Gia Lai: Nghiêm cấm lợi dụng bão Kalmaegi để đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt

Ngày 6.11, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi (bão số 13).

Người dân ồ ạt mua nhu yếu phẩm trước khi bão bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo đó, các sở, ngành liên quan được yêu cầu theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nước uống, xăng dầu, thuốc men, vật tư y tế…; kịp thời nắm bắt biến động để tham mưu phương án điều tiết phù hợp.

Ban Chỉ đạo 389 đề nghị phối hợp với doanh nghiệp, siêu thị, đại lý chuẩn bị nguồn hàng dự trữ, chủ động cung ứng cho các khu vực bị chia cắt hoặc xung yếu.

Đặc biệt, cơ quan này đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá, tung tin thất thiệt gây rối thị trường.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá ẢNH: ĐỨC NHẬT

Các địa phương phải kiểm tra việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết tại cửa hàng, siêu thị, chợ dân sinh; hướng dẫn các điểm bán lẻ, đại lý công khai giá, bảo đảm nguồn cung và chất lượng hàng hóa, nhất là tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng chịu ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi (bão số 13).

Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hệ thống phân phối, kho bãi, điểm tập kết hàng hóa để phát hiện và xử lý hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng hết hạn sử dụng; ngăn chặn tình trạng lợi dụng thiên tai để buôn lậu, vận chuyển hàng cấm.