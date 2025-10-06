Chung tay cùng người dân vượt qua thiên tai

Anh Nguyễn Văn Phi, Bí thư Đoàn xã Các Sơn (Thanh Hóa), cho biết trong quá trình hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai, lực lượng đoàn viên, thanh niên của xã ưu tiên hỗ trợ gia đình neo đơn, người cao tuổi, người tàn tật, hộ có điều kiện khó khăn…

Chẳng hạn, trường hợp hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hân (85 tuổi, ngụ thôn An Cư) thuộc diện khó khăn trên địa bàn, nhà lại neo người. Trước khi bão Bualoi (bão số 10) đổ bộ đất liền, Đoàn xã đã bố trí lực lượng hỗ trợ gia đình ông Hân gặt lúa chạy bão. "Nhà cụ Hân bị mưa lũ gây ngập nên khi nước rút, chúng tôi lại đến đưa lúa và cói đi phơi, rồi giúp dọn dẹp nhà cửa, vật dụng bị bùn đất tràn vào. Trường hợp gia đình cụ Hân và nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác nếu không có lực lượng các đoàn thể hỗ trợ sẽ khiến người dân phải mất nhiều ngày nữa mới khắc phục được hậu quả thiên tai", anh Phi cho hay.

Đoàn thanh niên xã Đức Minh hỗ trợ Trường tiểu học Tùng Châu dọn dẹp trường lớp sau lũ ẢNH: PHẠM ĐỨC

Anh Nguyễn Đình Nhất, Phó trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi Tỉnh đoàn Thanh Hóa, cho biết đợt mưa bão số 10 vừa qua toàn tỉnh Thanh Hóa đã thành lập hơn 200 đội hình thanh niên tình nguyện triển khai giúp người dân và các đơn vị ứng phó bão. Trước khi bão đổ bộ, 166 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh đã thành lập đội hình thanh niên tình nguyện để hỗ trợ người dân gặt lúa chạy bão, hỗ trợ sơ tán người dân trong vùng nguy cơ sạt lở cao.

"Đặc biệt, đêm 30.9, rạng sáng 1.10 khi nước lũ trên sông Bưởi, sông Cầu Chày và sông Yên dâng cao, gây ngập nhà dân thời điểm đêm tối, lực lượng thanh niên các xã Kim Tân, Nông Cống, Quý Lộc đã thâu đêm hỗ trợ sơ tán người và tài sản đến nơi cao. Khi nước rút, anh em lại hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vật dụng, đặc biệt là các trường học bị lốc xoáy tàn phá, bị ngập lụt để sớm ổn định việc học của học sinh", anh Nhất nói.

Anh Nhất cũng cho biết hiện các đội hình thanh niên tình nguyện thành lập để ứng phó bão số 10 vẫn tiếp tục duy trì để tiếp tục ứng phó bão Matmo (bão số 11).

Đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn đất sau lũ lụt ẢNH: PHÚC NGƯ

Tương tự, tại Nghệ An, hoàn lưu bão số 10 đã gây lũ rất lớn tại xã miền núi Yên Na. Nước lũ từ thượng nguồn các khe suối ồ ạt đổ về cuốn trôi nhiều tài sản, nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà, nhiều bản làng bị cô lập suốt nhiều ngày. Anh Lương Văn Ly, Bí thư Đoàn xã Yên Na, cho biết phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, ngay khi mưa lũ còn diễn biến phức tạp, Đoàn xã đã huy động lực lượng thanh niên giúp dân di dời tài sản, kê cao đồ đạc để giảm thiểu thiệt hại.

Sau đó, lũ rút để lại một lượng bùn đất rất lớn trong nhà, ngoài sân, trên các tuyến đường. Anh Ly cho biết có những ngôi nhà bùn đất ngập dày gần nửa mét, hàng chục thanh niên phải làm việc liên tục từ sáng đến trưa mới dọn xong. Những ngày qua, thanh niên tình nguyện tại chỗ do Đoàn xã Yên Na huy động đã làm việc cật lực để hỗ trợ bà con dọn dẹp sau lũ. "Trận lũ này rất lớn, tài sản của bà con bị vùi trong bùn đất vì nhiều nhà không kịp di dời, rất xót xa. Chúng tôi động viên thanh niên góp một phần sức nhỏ của mình để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống", anh Ly chia sẻ.

