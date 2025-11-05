Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bão số 13 Kalmaegi: Quảng Ngãi cấm tàu thuyền ra khơi từ tối nay 5.11

Phạm Anh
Phạm Anh
05/11/2025 15:45 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Ngãi ra công điện cấm tất cả tàu thuyền ra khơi từ 19 giờ ngày 5.11 để chủ động ứng phó với bão số 13 Kalmaegi.

Trưa nay 5.11, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký công điện yêu cầu cấm tất cả tàu thuyền ra khơi từ 19 giờ cùng ngày để chủ động ứng phó với bão số 13 Kalmaegi.

Bão số 13 Kalmaegi: Quảng Ngãi cấm tàu thuyền ra khơi từ tối nay - Ảnh 1.

Bộ đội giúp dân đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) chèn chống nhà cửa

ẢNH: V.TÁNH

Theo công điện của tỉnh Quảng Ngãi, các địa phương, đơn vị chức năng phải theo dõi, quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền trên biển; kịp thời thông báo, hướng dẫn ngư dân di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

Từ 19 giờ hôm nay 5.11, toàn bộ tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch, kể cả các tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn, đảo Lớn - đảo Bé đều tạm dừng hoạt động.

Đặc khu Lý Sơn được giao chủ động kêu gọi người dân nuôi hải sản lồng bè di chuyển đến nơi an toàn, hoàn thành chậm nhất vào 21 giờ tối nay; đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách đang lưu trú trên đảo.

Bão số 13 Kalmaegi: Quảng Ngãi cấm tàu thuyền ra khơi từ tối nay - Ảnh 2.

Bộ đội chèn chống nhà cửa cho người dân Lý Sơn

ẢNH: V.TÁNH

Trên đất liền, các địa phương đã lên phương án di dời, sơ tán dân ở vùng nguy cơ cao đến nơi an toàn, đặc biệt là các hộ có nhà ở tạm bợ, người già, phụ nữ, trẻ em và người khuyết tật. Việc sơ tán phải hoàn thành trước 16 giờ ngày 6.11; riêng Lý Sơn và các xã ven biển phía nam của tỉnh phải hoàn tất trước 13 giờ cùng ngày 6.11.

Bão số 13 Kalmaegi: Quảng Ngãi cấm tàu thuyền ra khơi từ tối nay - Ảnh 3.

Ngư dân ở cửa biển Mỹ Á (Quảng Ngãi) neo tàu cá trước khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ

ẢNH: H.P

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi cũng đã xây dựng nhiều kịch bản ứng phó theo cấp độ bão. Nếu bão số 13 Kalmaegi cấp 10 - 11, giật cấp 12, toàn tỉnh sẽ sơ tán hơn 26.700 hộ dân với khoảng 89.400 người, tập trung tại các xã ven biển, vùng thấp trũng và miền núi phía tây.

Ngoài ra, tỉnh còn chuẩn bị phương án di dời hơn 8.700 hộ (gần 28.500 người) ở dọc các sông Trà Bồng, Vệ, Trà Khúc, Trà Câu để phòng ngừa lũ lớn; đồng thời sẵn sàng sơ tán hơn 4.000 hộ ở 49 xã có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Cũng trong trưa 5.11, ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi đã báo cáo với Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp về việc toàn tỉnh đã kêu gọi hơn 6.000 tàu cá khẩn trương vào nơi neo đậu an toàn, sẵn sàng ứng phó bão số 13 Kalmaegi.

