Đà Nẵng: Trước 22 giờ 6.11, các thủy điện phải hạ cao trình đón lũ thấp nhất

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, trước 22 giờ tối nay 6.11, các hồ thủy điện Đak Mi 4, Sông Tranh 2, A Vương phải hoàn thành việc hạ mực nước về cao trình đón lũ ở mức thấp nhất nhằm ứng phó mưa lớn do cơn bão Kalmaegi (bão số 13) gây ra.

Theo đó, Công ty CP Thủy điện Đak Mi, Công ty Thủy điện Sông Tranh, Công ty CP Thủy điện A Vương được yêu cầu tổ chức vận hành nhằm hạ dần mực nước hồ chứa thủy điện Đak Mi 4 về cao trình mực nước đón lũ thấp nhất theo chế độ vận hành theo Quy trình 1865 (Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn ban hành kèm theo Quyết định số 1865 ngày 23.12.2019 của Thủ tướng Chính phủ).

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu tiếp tổ chức vận hành nhằm hạ dần mực nước các hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2, A Vương về cao trình mực nước đón lũ trước 22 giờ ngày 6.11. Cụ thể, hồ Sông Tranh 2 xuống mức 169 m, hồ A Vương xuống mức 373 m.

Các thủy điện ở thượng lưu các sông ở Đà Nẵng được yêu cầu hạ mực nước thấp nhất trước khi lũ về ẢNH: N.THƠM

UBND TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu tổ chức vận hành nhằm hạ dần mực nước các hồ chứa thủy điện Sông Bung 2 trước 16 giờ ngày 6.11; tổ chức vận hành nhằm hạ dần mực nước hồ chứa thủy điện Sông Bung 4 về cao trình mực nước đón lũ thấp nhất trước 22 giờ ngày 6.11.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, từ trưa nay 6.11 đến ngày mai 7.11, tại TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại các xã, phường vùng đồng bằng và trung du phổ biến 100 - 250 mm, có nơi trên 300 mm.

Các xã, phường vùng núi phía nam phổ biến 100 - 300 mm, có nơi trên 400 mm; các xã, phường thuộc vùng núi phía bắc phổ biến 80 - 150 mm, có nơi trên 200 mm, trong cơn dông cần đề phòng có sét, mưa đá và gió giật mạnh, mưa lớn với cường suất trên 120 mm trong 3 giờ.