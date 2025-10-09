Sinh viên quyên góp hàng chục tấn hàng tiếp sức vùng bão, lũ

Sinh viên sẵn sàng "tăng ca"

Ngày 6.10, tại số 57 đường Lê Lợi (P.Cái Khế, TP.Cần Thơ), Chương trình đồng hành cùng người dân, người lao động, thanh thiếu niên vùng bão, lũ, chính thức diễn ra. Sau 7 giờ sáng, đến địa điểm này lúc nào cũng có hàng chục sinh viên của Trường CĐ Y tế Cần Thơ sẵn sàng tiếp nhận, vận chuyển các vật phẩm người dân mang đến quyên góp, ủng hộ.

Với trái tim hướng về bà con vùng bão, lũ, các sinh viên rất vui khi được góp một phần công sức vào chương trình này ẢNH: THANH DUY

Nhâm Mai Anh Thư (20 tuổi, sinh viên), trưởng đội tình nguyện Trường CĐ Y tế Cần Thơ, cho biết đội luôn duy trì 10 - 15 bạn có mặt tại điểm tiếp nhận vật phẩm. Các bạn được chia thành 2 nhóm: nhóm ghi nhận thực hiện công việc ghi chép thông tin về người đến ủng hộ, số lượng và món đồ quyên góp; nhóm tiếp nhận thì lo phần việc mang những vật phẩm đến chỗ tập kết, phân loại, chuyển vào kho.

Anh Thư cho biết, trước đó khi thấy chương trình cần sức trẻ, Trường CĐ Y tế Cần Thơ đã lan tỏa thông tin này đến các câu lạc bộ, đội, nhóm, sinh viên thích hoạt động tình nguyện. Từ đó, một đội tình nguyện chung tay ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão, lũ đã được tập hợp. Đội có đến hơn 100 sinh viên đăng ký tham gia nên phải chia ra ca trực. Với số lượng đông đảo, khi bạn này có công việc đột xuất thì sẽ có những người khác đi thay.

Các bạn trẻ làm việc không ngại nắng nóng ẢNH: THANH DUY

"Khoảng 7 giờ sáng, chúng em đã có mặt, hoạt động xuyên suốt tới 17 giờ. Nếu có nhà hảo tâm liên hệ, cho hay đến trễ một chút thì đội cũng sẵn sàng tăng ca đến tối. Chúng em túc trực xuyên trưa nên mua cơm phần về đây ăn cùng nhau. Ngoài góp sức, một số bạn trong đội còn quyên góp quần áo, mì gói để giúp đỡ bà con vùng bão, lũ", Anh Thư bộc bạch.

Theo Bùi Chí Thiện (18 tuổi), sinh viên Trường CĐ Y tế Cần Thơ, những ngày qua, rất nhiều nơi trong cả nước đã tích cực vận động, quyên góp vật phẩm để giúp đỡ bà con vùng bão, lũ khắc phục hậu quả thiên tai. Thiện xúc động, tự hào khi thấy đồng bào mình luôn phát huy tinh thần đoàn kết, hết lòng nâng đỡ nhau vượt qua hoạn nạn, khó khăn. Đó chính là động lực đã thôi thúc Thiện sắp xếp lại việc học tập, gác lại chuyện về quê (Hậu Giang cũ) để tham gia chương trình này.

Trong ngày đầu tiên tiếp nhận, nhiều người dân đã đến tận nơi để quyên góp vật phẩm. Có người đi xe máy, có người đi ô tô và cả xe đạp. Trên xe, mọi người chở sữa, quần áo, mì gói, ba lô trẻ em… Không ít bà con chịu khó đi mấy chục cây số để đến ủng hộ chương trình.

Sữa là một trong những vật phẩm được quyên góp nhiều nhất ẢNH: THANH DUY

"Khi người dân đến, chúng em chủ động ra hỗ trợ ngay, nhanh chóng đưa vật phẩm vào. Những vật phẩm này sẽ được phân loại lại, kiểm tra bao bì và thời hạn sử dụng thật kỹ. Còn những người không có phương tiện đến đây mà muốn ủng hộ, chúng em sẵn sàng làm shipper đến tận nhà họ để nhận", Chí Thiện nói.

Chuyến xe đủ 20 tấn hàng sẽ khởi hành

Anh Phương Tấn Đạt, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.Cần Thơ, cho biết hưởng ứng lời kêu gọi của Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.Cần Thơ, Thành đoàn đã phối hợp với Liên đoàn Lao động TP.Cần Thơ tổ chức Chương trình đồng hành cùng người dân, người lao động, thanh thiếu nhi vùng bão, lũ.

Sinh viên Trường CĐ Y tế Cần Thơ tiếp nhận gạo của người dân mang đến quyên góp ẢNH: THANH DUY

Chương trình vận động, quyên góp các loại vật phẩm như thức ăn (ưu tiên mì gói, đồ hộp, đồ ăn liền, gạo), sữa, thuốc, dầu gió, tập vở, dụng cụ học tập, ba lô, quần áo, giày dép...

Việc trao tặng vật phẩm được thực hiện theo hình thức chuyến xe yêu thương. Khi đã quyên góp đủ số lượng thì chuyến xe từ Cần Thơ sẽ chạy ra Nghệ An và Hà Tĩnh, phối hợp trực tiếp với Đoàn thanh niên và liên đoàn lao động của 2 địa phương này trao quà cho người dân. Góp sức tại chương trình, ngoài các bạn sinh viên Trường CĐ Y tế Cần Thơ còn có đội tình nguyện đến từ ĐH Cần Thơ.

"Đối với chuyến xe này, đủ 20 tấn hàng là xuất phát. Chúng tôi rất mong bà con sẽ tích cực chung tay hỗ trợ kịp thời cho bà con vùng bão, lũ", anh Đạt chia sẻ.