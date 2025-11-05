Đà Nẵng: Đề nghị tăng dung tích phòng lũ hồ thủy điện lớn nhất có thể

Ngày 5.11, thông tin từ UBND TP.Đà Nẵng cho biết, tại cuộc làm việc với đoàn công tác của Bộ NN-MT do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn về công tác quản lý đê điều, hồ đập vào chiều tối qua (4.11), UBND thành phố đã có một số kiến nghị về điều tiết, vận hành thủy điện.

Tại buổi làm việc, Phó giám đốc Sở NN-MT TP.Đà Nẵng Trương Xuân Tý, cho biết công tác vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện trong đợt mưa lũ từ ngày 25 - 30.10 đã thực hiện tuân thủ quy định tại Quy trình 1865.

Trong đó, giai đoạn từ ngày 25 - 28.10, các hồ đã góp phần giảm lũ cho hạ du; đã sử dụng tối đa dung tích phòng lũ tại các hồ chứa thủy điện để vận hành giảm lũ cho hạ du. Thời gian sau ngày 28.10, các hồ đã cơ bản đạt đến mực nước dâng bình thường nên chuyển qua chế độ vận hành đảm bảo an toàn công trình.

Theo UBND TP.Đà Nẵng, để triển khai các nội dung quy định tại Quy trình 1865 phù hợp với quy định của luật Phòng thủ dân sự và tình hình thực tiễn, UBND TP.Đà Nẵng đã kiến nghị Bộ NN-MT quan tâm xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy trình 1865.

Trong đó, đáng chú ý, xem xét điều chỉnh thời gian mùa lũ "từ ngày 1.9 - 15.12" thành "từ ngày 1.9 - 31.12"; xem xét quy định tăng dung tích phòng lũ các hồ chứa thủy điện lớn nhất có thể vào đầu mùa lũ để tăng năng lực giảm lũ cho hạ du.

Ngày 2.11 vừa qua, nhiều thủy điện lớn trên thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn điều tiết, xả lũ để đón đợt mưa lũ mới ẢNH: NGỌC THƠM

UBND TP.Đà Nẵng cũng kiến nghị nghiên cứu, bổ sung kịch bản vận hành khi lưu lượng về các hồ đạt/vượt ngưỡng mà mực nước hạ du còn thấp thì xem xét vận hành hạ mực nước hồ hoặc vận hành duy trì mực nước hồ; xem xét, hiệu chỉnh cụm từ "xả lũ" thành cụm từ "vận hành điều tiết qua tràn xả sâu" nhằm đảm bảo phù hợp thực tế việc vận hành điều tiết hồ chứa.

Khẩn trương quy hoạch vùng tái định cư, di dời người dân vùng nguy cơ sạt lở cao

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng kiến nghị với đoàn công tác Bộ NN-MT tham mưu Trung ương xem xét hỗ trợ nguồn lực để TP.Đà Nẵng xây dựng khu tái định cư cho các vùng bị sạt lở để sớm ổn định đời sống nhân dân, gắn liền đó là quan tâm hỗ trợ sinh kế mới cho đồng bào vùng núi, chuyển đổi mô hình từ trồng cây keo sang cây dược liệu, cây gỗ lớn…

Đối với vấn đề ngập lụt khu vực đồng bằng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng kiến nghị Bộ NN-MT nghiên cứu có chương trình hỗ trợ giúp người dân ứng phó với thiên tai, như: xây dựng nhà tránh lụt, các phương tiện ghe, thuyền, phao cứu sinh…; xem xét, nghiên cứu giải pháp khắc phục dứt điểm tình trạng xói lở bờ biển.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, nhằm vận hành hiệu quả các hồ chứa thủy điện, cần nâng cao trách nhiệm của chủ hồ cũng như các cấp quản lý. Trong điều kiện mưa lụt, cần tính toán kỹ khâu vận hành các hồ chứa, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp, hiện nay quy trình vận hành hồ chứa thủy điện còn nhiều bất cập, gây khó cho các hồ chứa trong quá trình vận hành. Bộ sẽ nghiên cứu điều chỉnh quy trình phù hợp với thực tiễn.

Thứ trưởng Bộ NN-MT cũng đề nghị TP.Đà Nẵng khẩn trương quy hoạch vùng tái định cư, di dời người dân vùng nguy cơ sạt lở cao, khắc phục tình trạng di dời tạm thời trong mỗi đợt mưa, lũ.