

Triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư với các công tác trọng tâm

Kết luận hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 12, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa những định hướng lớn của Tổng Bí thư Tô Lâm vào chương trình công tác, bộ tiêu chí và các văn kiện của Đoàn. Trong các nội dung trọng điểm về dân sinh cần tập trung gồm: Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nâng cao kỹ năng số, phát triển hoạt động tình nguyện cộng đồng cùng những mảng công tác then chốt khác.

Đặc biệt, anh Huy yêu cầu trong 6 tháng tới tất cả các tỉnh, thành Đoàn phải chấm dứt tình trạng không có tổ chức Đoàn, Hội tại khu công nghiệp và địa bàn dân cư. Mỗi khu công nghiệp phải có tổ chức Đoàn, Hội mạnh; mỗi trường học phải có một dự án phục vụ cộng đồng với sản phẩm cụ thể, đo lường được bằng hệ thống bản đồ điện tử. Đây là giải pháp để khắc phục hạn chế "hình tháp ngược" trong công tác tổ chức mà Tổng Bí thư đã lưu ý. Bên cạnh đó, anh yêu cầu chú trọng thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong trong các trường tiểu học tư thục, tăng cường sức lan tỏa của Đoàn trong nhà trường và cộng đồng.

Về tiêu chí đánh giá công tác Đoàn, anh Huy nhấn mạnh nguyên tắc "3 dễ - 3 rõ - 3 đo": dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; đo đầu vào, đo đầu ra, đo tác động. Cùng với đó là phương châm "mỗi quý một kết quả lớn, mỗi năm hai đột phá", coi đây là chỉ tiêu cụ thể để các cấp bộ Đoàn phấn đấu.

Anh Huy cũng lưu ý các đơn vị cần linh hoạt, sáng tạo trong bối cảnh sắp xếp bộ máy theo mô hình chính quyền hai cấp. Dù gặp khó khăn do chưa có tiền lệ, nhưng các cấp bộ Đoàn cần chủ động tháo gỡ, quyết liệt thực hiện, đúng tinh thần "bộ máy phải gọn thì mới bay được".

Anh Huy biểu dương tinh thần tình nguyện, sẻ chia của đoàn viên, thanh niên cả nước trong công tác cứu trợ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão lụt. Từ việc lo hậu cần, thu hoạch mùa màng, dọn dẹp vệ sinh đến trực tiếp đắp đê, nhiều tấm gương đã thể hiện rõ tinh thần xung kích, tương thân tương ái. Anh kêu gọi các tỉnh, thành Đoàn không bị ảnh hưởng bão lụt tiếp tục có chương trình hỗ trợ cụ thể về vật lực, nhân lực, phát huy phương châm "4 tại chỗ" và vai trò "lá lành đùm lá rách" của tuổi trẻ.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh là tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở. Anh Huy đề nghị đại hội cần đúng điều lệ, gọn nhẹ, tiết kiệm. Đồng thời, công tác cán bộ cấp xã cần được đánh giá, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.

Anh Bùi Quang Huy và chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích tuyên truyền dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, trong đó có Báo Thanh Niên ẢNH: ĐĂNG HẢI

Dấu ấn mới trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025

Tại hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025, T.Ư Đoàn cho biết chiến dịch đã khép lại với những con số ấn tượng: hơn 11,3 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; hơn 6.300 công trình, phần việc thanh niên được thực hiện; hơn 52.000 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Các đại biểu đã chia sẻ những mô hình tiêu biểu của thanh niên, trong đó một trong các điểm nhấn đặc biệt của mùa hè 2025 chính là sự tham gia trực tiếp của thanh niên trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tuổi trẻ cả nước đã thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số" để xóa mù công nghệ cho người dân.

Mùa hè tình nguyện 2025 cũng ghi dấu bước chân thanh niên trên công trường Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên, một dự án trọng điểm quốc gia về an ninh năng lượng. Đặc biệt, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, thanh niên đã trở thành lực lượng phản ứng nhanh trong thiên tai, bão lũ. Năm 2025 cũng ghi dấu ấn với nhiều sự kiện đặc biệt, trong đó có kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Tại Hà Nội, Thành đoàn đã huy động hơn 8.800 tình nguyện viên tham gia phục vụ sự kiện, để lại ấn tượng đẹp về tinh thần tình nguyện của thế hệ trẻ VN trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế.

Kết luận hội nghị, anh Bùi Quang Huy ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025. Đồng thời anh Huy đã nhấn mạnh những lưu ý quan trọng trong triển khai hoạt động thời gian tới. Theo anh Huy, tình hình đất nước đang phát sinh nhiều nhiệm vụ mới, phức tạp, đòi hỏi tổ chức Đoàn các cấp phải chủ động, linh hoạt hơn trong nắm bắt thực tiễn, kịp thời chỉ đạo triển khai. Bí thư Đoàn phải thật sự là người đi đầu, nắm chắc tình hình, chịu trách nhiệm toàn diện, phát huy vai trò chủ thể của đoàn viên thanh niên.

Tổ chức các hoạt động tình nguyện khắc phục bão, lũ

Một trong những lưu ý nổi bật được anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh là việc cùng hành động san sẻ yêu thương và giúp dân khắc phục hậu quả bão, lũ. Anh cho rằng bối cảnh thiên tai tại một số địa phương đang rất khốc liệt, đặt ra yêu cầu cho tuổi trẻ cả nước tiếp tục phát huy tinh thần "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên". Tuy nhiên, anh lưu ý hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ phải được triển khai có kỷ luật, khoa học, bảo đảm an toàn tuyệt đối và đặt dưới sự điều phối của Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tại địa phương.

Anh chia sẻ: "Khi nước đang dâng cao, chảy xiết, đó là thời điểm của lực lượng quân đội, công an với tính chuyên nghiệp cao. Nhưng khi nước rút, còn rất nhiều công việc để thanh niên tình nguyện xung kích: dọn dẹp môi trường, sửa sang trường lớp, giúp dân ổn định cuộc sống. Đây là thời điểm để sức trẻ phát huy hiệu quả". Đồng thời, anh kêu gọi các tỉnh không bị ảnh hưởng bão lũ tích cực vận động quyên góp, hỗ trợ các địa phương khó khăn bằng những hành động thiết thực như gửi nhu yếu phẩm, tập vở, quần áo… thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách".

Ngoài ra, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động Ngày thứ bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh, hướng tới mục tiêu xóa 10.000 điểm đen về môi trường trên cả nước. Các dự án, công trình đã khởi công cần sớm hoàn thiện, bàn giao cho người dân, tuyệt đối tránh hình thức hoặc chậm tiến độ.

Anh Huy cũng nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa các hoạt động tình nguyện từ ngắn hạn sang dài hạn, có tính kế thừa và gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của đất nước như an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, khởi nghiệp xanh, bảo vệ môi trường. "Mọi phong trào, mọi cuộc vận động phải thật sự thiết thực, hiệu quả, gắn bó mật thiết với đời sống nhân dân, lấy niềm tin và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo kết quả", anh nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư để định hướng cho tuổi trẻ cả nước.