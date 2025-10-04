Thanh niên xung kích hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ

Anh Đỗ Mạnh Cường, Bí thư Đoàn xã Kim Tân (Thanh Hóa), cho biết sau những ngày hỗ trợ người dân sơ tán khi nước sông Bưởi dâng làm ngập hơn 1.800 ngôi nhà trên địa bàn, hơn 100 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn xã lại tiếp tục hỗ trợ người dân và các trường học dọn dẹp vệ sinh. "Từ 3.10, Đoàn xã huy động hơn 100 ĐVTN đến nhà dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường. Sau khi nước rút, trong nhà dân và trên hầu hết đường làng, ngõ xóm đều ngập trong bùn đất và rác thải… Do đó, tuổi trẻ xã Kim Tân đang hỗ trợ tối đa giúp người dân dọn dẹp cho đến khi nào xong mới thôi", anh Cường cho hay.

Đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh giúp người dân dọn dẹp nhà cửa sau lũ ẢNH: PHÚC NGƯ

Tại P.Sầm Sơn (Thanh Hóa), những ngày qua hàng trăm ĐVTN cũng được huy động thu dọn hàng trăm khối cát biển tràn trên đường Hồ Xuân Hương trả về bãi biển; Đoàn xã Cẩm Tú huy động hàng trăm ĐVTN tham gia dọn dẹp bùn, đất tràn vào các trường học trên địa bàn… Bên cạnh đó, lực lượng ĐVTN nhiều địa phương còn có các hoạt động hỗ trợ khác cho người dân chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra như Đoàn xã Nguyệt Ấn kêu gọi nguồn lực và tặng 40 suất quà gồm nhu yếu phẩm cho người dân thôn Rẻ…

Sáng 3.10, Đoàn thanh niên xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) huy động nhiều bạn trẻ có mặt tại trụ sở Đảng ủy xã để hỗ trợ chính quyền địa phương lau dọn bùn đất với phương châm nước rút đến đâu, lau dọn đến đó. Chị Phan Mỹ Hà, Bí thư Đoàn thanh niên xã Nghi Xuân, cho biết mưa lớn sau bão số 10 cộng với nước từ thượng nguồn đổ về khiến nước sông Lam dâng cao, gây ngập lụt trụ sở Đảng ủy xã và hơn 2.000 nhà dân trên địa bàn từ ngày 29.9.

Thanh niên hỗ trợ người dân di chuyển khỏi vùng lụt đến nơi tạm trú ẢNH: THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

Tại Nghệ An, bão số 10 và lũ do hoàn lưu bão đã gây thiệt hại rất nặng nề cho người dân ở nhiều xã. Bão tan, lũ dâng khiến hàng chục xã bị chìm sâu trong nước. Trước khi bão đổ bộ, Tỉnh đoàn Nghệ An đã lập 130 đội hình thanh niên tình nguyện với gần 2.000 thanh niên xung kích ứng phó với thiên tai. Các đội hình này phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương để tham gia ứng phó và khắc phục hậu quả do bão gây ra với các nhiệm vụ: hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa, phát quang cây cối; cắm biển cảnh báo, hướng dẫn giao thông tại các địa điểm bị ngập lụt, hỗ trợ người dân di dời người và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm trước khi bão đổ bộ; tham gia khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa, công trình bị ảnh hưởng, vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh thoát nước, thu dọn cây cối, vật cản trên đường sau bão; tổ chức nấu cơm, phát lương thực, thực phẩm cho bà con vùng bị ngập lụt nặng và bị cô lập…

Từ ngày 2.10, Đoàn thanh niên tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ra quân giúp người dân dọn dẹp nhà cửa ẢNH: PHÚC NGƯ

Cũng trong những ngày ngập lụt vừa qua, Đoàn thanh niên các xã, phường trên địa bàn TP.Hà Nội đã tiên phong, trở thành lực lượng nòng cốt hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Các đội hình thanh niên tình nguyện đã vận chuyển nước sạch và hỗ trợ thực phẩm thiết yếu đến tận tay những hộ gia đình đang gặp khó khăn. Các bạn trẻ cũng tích cực hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến các khu vực tạm trú an toàn, giúp bà con ổn định cuộc sống.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà sau bão ẢNH: PHẠM ĐỨC

Đơn cử, Đoàn phường Đông Ngạc hỗ trợ hơn 1.000 hộ dân khu chung cư Ecohome di chuyển đến nơi tránh trú an toàn, đồng thời bố trí lực lượng trực sẵn sàng ứng phó khi có tình huống phát sinh. Tại xã Thượng Phúc, xã Nam Phù, lực lượng ĐVTN tham gia ứng trực gia cố đê, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra… Tại các khu vực bị lụt, sau khi nước rút, hàng trăm thanh niên tình nguyện đã cùng các lực lượng chức năng và nhân dân triển khai công tác vệ sinh môi trường tại các khu vực bị ngập úng; thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, khử khuẩn để ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh.