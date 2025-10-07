Một đêm nhạc quyên góp hơn 10 tỉ đồng ủng hộ vùng lũ

Phát huy truyền thống "Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách", với tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của thanh niên TP.HCM, tối qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình văn nghệ gây quỹ "Chung tay vì đồng bào". Chương trình đã kết nối những tấm lòng, khơi dậy nguồn lực xã hội, kịp thời sẻ chia và đồng hành cùng đồng bào miền Bắc, miền Trung vượt qua hậu quả bão lũ.

Tại đêm nhạc, ca sĩ Ngô Kiến Huy quyên góp 50 triệu đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão, lũ ẢNH: C.T.V

Tại chương trình, khán giả được thưởng thức những giai điệu và lời ca ngọt ngào, được thể hiện bằng cả tấm lòng của các văn nghệ sĩ trẻ TP.HCM. Mỗi tiết mục không chỉ là phần trình diễn nghệ thuật, mà còn là nhịp đập yêu thương, là lời sẻ chia ấm áp của người dân thành phố mang tên Bác gửi đến miền Bắc, miền Trung thân thương.

Phát biểu tại đêm nhạc gây quỹ, anh Lê Tuấn Anh, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM, cho biết trong không khí ấm áp của sự sẻ chia tại đêm nhạc, chúng ta cùng hướng về miền Bắc, miền Trung thân thương – nơi đồng bào đang oằn mình chống chọi với mưa bão, lũ lụt.

Các văn nghệ sĩ trẻ tham gia ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi bão, lũ ẢNH: C.T.V

"Đêm nay, triệu trái tim của tuổi trẻ thành phố, các doanh nhân, văn nghệ sĩ và đồng bào thành phố mang tên Bác cùng hòa chung nhịp đập nghĩa tình, chung tay giúp đồng bào vượt qua khó khăn với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau". Trong thời gian qua, tuổi trẻ thành phố đã tích cực hưởng ứng nhiều hoạt động quyên góp, từ những phần quà nhỏ, những phong trào "nhường cơm sẻ áo", đều thể hiện tấm lòng nhân ái và tinh thần xung kích vì cộng đồng – minh chứng cho truyền thống yêu thương, sẻ chia của người dân thành phố mang tên Bác", anh Lê Tuấn Anh nhấn mạnh.

Chương trình với sự tham gia của nhiều văn nghệ sĩ trẻ TP.HCM ẢNH: C.T.V

Ban tổ chức tri ân những tấm lòng vàng, các đơn vị đã đồng hành cùng chương trình ẢNH: C.T.V

Đồng thời, anh Lê Tuấn Anh kêu gọi: "Chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành, tiếp tục chung tay cùng tổ chức Đoàn – Hội, để giúp đồng bào vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Mỗi sự đóng góp, dù nhỏ nhất, đều đáng trân quý và sẽ góp phần thắp lên niềm tin, hy vọng cho những gia đình đang rất cần sự sẻ chia của chúng ta".

Kết thúc chương trình, tổng số tiền vận động được là: 10.173.745.000 đồng.