Công an tỉnh Đắk Lắk tăng cường lực lượng hỗ trợ người dân ứng phó bão Kalmaegi

Ngày 6.11, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tăng cường lực lượng hỗ trợ người dân phòng, chống bão Kalmaegi.

Theo đó, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ ở phía tây được trang bị các phương tiện chuyên dụng, điều động di chuyển ngay trong đêm 5.11, kịp thời đến tăng cường cho công an các xã, phường ở phía đông.

Hiện nay, hơn 400 chiến sĩ đang túc trực, sẵn sàng hỗ trợ người dân khu vực phía đông Đắk Lắk trước giờ bão Kalmaegi đổ bộ.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an Đắk Lắk sẵn sàng hỗ trợ người dân trước tình hình mưa bão phức tạp ẢNH: HOÀNG ANH

Tại các P.Bình Kiến, Tuy Hòa, Hòa Hiệp (phía đông Đắk Lắk), hàng trăm chiến sĩ công an đã chia thành nhiều tổ trực tiếp đến các ngư trường kêu gọi, hướng dẫn người dân giằng neo các lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Lực lượng công an căng mình gia cố đường bờ biển phía đông Đắk Lắk ẢNH: HOÀNG ANH

Đồng thời, phối hợp dân quân, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở và lực lượng biên phòng hỗ trợ ngư dân đưa các tàu bè, thuyền thúng vào các khu vực an toàn để trú tránh bão, giảm thiểu thiệt hại tài sản.

Lực lượng công an cùng người dân di chuyển tàu thuyền vào bờ tránh bão ẢNH: HOÀNG ANH

Tại các địa phương giáp ranh với vùng biển tỉnh Gia Lai, lực lượng công an cơ sở đã phối hợp chính quyền địa phương di dời hàng ngàn người dân và tài sản tại các vùng trũng thấp, trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản vào nơi tránh trú kiên cố; tổ chức di chuyển các tàu thuyền của ngư dân về nơi trú tránh, neo đậu an toàn.

Công tác phòng, chống bão số 13 Kalmaegi ở phía đông Đắk Lắk đang diễn ra khẩn trương ẢNH: HOÀNG ANH

Ngoài ra, lực lượng chức năng thường xuyên cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo bão, công an các đơn vị, địa phương đã chủ động thực hiện nghiêm công tác trực chỉ huy, trực ban, trực chiến 24/24; kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, trang thiết bị, phương tiện; lực lượng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn theo phương châm "4 tại chỗ", bảo đảm chủ động ứng phó kịp thời, nhanh chóng.

Hàng trăm chiến sĩ công an ra quân giúp dân bảo vệ tài sản trước lúc bão số 13 Kalmaegi đổ bộ ẢNH: HOÀNG ANH

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và trách nhiệm cao, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk trong tư thế sẵn sàng chủ động, ứng trực ngày đêm, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, công cụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; sẵn sàng di dời, sơ tán người dân ra khỏi tầm nguy hiểm khi có sự cố triều cường, lũ lụt… do bão số 13 Kalmaegi gây ra.

Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động, bố trí hơn 16.700 người, trong đó hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ cùng 11.000 nhân sự thuộc lực lượng ANTT ở cơ sở đang túc trực, sẵn sàng hỗ trợ người dân khu vực phía đông Đắk Lắk trước giờ bão Kalmaegi đổ bộ.