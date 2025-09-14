Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Tuổi trẻ Quảng Ninh thắp lửa tự hào, tiến bước

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
14/09/2025 16:53 GMT+7

Ngày hội "Tuổi trẻ Quảng Ninh - Tự hào và tiến bước" quy tụ hơn 1.500 đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, lan tỏa khát vọng cống hiến, dựng xây đất nước.

Ngày 14.9, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã tổ chức ngày hội "Tuổi trẻ Quảng Ninh - Tự hào và tiến bước" chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tuổi trẻ Quảng Ninh thắp lửa tự hào, tiến bước- Ảnh 1.

Đại diện Hội doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ninh trao biển tượng trưng 1,5 tỷ đồng phục dựng 1.000 tấm ảnh “Thời hoa lửa”

ẢNH: N.H

Tại chương trình, Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã phối hợp với các đơn vị đồng hành trao tặng nguồn lực hơn 2 tỉ đồng cho các công trình, phần việc thanh niên và hỗ trợ học sinh vượt khó. Tiêu biểu như 2 ngôi nhà nhân ái trị giá 100 triệu đồng, một phòng học máy tính 100 triệu đồng, 330 suất quà cho học sinh nghèo trị giá 100 triệu đồng, công trình thanh niên tại đảo Trần 300 triệu đồng, cùng 1,5 tỉ đồng phục dựng 1.000 tấm ảnh "Thời hoa lửa".

Tuổi trẻ Quảng Ninh thắp lửa tự hào, tiến bước- Ảnh 2.

Các em học sinh trổ tài vẽ tranh thể hiện tình yêu Tổ quốc tại ngày hội

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Điểm nhấn của ngày hội là màn đồng diễn "Lời Đảng - Hiệu triệu trái tim" và ngày hội sắc màu "Em yêu Tổ quốc", quy tụ đông đảo học sinh, sinh viên tham gia, tạo nên không khí rực rỡ, sôi nổi, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ với đất nước.

Trong khuôn khổ ngày hội, còn diễn ra tọa đàm "Câu chuyện thời hoa lửa" và chương trình "Thanh niên với văn hóa giao thông" năm 2025, chính thức khởi động đề án "Câu chuyện thời hoa lửa" của Trung ương Đoàn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nhiều đoàn viên, thanh niên còn được tập huấn kỹ năng lái xe an toàn, nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

Tuổi trẻ Quảng Ninh thắp lửa tự hào, tiến bước- Ảnh 3.

Hàng nghìn học sinh hứng khởi tham dự chương trình

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Ngày hội "Tuổi trẻ Quảng Ninh - Tự hào và tiến bước" không chỉ khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, mà còn tiếp thêm khí thế, cổ vũ tinh thần thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và Đại hội Đoàn các cấp.



