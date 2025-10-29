Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Người trẻ Đà Nẵng vượt lũ tiếp tế vùng lụt: 'Ủng hộ cho ai cũng được'

Huy Đạt
Huy Đạt
29/10/2025 17:13 GMT+7

Giữa dòng nước xiết, những chuyến ghe vượt lũ, chở thùng mì, thùng nước ghi vội dòng chữ 'ủng hộ cho ai cũng được' đến với bà con đang bị cô lập.

Trưa 29.10, giữa dòng nước xiết, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an cùng lực lượng thanh niên, dân quân ở TP.Đà Nẵng căng mình vận chuyển từng thùng mì tôm, chai nước, gói sữa đến với bà con vùng ngập sâu.

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại P.Điện Bàn Đông (TP.Đà Nẵng), nước lũ dâng cao khiến tuyến đường ĐH8 dẫn vào Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức ngập quá đầu người. Chính quyền địa phương lập rào chắn, huy động ghe thuyền ứng cứu hơn 700 hộ dân bị ngập lút mái nhà.

Giữa dòng nước xiết, những chuyến ghe mang theo lương thực, nước uống đến với bà con vùng cô lập

Giữa dòng nước xiết, những chuyến ghe mang theo lương thực, nước uống đến với bà con vùng cô lập

ẢNH: H.Đ

Những ngày qua, lực lượng công an, quân đội và đoàn thanh niên tổ chức gần 20 lượt cơ động vượt lũ, mang nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân bị chia cắt. Đây là những phần quà do người dân khắp nơi gửi về tiếp tế cho bà con vùng lũ.

Trung tá Vũ Đình Quang, Phó trưởng Công an P.Điện Bàn Đông (TP.Đà Nẵng), cho biết: “Chúng tôi túc trực 100% quân số, đảm bảo không để xảy ra thương vong. Từng chuyến hàng được đưa vào trong vùng ngập bằng mọi cách”.

Lực lượng công an, bộ đội và đoàn viên thanh niên túc trực ngày đêm vận chuyển hàng cứu trợ vào vùng ngập sâu

Lực lượng công an, bộ đội và đoàn viên thanh niên túc trực ngày đêm vận chuyển hàng cứu trợ vào vùng ngập sâu

ẢNH: H.Đ

Điểm tập kết nhu yếu phẩm tại Nhà văn hóa Cố An Tây, không khí cứu trợ khẩn trương. Lực lượng thanh niên phường cùng người dân hối hả khuân vác, phân loại hàng cứu trợ. 

Chị Ngô Thị Tú Trinh, Bí thư Đoàn P.Điện Bàn Đông, cho biết: “Hai ngày qua, chúng tôi tiếp nhận hàng nghìn két nước, thùng mì, bánh mì, sữa... để gửi vào cho bệnh viện và các khu dân cư ngập sâu. Mỗi gói quà là một lời động viên bà con cố gắng vượt qua khó khăn”.

Người trẻ Đà Nẵng vượt lũ tiếp tế vùng lụt: 'Ủng hộ cho ai cũng được'- Ảnh 3.

Người dân dùng xe máy, xe kéo vượt nước lũ mang hàng đến điểm tập kết Nhà văn hóa Cố An Tây ủng hộ người dân vùng lũ

ẢNH: H.Đ

Giữa mênh mông nước lũ, những chuyến ghe vượt dòng nước ngập sâu chở từng thùng mì, két nước đến điểm tập kết hàng cứu trợ. Trên mỗi thùng hàng, dòng chữ viết vội bằng bút lông loang nước: “Ủng hộ cho ai cũng được”, ngắn gọn mà chứa chan tình người trong cơn hoạn nạn.

Những thùng mì, két nước ghi vội dòng chữ 'Ủng hộ cho ai cũng được' gửi gắm tấm lòng sẻ chia trong hoạn nạn
Người trẻ Đà Nẵng vượt lũ tiếp tế vùng lụt: 'Ủng hộ cho ai cũng được'- Ảnh 5.
Người trẻ Đà Nẵng vượt lũ tiếp tế vùng lụt: 'Ủng hộ cho ai cũng được'- Ảnh 6.

Những thùng mì, két nước ghi vội dòng chữ ‘Ủng hộ cho ai cũng được’ gửi gắm tấm lòng sẻ chia trong hoạn nạn

Chị Ngô Thị Tú Trinh, nghẹn giọng kể lại: “Khi tiếp nhận hàng, chúng tôi thật sự xúc động. Nhiều người chở hàng đến rồi lặng lẽ quay đi, không để lại tên tuổi, chỉ nhắn vài lời: "Ai cũng là bà con mình hết, cứ chuyển vào cho họ ăn uống tạm, tôi phát khóc khi thấy nước lũ nhấn chìm nhà cửa". 

Chị Trinh nhớ lại: "Khi nghe những lời ấy, ai cũng thấy sống mũi cay cay, chỉ mong chuyển hàng đi thật nhanh để bà con trong vùng ngập có cái ăn, cái uống mà gượng qua những ngày gian khó".

Những chuyến ghe chở đầy ắp nhu yếu phẩm tiếp sức cho bà con giữa biển nước Đà Nẵng

Những chuyến ghe chở đầy ắp nhu yếu phẩm tiếp sức cho bà con giữa biển nước Đà Nẵng

ẢNH: H.Đ

Giữa biển nước mênh mông, những chuyến ghe cứu trợ chở đầy ắp nhu yếu phẩm và mang theo cả tấm lòng lặng thầm, một tình người Đà Nẵng, ấm lên giữa mùa lũ.

