Trước giờ bão số 13 Kalmaegi đổ bộ, người dân ven biển chạy đua với thời gian

Chủ động để giảm thiểu thiệt hại

Trưa 5.11, ghi nhận của PV Thanh Niên tại P.Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), cho thấy không khí chuẩn bị ứng phó bão số 13 Kalmaegi đang khẩn trương hơn bao giờ hết. Chỉ còn một ngày trước khi bão đổ bộ, người dân nơi đây tất bật chằng chống nhà cửa, di chuyển thuyền bè vào nơi neo đậu an toàn, trong khi các lực lượng chức năng ra quân hỗ trợ, hướng dẫn người dân sơ tán.

Theo dự báo thời tiết, khả năng bão sẽ đổ bộ vào phía đông Gia Lai khiến nhiều người dân lo lắng, ai nấy đều chủ động chuẩn bị để giảm thiểu thiệt hại.

Người dân khu vực ven biển Gia Lai hối hả chằng chống nhà cửa trước khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Mấy ngày qua, ông Nguyễn Hiền (66 tuổi, ở khu phố Lý Lương, P.Quy Nhơn Đông) cùng hàng xóm tất bật chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền vào nơi trú bão an toàn. Căn nhà nhỏ của ông nằm sát mép biển, nơi từng chứng kiến không ít cơn bão dữ.

Ông Hiền nhớ lại: “Năm 1986, bão chỉ mạnh cấp 12 mà sóng cao gần 6 m vẫn ập vào tận nhà. Năm nay dự báo bão mạnh cấp 14, lại đi thẳng vào Gia Lai thì thật khủng khiếp. Nhà tôi đã cố gắng gia cố, kê đồ đạc lên cao, nhưng không biết có chịu nổi không".

Người dân khu phố Lý Lương đưa thuyền thúng lên bờ tránh bão ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cách đó chừng 5 km, tại thôn Hải Bắc (P.Quy Nhơn Đông), hàng trăm hộ dân cũng đang tất bật chuẩn bị đón bão số 13 Kalmaegi. Tiếng búa đóng, tiếng người gọi nhau chằng mái, buộc cửa cùng tiếng gió rít ngoài khơi tạo nên không khí khẩn trương đặc trưng của vùng biển trước bão.

Gia đình bà Trần Thị Tố Diệu (42 tuổi) dùng bao cát chèn mái tôn, kéo ca nô lên bờ, cố định lại các vật dụng dễ bị gió cuốn. “Việc chuẩn bị coi như xong. Chiều nay chúng tôi sẽ di dời đến nơi an toàn theo bố trí của địa phương, chỉ mong bão yếu đi và không gây thiệt hại nặng nề”, bà Diệu nói.

Bộ đội biên phòng hỗ trợ người dân đưa tàu thuyền lên bờ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Xã đảo Nhơn Châu chuẩn bị nơi trú ẩn cho 2.000 người

Tại xã đảo Nhơn Châu (Gia Lai), lực lượng biên phòng, công an và đoàn viên thanh niên đang hỗ trợ người dân giằng néo nhà cửa, di dời tài sản.

Ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, cho biết toàn bộ tàu thuyền của ngư dân trên đảo đã được đưa vào tránh trú bão tại khu vực Xuân Lập và P.Quy Nhơn Đông, do trên đảo không có âu thuyền an toàn. Những thuyền thúng, ca nô nhỏ cũng được dân quân và bộ đội hỗ trợ kéo lên bờ, để trong các khu vực khuất gió.

Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ hỗ trợ người dân cắt tỉa cây xanh trước cơn bão ẢNH: ĐỨC NHẬT

“Chúng tôi đã khảo sát toàn bộ những ngôi nhà kém kiên cố, huy động dân quân giúp người dân xúc cát, dằn mái tôn chống lật. Dự kiến việc giằng néo nhà cửa sẽ hoàn tất trong chiều nay”, ông Hưng nói.

Hiện xã đảo Nhơn Châu có khoảng 50 hộ với 150 nhân khẩu cần sơ tán. Chính quyền đã chuẩn bị 20 điểm trú ẩn và một hầm kiên cố sức chứa 2.000 người, sẵn sàng đón dân vào trú ẩn khi gió bão mạnh vượt dự báo.