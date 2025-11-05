Thủ phủ tôm hùm vịnh Xuân Đài 'chạy đua' với bão số 13 Kalmaegi

Thông tin bão số 13 Kalmaegi di chuyển nhanh vào Biển Đông khiến không khí tại vùng nuôi tôm hùm vịnh Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk (TX.Sông Cầu, Phú Yên cũ) trở nên "nóng" hơn bao giờ hết. Để ứng phó với bão, ngư dân hối hả đưa tôm lên bờ để bán "chạy bão".

Ngư dân vịnh Xuân Đài hối hả thu hoạch tôm hùm "chạy bão" ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Thu được phần nào hay phần đó

Ngày 5.11, ghi nhận của PV Thanh Niên tại khu vực Lỗ Sâu, khu phố Mỹ Thành (P.Xuân Đài), hàng chục xe đông lạnh nối đuôi nhau xếp dài cả cây số để thu mua tôm hùm của người dân “chạy bão”. Hoạt động mua bán diễn ra tấp nập, ai cũng hối hả, lo kịp thu hoạch để tránh thiệt hại khi bão đổ bộ.

Theo thống kê từ Chi cục Thủy sản Đắk Lắk, vịnh Xuân Đài lâu nay được xem là thủ phủ tôm hùm của tỉnh Phú Yên cũ, với 129.321 lồng nuôi tôm thịt và 395 lồng tôm ương. Nguồn thu chính của hàng nghìn hộ dân phụ thuộc vào mùa vụ trên biển. Vì vậy, mỗi thông tin thời tiết bất lợi đều kéo theo nỗi lo lớn.

Giá tôm hùm có chênh lệch so với ngày thường, do ngư dân thu hoạch số lượng nhiều để "chạy bão" ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Bà Trần Thị Mỹ (47 tuổi, ở khu phố Mỹ Thành) cho biết, gia đình bà có khoảng 20 lồng tôm đã đến kỳ thu hoạch nhưng chưa dự định bán. Tuy nhiên, khi nghe tin bão sắp đến, bà phải thu hoạch gấp để tránh thiệt hại.

“Nghe tin bão đến, tôi phải bán vội, giá thấp hơn ngày thường từ 50.000 - 70.000 đồng/kg. Mấy ngày trước còn khoảng 810.000 - 820.000 đồng/kg, nay chỉ còn 750.000 - 770.000 đồng/kg. Thôi thì chạy bão, cũng đành bấm bụng vậy”, bà Mỹ nói.

Không riêng gia đình bà Mỹ, hàng loạt hộ nuôi tôm khác ở KP.Mỹ Thành cũng chấp nhận bán tháo tôm để "chạy bão". Bà Huỳnh Mỹ Kiều, một hộ nuôi lâu năm tại đây, chia sẻ: “Nếu để lại, gặp bão làm tôm ngộp chết thì còn lỗ nặng hơn. Sau bão còn có hoàn lưu, mưa lớn, nước đục đổ về là tôm cũng chết, kiểu gì cũng thiệt. Giờ thu được phần nào hay phần đó”.

Tôm hùm được thu mua với giá dao động từ 770.000 - 780.000 đồng/kg ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Những ngày qua, các thương lái cũng tăng cường thu gom tôm. Một số người cho biết lượng tôm thu mua tăng gấp đôi so với ngày thường, có thương lái gom đến cả chục tấn mỗi ngày để kịp vận chuyển cho các mối tiêu thụ qua Trung Quốc. Tuy nhiên, việc thu mua trong điều kiện gấp rút cũng khiến họ chịu áp lực lớn về vận chuyển, bảo quản và phân loại, dễ phát sinh hao hụt nếu không xử lý kịp thời.

Chị Hà Thị Mỹ, một thương lái thu mua tôm ở P.Sông Cầu cho biết: “Từ ngày 2.11 đến nay, chúng tôi đã bắt đầu thu mua tôm của người dân, có ngày gom hàng chục tấn. Giá có chênh lệch so với ngày thường do lượng bán ra tăng đột biến. Tâm lý người nuôi lo bão về nên họ tranh thủ thu hoạch sớm để giữ vốn, tránh thiệt hại khi mưa gió kéo dài”.

Theo số liệu từ UBND P.Xuân Đài, địa phương hiện có 537 bè với hơn 27.000 lồng nuôi tôm hùm, thu hút khoảng 1.500 lao động làm việc thường xuyên. Từ ngày 3.11, chính quyền đã thông báo đến các hộ nuôi chủ động có biện pháp bảo vệ lồng bè, đồng thời tổ chức thu hoạch sớm để hạn chế thiệt hại khi bão số 13 Kalmaegi tiến gần.

Đoàn xe nối dài chờ thu mua tôm hùm của người dân tại KP.Mỹ Thành, P.Xuân Đài ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Tổ chức cưỡng chế vào bờ trước khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ

Ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch UBND P.Xuân Đài, cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 Kalmaegi, chính quyền địa phương đã khẩn trương vận động người dân chủ động thu hoạch và gia cố lồng bè. Trong ngày hôm nay, lực lượng chức năng đã ra tận bè hướng dẫn bà con cố định neo, dây chằng nhằm hạn chế rủi ro. Chúng tôi cũng liên tục tuyên truyền để người dân không chủ quan, bảo đảm an toàn tính mạng khi thời tiết chuyển xấu”.

Để hạn chế thiệt hại do bão số 13 Kalmaegi gây ra, UBND P.Xuân Đài đã phát thông báo yêu cầu toàn bộ lao động nuôi tôm trên bè; yêu cầu các chủ tàu, thuyền khẩn trương đưa toàn bộ lao động vào bờ trước 12 giờ ngày mai (6.11). Sau thời hạn này, nếu còn ai cố tình ở lại, UBND phường sẽ tổ chức cưỡng chế đưa vào bờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Khoảng 360 tàu, thuyền của ngư dân địa phương đã di chuyển về các khu neo đậu an toàn như núi Con, vũng Chào (P.Sông Cầu) và Phú Vĩnh, vũng Lắm, Khoan Hậu (P.Xuân Đài).

Đồn biên phòng Xuân Đài vận động người dân gia cố lồng bè, lên bờ trước 12 giờ ngày 6.11 ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Hiện trên mặt vịnh Xuân Đài, hàng chục ghe máy, thuyền nhỏ chạy liên tục vận chuyển tôm vào bờ. Các bè nuôi được người dân gia cố thêm dây neo, cọc chống để hạn chế thiệt hại. Nhiều lao động tranh thủ làm xuyên trưa vì như lời một chủ bè nói, “mỗi giờ lúc này đều quý như vàng”.



