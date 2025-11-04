Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Ứng phó bão số 13 Kalmaegi: Người dân đổ xô mua mì gói, nước lọc... tích trữ

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
04/11/2025 23:01 GMT+7

Tối 4.11, nhiều siêu thị và cửa hàng ở phường Tuy Hòa, Đắk Lắk đông nghẹt người mua thực phẩm, mì gói, nước lọc để dự trữ trước khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ. Một số mặt hàng thiết yếu 'cháy hàng' chỉ trong vài giờ.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại siêu thị Co.op mart Tuy Hòa, phường Tuy Hòa, Đắk Lắk (TP.Tuy Hòa, Phú Yên cũ) tối 4.11, lượng khách đổ về mua thực phẩm tăng đột biến, gấp 4 lần ngày thường. Nhiều quầy hàng thực phẩm như: mì gói, nước lọc, bánh ngọt, đồ hộp nhanh chóng vơi sạch, các quầy thanh toán luôn trong tình trạng quá tải, hàng dài người xếp hàng mua nhu yếu phẩm ứng phó bão số 13 Kalmaegi.

Người dân Đắk Lắk đổ xô mua thực phẩm dự trữ ứng phó bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 1.

Người dân khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk đổ xô về siêu thị mua thực phẩm dự trữ, ứng phó bão số 13 Kalmaegi

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Chị Nguyễn Thúy Hằng (26 tuổi, ở phường Tuy Hòa) cho biết: “Nghe tin bão mạnh, tôi tranh thủ đi mua thực phẩm dự trữ. Mì tôm và nước lọc là hai thứ không thể thiếu. Tối nay siêu thị đông nghẹt, phải chờ rất lâu mới đến lượt thanh toán”.

Để đáp ứng nhu cầu mua thực phẩm của người dân, nhân viên tại các quầy hàng liên tục bổ sung sản phẩm nhưng vẫn không kịp so với nhu cầu mua sắm tăng cao.

Người dân Đắk Lắk đổ xô mua thực phẩm dự trữ ứng phó bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 2.

Mì gói, đồ đóng hộp là ưu tiên hàng đầu của người dân mùa mưa bão

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Người dân Đắk Lắk đổ xô mua thực phẩm dự trữ ứng phó bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 3.

Người dân mua mì số lượng lớn để dự trữ vì tiện lợi

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Thủ tướng chỉ đạo 8 tỉnh ứng phó khẩn bão Kalmaegi, lường trước kịch bản xấu nhất

Theo số liệu thống kê sơ bộ của siêu thị Co.op mart Tuy Hòa, trong ngày 4.11, hơn 6.000 thùng mì, hơn 1 tấn rau củ, hơn 300 kg thịt, hơn 1.500 thùng nước lọc được bán ra. Vì lượng khách tăng đột biến, tất các quầy toán tại siêu thị được mở và làm việc hết công suất để phục vụ khách hàng.

"Gia đình tôi gấp rút mua thực phẩm để dự trữ vì hay tin rạng sáng ngày 7 bão vào, tối nay siêu thị đông nghịt người, hàng hết liên tục nên phải tranh thủ. Tôi cũng ưu tiên những thực phẩm ăn liền như mì tôm, xúc xích đồ hộp vì bão vào sợ cúp điện không nấu nướng được", chị Huỳnh Nguyễn Thảo (32 tuổi) chia sẻ.

Người dân Đắk Lắk đổ xô mua thực phẩm dự trữ ứng phó bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 4.

Tất cả các quầy thanh toán tại siêu thị đều hoạt động để phục vụ khách hàng

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Người dân Đắk Lắk đổ xô mua thực phẩm dự trữ ứng phó bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 5.

Theo thống kê sơ bộ, lượng khách đổ về siêu thị để mua thực phẩm dự trữ ứng phó bão số 13 Kalmaegi tăng gấp 4 lần ngày thường

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Theo ông Phạm Hoàng Hưng, Giám đốc siêu thị Co.op mart Tuy Hòa trong tối 4.11, sức mua tại siêu thị tăng đột biến gấp 4 lần ngày thường, đặc biệt ở nhóm hàng thực phẩm thiết yếu.

“Chúng tôi đã huy động toàn nhân viên tăng ca làm việc hết sức lên hàng và phục vụ khách hàng. Nguồn cung hàng hóa được đảm bảo liên tục từ TP.HCM và Đà Nẵng sẽ được chuyển gấp về để đáp ứng nhu cầu, người dân không cần lo lắng thiếu hàng. Với những khách hàng online, siêu thị cũng sẽ có đội ngũ soạn, giao hàng để đáp ứng nhu cầu của người dân trong tình hình mưa bão này”, ông Hưng nói.

Cũng theo ông Hưng, chuỗi 14 cửa hàng tiện lợi Co.op Food, trực thuộc Co.op mart Tuy Hòa cũng ghi nhận sức mua tăng vượt trội so với ngày thường.

Người dân Đắk Lắk đổ xô mua thực phẩm dự trữ ứng phó bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 6.

Không chỉ tại siêu thị, nhiều cửa hàng tạp hóa ở phường Tuy Hòa cũng tấp nập người mua

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Không chỉ tại siêu thị, nhiều cửa hàng tạp hóa ở phường Tuy Hòa cũng tấp nập người mua, nhiều cửa hàng rơi vào tình trạng "cháy hàng" thực phẩm. Các mặt hàng khác như: đèn pin, đèn dầu, bật lửa, pin dự phòng... cũng được người dân mua nhiều để ứng phó bão số 13 Kalmaegi.

Tin liên quan

Hối hả vận động người dân rời vùng nguy hiểm trước khi bão Kalmaegi đổ bộ

Hối hả vận động người dân rời vùng nguy hiểm trước khi bão Kalmaegi đổ bộ

Lực lượng chức năng Gia Lai khẩn trương di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, kích hoạt kịch bản ứng phó cao nhất trước khi bão Kalmaegi đổ bộ.

Khám phá thêm chủ đề

bão số 13 Kalmaegi bão số 13 Bão Kalmaegi ứng phó bão Đắk Lắk
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận