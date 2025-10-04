Hà Nội khuyến khích cho người lao động làm việc online nếu 6.10 có thiên tai

Ngày 4.10, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký, ban hành công điện về việc khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 11 (bão Matmo).

Người dân dắt phương tiện lội qua "biển nước" trên đường Nguyễn Tuân (P.Thanh Xuân, Hà Nội) để về nhà vào chiều 30.9 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trong công điện, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội lưu ý các cơ quan liên quan kết hợp công tác dọn dẹp, khơi thông dòng chảy, hạ mực nước hồ, tiêu thoát hạ nước đệm trên hệ thống thoát nước nội, ngoại thành để sẵn sàng ứng phó với bão số 11 (bão Matmo) và mưa, lũ có thể xảy ra...

Ông Thanh yêu cầu chủ tịch các xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 11 (bão Matmo), trong đó cần tập trung bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh và các đối tượng yếu thế khác.

Các địa phương được giao rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Đồng thời tổ chức, bố trí lực lượng sẵn sàng phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân qua lại các ngầm, tràn, đường giao thông ngập sâu, nước chảy xiết, các tuyến đường bị sự cố hoặc có nguy cơ sạt lở…

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào thứ 2 (ngày 6.10) khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Cũng trong công điện, người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác ứng trực, sẵn sàng triển khai kịp thời công tác phòng, chống úng ngập nội thành, phối hợp vận hành, xử lý tiêu thoát nước chống úng ngập ngoại thành.

Trong đó, đặc biệt lưu ý đối với những điểm ngập úng trong nội thành từ cơn bão số 10, cần có giải pháp ứng phó hiệu quả nhất; rà soát, cắt tỉa, phòng, chống, khắc phục cây đổ trên các tuyến đường đô thị; cung cấp đủ nước sạch cho nhân dân vùng bị ngập lụt, thiên tai.

Sở Xây dựng cũng được giao chỉ đạo thông báo kịp thời các tuyến đường có nguy cơ ngập, lụt, mất an toàn, ách tắc để người dân biết, phòng tránh.

Đối với Giám đốc Sở GD-ĐT, căn cứ diễn biến mưa, bão, lũ trên địa bàn, chủ động chỉ đạo cho học sinh các cấp nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Đối với việc khắc phục hậu quả cơn bão số 10 (bão Bualoi) và mưa lũ, ông Thanh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thống kê thiệt hại, hỗ trợ nhân dân vẫn còn phải sơ tán, di dời, sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng; khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, trước hết là các khu vực, các điểm úng ngập, sự cố chưa được giải quyết.