Đoàn viên, thanh niên và các lực lượng ở địa phương hỗ trợ người dân sắp xếp lại vật dụng gia đình ẢNH: PHÚC NGƯ

Tại xã Tân Kỳ (Nghệ An), hơn 600 ngôi nhà bị ngập đến mái và sau khi nước rút cũng để lại cảnh hoang tàn. Nhiều tài sản không kịp di dời bị ngâm nước, hư hỏng. Trong nhà, nước rút đến đâu, người dân dọn bùn đến đó, nhưng lượng bùn quá nhiều, nước đặc quánh nên việc dọn dẹp vô cùng vất vả. Bão kết hợp với lũ nên cây đổ, nhiều nhà bị tốc mái, bùn đất dày đặc; những gia đình ít người hoặc người già yếu không thể tự dọn dẹp để ổn định cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Phương Thúy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, cho biết trước khi bão số 10 đổ bộ, Tỉnh đoàn đã lập 130 đội hình thanh niên tình nguyện ở 130 xã phường với gần 2.000 thanh niên xung kích ứng phó thiên tai. Các đội hình đã phát huy tinh thần xung kích, lăn lộn, năng nổ và không ngại khó để hỗ trợ bà con trước, trong và sau khi bão, lũ rút. Sự góp công của các đội thanh niên xung kích không chỉ thể hiện qua hiệu quả công việc mà còn mang lại giá trị tinh thần để động viên người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thanh niên tình nguyện lau dọn nhà giúp người dân ẢNH: PHÚC NGƯ

Tại Hà Tĩnh, tính đến sáng 5.10, tại các địa phương nằm ở vùng thấp trũng ngoài đê La Giang, nước lũ cơ bản đã rút hết. Với tinh thần "nước rút đến đâu dọn vệ sinh đến đó", thanh niên tình nguyện phối hợp các đoàn thể tiếp tục hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh trường lớp, khu dân cư, đường giao thông để sớm ổn định cuộc sống, sản xuất, đi lại, học tập.

Anh Nguyễn Đắc Thắng, Bí thư Xã đoàn Đức Minh (Hà Tĩnh), cho biết suốt gần 1 tuần qua, ảnh hưởng của bão số 10 khiến gần như toàn bộ xã đều bị nước lũ chia cắt, cô lập do nước sông La và sông Lam dâng cao. Sau khi nước rút, Đoàn xã đã huy động hơn 100 lượt bạn trẻ tham gia hỗ trợ người dân và các trường học khắc phục thiệt hại.

Thanh niên tình nguyện giúp người dân lau rửa giường ẢNH: PHÚC NGƯ

"Ngoài nhà dân, các trường học trên địa bàn xã cũng bị ngập sâu trong đợt mưa lũ vừa qua. Trong sáng 5.10, chúng tôi đã huy động hàng chục bạn trẻ đến Trường tiểu học Tùng Châu nằm trên địa bàn để cùng các thầy cô dọn bùn đất sau lũ. Hiện nay công tác khắc phục đang được Đoàn xã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện khẩn trương để các trường học sớm đón học sinh trở lại", anh Thắng nói.

Anh Nguyễn Viết Hải Đăng, Phó bí Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, cho hay tính đến nay, Tỉnh đoàn đã huy động được hơn 500 triệu đồng để trao tặng cho 62 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại các xã bị thiệt hại do bão; hỗ trợ 100 triệu đồng cho người dân xã Đức Minh và xã Nghi Xuân bị ngập sâu do lũ lụt và trao tặng hơn 1 tấn nhu yếu phẩm cho người dân ở xã Đức Quang. Bên cạnh đó, tuổi trẻ tỉnh này cũng huy động và trao tặng được 300 suất quà, 50 thùng sữa để động viên các em thiếu nhi vùng lũ nhân dịp Tết Trung thu.

Thanh niên tình nguyện sửa chữa miễn phí các thiết bị điện tử của người dân xã Tân Kỳ bị hư hỏng do ngâm nước lũ ẢNH: TRẦN BẠCH

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành lập 1 đội hình cơ động cấp tỉnh với 200 cán bộ Đoàn, cùng 69 đội hình cấp xã với sự tham gia của 10.000 đoàn viên, thanh niên để triển khai hơn 1.000 hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 10. Trong đó tập trung vào việc khẩn trương dọn dẹp trường học, lợp lại mái nhà, gia cố nhà cửa, vệ sinh môi trường, ứng cứu và hỗ trợ người dân tại những vùng bị thiệt hại do bão hoặc ngập lụt.

"Đến nay, tuổi trẻ toàn tỉnh đã huy động được hơn 3 tỉ đồng cho công tác sẻ chia, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Thời gian tới, các cấp bộ đoàn sẽ tiếp tục đồng đồng hành, giúp bà con khắc phục hậu quả sau bão, góp phần sớm ổn định đời sống và sản xuất", anh Đăng chia sẻ.

Thanh niên tình nguyện xã Yên Na dọn dẹp bùn sau lũ ẢNH: TRẦN BẠCH

