Siêu thị ở Gia Lai kín người mua thực phẩm dự trữ trước bão số 13 Kalmaegi

Trước thông tin bão số 13 Kalmaegi sắp đổ bộ, nhiều người dân tại Gia Lai đã đổ xô đi mua hàng hóa, nhu yếu phẩm để dự trữ.

Siêu thị đông kín người đổ xô đi mua lương thực, thực phẩm ứng phó bão số 13 Kalmaegi ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 4.11, người dân ở nhiều xã, phường lân cận đã đổ về trung tâm phố biển Quy Nhơn mua sắm lương thực, thực phẩm và vật dụng cần thiết để dự trữ. Các mặt hàng được mua nhiều là mì tôm, bún, phở khô, cá khô, trứng gà, xúc xích…

Bên cạnh đó, nước uống đóng bình, sữa tươi, dầu ăn, gạo và gia vị cũng được nhiều người chọn mua để dự phòng trong trường hợp mưa lớn, ngập lụt làm gián đoạn giao thông.

Ông Cao Thanh Hà (66 tuổi, ở phường Quy Nhơn) cho biết sau khi nghe tin bão số 13 sắp đổ bộ, gia đình ông đã lập danh sách những vật dụng cần thiết rồi đến siêu thị mua sắm.

"Theo dự báo đây là cơn bão mạnh, khả năng gây ngập lụt và mất điện cao. Vì vậy, tôi tranh thủ mua lương thực, thực phẩm như trứng, sữa, mì tôm đủ dùng trong 2-3 ngày để chủ động trong mọi tình huống", ông Hà nói.

Người dân lên danh sách nhu yếu phẩm cần mua chuẩn bị ứng phó với các tình huống có thể xảy ra ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tương tự, ông Lương Hoài Đức (67 tuổi, ở phường Quy Nhơn Đông) cũng đến siêu thị từ sớm để mua hàng dự trữ. "Nghe tin bão ai cũng lo. Gia đình tôi mua thêm mì tôm, trứng, rau củ để phòng trường hợp mất điện, không nấu nướng được nhiều", ông Đức chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Minh, Tổ trưởng tổ marketing Co.opmart Quy Nhơn, lượng khách đến siêu thị những ngày qua tăng gấp nhiều lần so với bình thường.

"Để đảm bảo nguồn cung, chúng tôi đã chủ động tăng lượng hàng: rau củ quả thêm khoảng 3 tấn mỗi ngày, 4.000 thùng mì tôm và 10 tấn hàng thiết yếu khác, cao gấp 3 lần ngày thường. Tất cả đều giữ giá ổn định, thậm chí còn có nhiều chương trình khuyến mãi để người dân yên tâm mua sắm. Siêu thị cũng tăng 100% nhân viên để phục vụ khách", ông Minh thông tin.

Không chỉ tại siêu thị, các chợ truyền thống ở Quy Nhơn cũng tấp nập người mua. Các quầy hàng thực phẩm khô, rau củ, thịt tươi luôn kín khách, hàng được bổ sung liên tục. Nhiều gia đình tranh thủ mua sớm để tránh khan hàng hoặc bị ảnh hưởng khi bão đổ bộ.

Các siêu thị, trung tâm thương mại lớn tại Quy Nhơn gia tăng mạnh về lượng khách hàng mua sắm ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tỉnh Gia Lai đã kích hoạt hệ thống ứng phó bão số 13 Kalmaegi và các kịch bản ứng phó với bão cấp cao nhất. UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Công thương đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm và hàng hóa phục vụ người dân trong những ngày mưa bão.



