Tặng 5 ngôi nhà nhân ái cho đồng bào Vân Kiều

H ƯỚNG VỀ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Ngày 15.8, tại xã Hướng Hiệp (H.Đakrông, Quảng Trị), Báo Thanh Niên phối hợp với Công an H.Đakrông, đại diện chùa Phổ Hiền (Bà Rịa-Vũng Tàu) cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng 5 ngôi nhà nhân ái cho 5 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Đây là món quà ý nghĩa được ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt, trụ trì chùa Phổ Hiền, thông qua Báo Thanh Niên trao tặng đến bà con vùng sâu, vùng xa của Quảng Trị.

Trung tá Tạ Quang Dung, Trưởng công an H.Đakrông, bày tỏ lòng biết ơn các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên cả nước đã luôn quan tâm, giúp đỡ đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại H.Đakrông. "Công an H.Đakrông luôn sẵn sàng làm cầu nối để các nhà hảo tâm có thể hướng về với bà con đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ giúp đỡ để đời sống bà con ngày càng đầy đủ, ấm no, hạnh phúc", trung tá Dung nói.

Đại diện Báo Thanh Niên, Công an H.Đakrông cùng các đơn vị liên quan trao tặng biểu trưng ngôi nhà nhân ái cho 5 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: BÁ CƯỜNG

Cụ Hồ Văn Ninh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật 81% ở thôn Ruộng (xã Hướng Hiệp), vui mừng khi từ nay cụ có căn nhà mới khang trang, rộng rãi để nương náu tuổi già. Với cụ, đây là món quà rất ý nghĩa. "Tôi rất cảm ơn các nhà hảo tâm đã xây cho tôi một căn nhà rất đẹp, hy vọng mọi người sẽ luôn quan tâm, giúp đỡ cho bà con chúng tôi", cụ Ninh chia sẻ.

L ÀM ĐẸP HƠN CHO BẢN LÀNG

Đakrông là địa phương tập trung rất đông đồng bào Bru - Vân Kiều sinh sống. Hầu hết họ "nương tựa" vào ruộng đồng, nương rẫy để mưu sinh, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, thậm chí nhiều người chưa có nhà để ở hoặc sống trong những căn nhà tạm dột nát. Với sự kết nối của Báo Thanh Niên, các nhà hảo tâm đã không ngại đường sá xa xôi, tập trung nguồn lực nhanh chóng xây dựng 5 ngôi nhà mới để bà con kịp có nhà ở trước mùa mưa bão cận kề.

Ông Hồ Văn Giỏ bày tỏ niềm vui khi được nhận ngôi nhà sàn khang trang, chắc chắn ẢNH: BÁ CƯỜNG

Thôn Ruộng (xã Hướng Hiệp) là nơi sinh sống của đồng bào Bru - Vân Kiều ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Không chỉ tràn ngập niềm vui với căn nhà mới cùng những món quà ý nghĩa, ông Hồ Văn Giỏ (xã Tà Long, H.Đakrông) còn bất ngờ khi nhận thấy ngôi nhà mới lại được xây theo kiến trúc nhà sàn, loại nhà gắn liền với đời sống của bà con Bru - Vân Kiều. "Căn nhà sàn đẹp quá. Bên cạnh có một nơi che mưa, che nắng thì những căn nhà sàn này còn làm đẹp hơn bản làng của chúng tôi, hòa vào bản sắc chung của người Bru - Vân Kiều. Rất cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ sâu sắc đến vậy", ông Giỏ xúc động nói.

Căn nhà sàn được xây dựng kiên cố, bảo đảm an toàn cho bà con trong mùa mưa bão sắp tới. ẢNH: BÁ CƯỜNG

5 căn nhà mới được xây dựng khang trang với chi phí 65 triệu đồng/căn theo phong cách nhà sàn của người Vân Kiều. Dịp này, ban tổ chức cũng trao tặng 5 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho 5 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và thương binh, cựu binh. Đây cũng là hoạt động thiết thực tri ân những người có công nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2024).