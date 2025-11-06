Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thủy điện An Khê - Kanak tăng xả lũ ứng phó bão Kalmaegi

Trần Hiếu
Trần Hiếu
06/11/2025 12:11 GMT+7

Thủy điện An Khê - Kanak (Gia Lai) đã tăng lưu lượng xả lũ để ứng phó với bão Kalmaegi (bão số 13) và đã thực hiện xả tăng gấp 8 lần so với trước đó.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ngày 5.11 đã đi kiểm tra công tác vận hành hồ chứa, phòng chống bão Kalmaegi tại Thủy điện An Khê - Ka Nak.

Hiện hồ Kanak có dung tích hữu ích trên 285 triệu m3, hiện tổng dung tích phòng lũ trong hồ còn 90,5 triệu m3; mực nước đang ở cao trình 509 so với cao trình tối đa là 515; lưu lượng nước về hồ là 35,8 m3/s, hiện không thực hiện xả nước qua tràn.

Hồ chứa An Khê có dung tích hữu ích 5,6 triệu m3, tổng dung tích phòng lũ là 0,33 triệu m3; hiện mức nước ở cao trình 428 so với cao trình tối đa là 429; lưu lượng nước về hồ 48,66m3/s và thực hiện xả tràn 12m3/s. Dự báo, lượng nước về hồ sẽ đạt đỉnh vào ngày 7.11 đối với hồ Ka Nak là 350 m3/s và hồ An Khê là 250 m3/s.

Tại đây, bà Lịch đề nghị Thủy điện An Khê - Ka Nak theo dõi sát sao tình hình mưa bão, tuân thủ nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa; phối hợp, liên hệ chặt chẽ với các ngành, địa phương vùng hạ du khi vận hành xả lũ theo từng cấp độ, kịp thời thông báo cho người dân biết, ứng phó và phối hợp để đảm bảo an toàn nhân mạng, tài sản của người dân.

Đến 23 giờ ngày 5.11, hồ An Khê và Kanak đã xả 100 m3/s (tăng 8 lần so với trước đó - 12 m3/s).

Thủy điện An Khê - Kanak tăng xả lũ ứng phó bão Kalmaegi tại gia Lai - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra vận hành hồ chứa, công tác phòng chống bão số 13 tại Thủy điện An Khê - Kanak

ẢNH: CTV

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai cũng ban hành công điện khẩn triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó với bão số 13. Theo đó, hiện bão số 13 Kalmaegi đang di chuyển rất nhanh, hướng trực tiếp vào đất liền tỉnh Gia Lai, với cường độ gió giật rất mạnh. Từ trưa ngày 6.11, hoàn lưu bão bắt đầu gây gió mạnh, sóng lớn, mưa to tại khu vực ven biển.

Dự báo bão đổ bộ trực tiếp từ chiều tối ngày 6.11, gây sóng cao 7 - 9 m, triều cường, nước biển dâng toàn tuyến Quy Nhơn - Phù Cát - Hoài Nhơn. Các khu vực này được cảnh báo chịu tác động nặng nề nhất, với gió bão cấp 12 - 14, triều cường, sóng lớn có nguy cơ phá hủy nhà cửa ven biển, lồng bè thủy sản, đe dọa nghiêm trọng tính mạng người dân nếu không sơ tán kịp thời, triệt để.

Trên đất liền, hoàn lưu bão gây mưa rất to (200 - 400 mm, có nơi trên 600 mm), nguy cơ ngập lụt sâu, chia cắt tại vùng trũng thấp, sông suối; sạt lở đất, lũ quét tại các sườn núi, taluy dương, đặc biệt tại Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, An Khê, Mang Yang, Kbang, Kông Chro. Một số tuyến giao thông trọng điểm như đèo An Khê, đèo Mang Yang, đèo Tô Na ... có khả năng bị sạt trượt, ách tắc kéo dài.

