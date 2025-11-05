Gia Lai hỗ trợ tiền cho người dân di dời tránh bão Kalmaegi

Sáng 5.11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp với 135 xã, phường để tập trung ứng phó với bão Kalmaegi (bão số 13).

Tại cuộc họp, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết cơn bão Kalmaegi đã vào Biển Đông. Đây được dự báo là cơn bão mạnh nhất từ trước đến nay, nguy cơ gây ra lũ lụt nghiêm trọng.

Cán bộ P.Quy Nhơn Nam vận động người dân di dời trước khi bão Kalmaegi đổ bộ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Để ứng phó với bão, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương rà soát lại những hồ đập, có phương án xả lũ để ứng phó với bão.

Phải kiên quyết di dời người dân tại 3 khu vực gồm khu vực ven biển, khu vực có khả năng xảy ra ngập lụt, khu vực sạt lở.

Về hỗ trợ, tỉnh Gia Lai sẽ chi 50.000 đồng/người/ngày đối với người di dời xen kẽ, đồng thời hỗ trợ 20.000 đồng/người/ngày cho hộ dân tiếp nhận người di dời. Trường hợp di dời tập trung, người dân sẽ được bảo đảm ăn uống đầy đủ cho đến khi an toàn mới trở về.

Người dân Gia Lai đưa vật nặng lên chèn mái tôn, ứng phó trước khi bão Kalmaegi đổ bộ ẢNH: CTV

Đối với công an, quân đội phải kiên quyết di dời người dân đến nơi an toàn, bắt buộc phải đi. Để đảm bảo an toàn, tỉnh dự kiến sẽ di dời hơn 100.000 hộ khoảng 350.000 người dân.

Các ngành và địa phương cần tập trung bảo vệ công trình, chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây, bảo vệ các công trình đang xây dựng.



"Yêu cầu các công trình lớn hạ hết cần cẩu xuống. Kiên quyết lập biên bản yêu cầu làm ngay, nếu cần thì công an đi cùng để cưỡng chế. Đối với nông sản, lồng bè, tài sản cần thu hồi tốt nhất có thể. Chính quyền phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện cho người dân trong thời gian bão lũ", ông Tuấn chỉ đạo.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai sẵn sàng cơ động lực lượng ứng phó bão ẢNH: ĐỨC DŨNG

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn 58 xã, phường phía đông, chủ động cho học sinh nghỉ học từ chiều 5.11 đến hết ngày 7.11.

Tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn 77 xã, phường phía tây tỉnh Gia Lai chủ động cho học sinh nghỉ học nếu tình hình mưa, lũ, bão diễn biến phức tạp.



