Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Gia Lai: Nghiêm cấm lợi dụng bão Kalmaegi để đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt

Đức Nhật
Đức Nhật
06/11/2025 10:11 GMT+7

Ban Chỉ đạo 389 Gia Lai yêu cầu các sở ngành chủ động bình ổn thị trường, chống đầu cơ, găm hàng, đảm bảo nguồn cung hàng hóa trước bão Kalmaegi.

Ngày 6.11, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi (bão số 13).

Gia Lai: Nghiêm cấm tình trạng lợi dụng bão Kalmaegi để đầu cơ găm hàng - Ảnh 1.

Người dân ồ ạt mua nhu yếu phẩm trước khi bão bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo đó, các sở, ngành liên quan được yêu cầu theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nước uống, xăng dầu, thuốc men, vật tư y tế…; kịp thời nắm bắt biến động để tham mưu phương án điều tiết phù hợp.

Ban Chỉ đạo 389 đề nghị phối hợp với doanh nghiệp, siêu thị, đại lý chuẩn bị nguồn hàng dự trữ, chủ động cung ứng cho các khu vực bị chia cắt hoặc xung yếu.

Đặc biệt, cơ quan này đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá, tung tin thất thiệt gây rối thị trường.

Gia Lai: Nghiêm cấm tình trạng lợi dụng bão Kalmaegi để đầu cơ găm hàng - Ảnh 2.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Các địa phương phải kiểm tra việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết tại cửa hàng, siêu thị, chợ dân sinh; hướng dẫn các điểm bán lẻ, đại lý công khai giá, bảo đảm nguồn cung và chất lượng hàng hóa, nhất là tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng chịu ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi (bão số 13).

Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hệ thống phân phối, kho bãi, điểm tập kết hàng hóa để phát hiện và xử lý hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng hết hạn sử dụng; ngăn chặn tình trạng lợi dụng thiên tai để buôn lậu, vận chuyển hàng cấm.

Bão số 13 (Kalmaegi) giật cấp 17 sắp đổ bộ, siêu bão số 14 'lấp ló' ngoài Biển Đông

Tin liên quan

Siêu thị ở Gia Lai kín người mua thực phẩm dự trữ trước bão số 13 Kalmaegi

Siêu thị ở Gia Lai kín người mua thực phẩm dự trữ trước bão số 13 Kalmaegi

Trước khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ, người dân Gia Lai đổ xô đi mua mì gói, nước lọc và thực phẩm thiết yếu để dự trữ. Nhiều siêu thị, cửa hàng đông kín khách.

Khám phá thêm chủ đề

Bão Kalmaegi đầu cơ găm hàng tung tin thất thiệt Gia Lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận