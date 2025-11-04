Yêu cầu dừng ngay việc tích nước trên núi Tân Lai sau vụ vỡ hồ chứa

Sau vụ vỡ hồ chứa, ngày 4.11, UBND xã Tuy Phong (Lâm Đồng) cho biết, đã có công văn yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt (công ty) dừng ngay việc trữ nước tại tất cả các ao, hồ trong dự án trên núi Tân Lai.

Đồng thời, rà soát toàn bộ công trình chứa nước trong dự án, triển khai ngay các giải pháp an toàn, để tránh tái diễn sự cố vỡ hồ chứa tương tự như đêm 1.11.

UBND xã cũng yêu cầu công ty phải báo cáo chi tiết số lượng ao hồ, diện tích, khối lượng nước và chi tiết các biện pháp khắc phục, gửi về UBND xã (qua phòng kinh tế của xã) để giám sát.

Vỡ hồ chứa khiến đất đá trên núi phủ xuống hơn 100 ha đất nông nghiệp của bà con ẢNH: QUẾ HÀ

[FLYCAM] Hiện trường tan hoang sau vụ vỡ hồ chứa nước trên núi ở Lâm Đồng

Song song đó, UBND xã yêu cầu doanh nghiệp phải huy động nhân lực, vật lực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, phối hợp cùng lực lượng địa phương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân.

Trước mắt, công ty phải phối hợp Phòng Kinh tế xã Tuy Phong chi trả thiệt hại ngay cho 20 hộ dân bị thiệt hại nặng nhất, như đã thống nhất với chính quyền xã, hoàn thành trước ngày 5.11.2025.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, pháp lý dự án cho UBND xã và cơ quan chức năng phục vụ điều tra, xác định nguyên nhân sự cố, hoàn tất trong ngày 5.11.2025.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chỉ đạo Sở NN-MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, cho rà soát, kiểm tra tất cả các hồ chứa nước ở các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Nhất định phải có biện pháp duy tu, bảo dưỡng và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hồ chứa, không được để tái diễn lần thứ 2 vỡ hồ chứa như tối 1.11 ở công trình Trang Trại Việt, thuộc xã Tuy Phong. Theo báo cáo nhanh của Sở NN-MT Lâm Đồng, trên địa bàn tỉnh hiện nay có 966 công trình thủy lợi và hệ thống công trình thủy lợi. Trong đó, có 536 hồ chứa với khoảng 559 triệu m3 nước. Nhiều hồ chứa có dung tích lớn như Sông Lũy, Sông Quao, Đá Bạc, Sông Lòng Sông... đều nằm ở địa bàn tỉnh Bình Thuận cũ.



