Thanh niên tình nguyện - điểm tựa của người dân trong những ngày khó khăn sau bão, lũ

Ở Nghệ An, ngay khi nước rút, hàng nghìn bạn trẻ đã có mặt tại các xã ngập sâu Quỳ Châu, Quế Phong, Con Cuông, Quỳnh Lưu, Lam Thành, Quỳ Hợp, Tân Châu, Vân Tụ... Những đôi tay còn lấm bùn đất nhưng vẫn miệt mài khiêng bàn ghế, dọn lớp học, khơi thông cống rãnh, gỡ từng tấm tôn bị gió cuốn. Nhiều nhóm thanh niên còn bỏ tiền mua sơn, mua vật liệu để giúp các trường mầm non sơn sửa lại tường, làm sân chơi mới cho học sinh.

Thanh niên tình nguyện Nghệ An hỗ trợ người dân dọn dẹp sau lũ ẢNH: C.T.V

Cây cối ngã đổ được thanh niên tình nguyện dọn dẹp ẢNH: C.T.V

Tại Thanh Hóa, nơi mưa lớn khiến nhiều bản làng bị chia cắt, lực lượng thanh niên xung kích đã có mặt từ sáng sớm. Họ cùng bộ đội, công an khơi thông đường, giúp người dân di chuyển đồ đạc, cứu gia súc, gia cầm. Các bạn trẻ đã tổ chức "bếp ăn dã chiến" ngay giữa sân đình, nấu hàng trăm suất cơm miễn phí mỗi ngày cho bà con vùng bị cô lập. Những nồi cơm nóng hổi, những lời động viên giản dị đã sưởi ấm biết bao trái tim giữa thời điểm khó khăn.

“Đại công trường” của thanh niên Thanh Hóa dọn dẹp sau bão lũ ẢNH: C.T.V

Các thanh niên ở Thanh Hóa dọn bùn lầy ở trường học ẢNH: C.T.V

Còn ở Hà Tĩnh, hình ảnh đoàn viên xã Hương Khê, Vũ Quang lội nước hàng giờ liền để trao gạo, mì, sữa cho các hộ dân bị cô lập khiến nhiều người xúc động. Có bạn trẻ chỉ mới 18, 19 tuổi nhưng không ngần ngại vác từng bao gạo nặng trên vai, dầm mình trong mưa để đến được những ngôi nhà còn ngập sâu. Không chỉ hỗ trợ khẩn cấp, họ còn ở lại nhiều ngày sau đó để giúp bà con sửa mái nhà, phơi sách vở, khử khuẩn trường học.

Thanh niên tình nguyện Hà Tĩnh lội nước hàng giờ liền để trao gạo, mì, sữa cho các hộ dân bị cô lập ẢNH: C.T.V

Thanh niên tình nguyện Hà Tĩnh dọn dẹp lau chùi bàn ghế ở trường học ẢNH: C.T.V

Thanh niên tình nguyện Hà Tĩnh dọn dẹp các vật dụng ở trường học ẢNH: C.T.V

Ở vùng cao Sơn La, khi mưa lũ gây sạt lở đất làm hư hỏng nhiều tuyến đường, đoàn viên, thanh niên các xã vùng sâu đã chủ động dựng lại cầu tạm, chuyển hàng cứu trợ bằng xe máy vượt dốc.

Thanh niên Sơn La gặt lúa giúp dân ẢNH: C.T.V

Thanh niên Sơn La lợp lại nhà giúp người dân ẢNH: C.T.V

Hay như ở Tuyên Quang, khi nước lũ tràn về, hàng trăm thanh niên đã lập các tổ "ứng cứu nhanh", giúp người dân di chuyển tài sản, đưa trẻ em và người già đến nơi an toàn. Sau bão, họ dọn bùn, quét rác, sơn lại tường nhà, khôi phục cầu treo. Ở mỗi nơi họ đi qua, người dân đều nhớ mãi hình ảnh những chiếc áo xanh đẫm mồ hôi mà vẫn tươi cười.

Thanh niên Tuyên Quang phụ giúp người dân gặt lúa ẢNH: C.T.V

Trao tặng quà người dân trong vùng lũ ẢNH: C.T.V

Nấu cơm hỗ trợ người dân ẢNH: C.T.V

Những ngày sau bão, khi nhiều vùng đất vẫn còn ngổn ngang, chính sức trẻ đã làm bừng lên hy vọng. Họ không chỉ giúp người dân dựng lại mái nhà mà còn dựng lại tinh thần, khơi dậy ý chí vượt qua khó khăn. Đằng sau mỗi việc làm là tình yêu quê hương, là khát vọng được cống hiến.