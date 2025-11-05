Thủy điện phải chủ động xả nước điều tiết lũ ứng phó bão số 13 Kalmaegi

Ngày 5.11, thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đoàn công tác của Bộ NN-MT kiểm tra tình hình ứng phó với bão số 13 Kalmaegi tại cảng cá Tịnh Hòa (xã Đông Sơn) và cảng cá Tịnh Kỳ (xã Tịnh Khê) của tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Hiệp yêu cầu các chủ hồ chứa thủy lợi và thủy điện phải chủ động điều tiết xả lũ, tăng dung tích đón lũ.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp (bìa trái) kiểm tra tình hình ứng phó bão số 13 Kalmaegi tại Quảng Ngãi ẢNH: H.P

Tại các điểm kiểm tra, thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao công tác chuẩn bị của chính quyền, lực lượng chức năng và người dân địa phương, đặc biệt là tinh thần chủ động trong việc kêu gọi tàu thuyền vào bờ, gia cố phương tiện và sẵn sàng các phương án ứng phó bão.

Tuy nhiên, ông Hiệp nhấn mạnh: "Bão số 13 được dự báo có cường độ mạnh, di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp nên tuyệt đối không được chủ quan dù công tác chuẩn bị đã kỹ lưỡng. Mỗi người dân, mỗi cấp, mỗi ngành phải nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động mọi tình huống".

Theo báo cáo của ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi, đến trưa 5.11, toàn tỉnh đã có hơn 6.000 tàu cá được kêu gọi vào vị trí neo đậu tránh bão. Trong đó có 997 tàu cùng 20 lồng bè nuôi trồng thủy sản đang neo đậu tại các cảng cá Mỹ Á, Tịnh Hòa, Lý Sơn, Sa Huỳnh và Tịnh Kỳ.

Tàu cá ở Quảng Ngãi vào cảng cá Mỹ Á neo đậu, tránh trú bão số 13 Kalmaegi ẢNH: HẢI PHONG

Ban quản lý các cảng cá phối hợp với biên phòng, công an và lực lượng kiểm ngư hướng dẫn chủ tàu neo đậu an toàn, thực hiện phương án chống va đập, phòng cháy nổ, bảo vệ tài sản cho ngư dân trong thời gian bão đổ bộ.

Xả lũ đón bão, đảm bảo an toàn cho hạ du

Tại buổi làm việc, thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu ngành nông nghiệp khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ngãi triển khai các giải pháp bảo vệ an toàn cho người dân khu vực ven biển và vùng có nguy cơ sạt lở.

"Trước khi bão đổ bộ, phải tổ chức di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, thuốc men và vật dụng thiết yếu. Quá trình di dời phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và lực lượng tham gia", ông Hiệp nói.

ẢNH: HẢI PHONG

Ông Hiệp nhấn mạnh, phạm vi ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi rất rộng, không chỉ trên biển mà còn tác động mạnh đến khu vực miền núi phía đông và phía tây của Quảng Ngãi. Khi bão đổ bộ, khả năng cao sẽ xảy ra sự cố mất điện, gián đoạn thông tin liên lạc, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo, điều hành.

"Ngay từ bây giờ, các chủ hồ chứa thủy lợi và thủy điện phải chủ động xả nước, tăng dung tích đón lũ. Việc này đặc biệt quan trọng với 2 lưu vực sông Trà Khúc ở phía đông và sông Sê San ở phía tây, nhằm cắt lũ cho hạ du và tránh tình trạng ngập sâu sau bão", theo ông Hiệp.

Ông cũng lưu ý, hiện quy trình vận hành liên hồ chứa vẫn còn bất cập, Chính phủ đã cho phép Bộ NN-MT chỉ đạo các địa phương vận hành linh hoạt theo thực tế, không chờ quy trình sửa đổi. "Quan điểm của bộ là thích ứng thiên tai có kiểm soát, bảo đảm an toàn cho hồ chứa nhưng đồng thời phải giảm tối đa ngập lụt, sạt lở ở hạ du", ông Hiệp khẳng định.

Sau chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ NN-MT, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã yêu cầu các chủ hồ thủy điện, thủy lợi, hồ đập trên địa bàn tỉnh tuân thủ nghiêm chỉ đạo của Bộ NN-MT.

Ông Hiển giao Sở Công thương phối hợp Sở NN-MT và các đơn vị liên quan triển khai ngay việc điều tiết xả lũ an toàn, đảm bảo vận hành hồ chứa chủ động trong những ngày bão đổ bộ và cả sau bão.

"Từ nay đến cuối năm, dự báo còn xuất hiện thêm các cơn bão và đợt mưa lớn, vì vậy các nhà máy thủy điện, thủy lợi phải luôn ở trạng thái sẵn sàng, tuyệt đối không để bị động trong ứng phó", ông Hiển nhấn mạnh.

Người dân dùng bao chứa nước chằng chống nhà cửa ẢNH: HẢI PHONG

Đến chiều 5.11, toàn bộ tàu thuyền ở Quảng Ngãi đã được hướng dẫn vào nơi neo đậu an toàn, công tác gia cố bến bãi, nhà dân, và chuẩn bị di dời ở các khu vực xung yếu đang được triển khai khẩn trương. Lực lượng chức năng tỉnh duy trì trực ban 24/24 giờ, cập nhật liên tục tình hình thời tiết và báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, đảm bảo Quảng Ngãi chủ động, an toàn trước khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ.