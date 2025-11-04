Ứng phó bão số 13 Kalmaegi: Người dân đổ xô mua mì gói, nước lọc... tích trữ

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại siêu thị Co.op mart Tuy Hòa, phường Tuy Hòa, Đắk Lắk (TP.Tuy Hòa, Phú Yên cũ) tối 4.11, lượng khách đổ về mua thực phẩm tăng đột biến, gấp 4 lần ngày thường. Nhiều quầy hàng thực phẩm như: mì gói, nước lọc, bánh ngọt, đồ hộp nhanh chóng vơi sạch, các quầy thanh toán luôn trong tình trạng quá tải, hàng dài người xếp hàng mua nhu yếu phẩm ứng phó bão số 13 Kalmaegi.

Người dân khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk đổ xô về siêu thị mua thực phẩm dự trữ, ứng phó bão số 13 Kalmaegi ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Chị Nguyễn Thúy Hằng (26 tuổi, ở phường Tuy Hòa) cho biết: “Nghe tin bão mạnh, tôi tranh thủ đi mua thực phẩm dự trữ. Mì tôm và nước lọc là hai thứ không thể thiếu. Tối nay siêu thị đông nghẹt, phải chờ rất lâu mới đến lượt thanh toán”.

Để đáp ứng nhu cầu mua thực phẩm của người dân, nhân viên tại các quầy hàng liên tục bổ sung sản phẩm nhưng vẫn không kịp so với nhu cầu mua sắm tăng cao.

Mì gói, đồ đóng hộp là ưu tiên hàng đầu của người dân mùa mưa bão ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Người dân mua mì số lượng lớn để dự trữ vì tiện lợi ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Theo số liệu thống kê sơ bộ của siêu thị Co.op mart Tuy Hòa, trong ngày 4.11, hơn 6.000 thùng mì, hơn 1 tấn rau củ, hơn 300 kg thịt, hơn 1.500 thùng nước lọc được bán ra. Vì lượng khách tăng đột biến, tất các quầy toán tại siêu thị được mở và làm việc hết công suất để phục vụ khách hàng.

"Gia đình tôi gấp rút mua thực phẩm để dự trữ vì hay tin rạng sáng ngày 7 bão vào, tối nay siêu thị đông nghịt người, hàng hết liên tục nên phải tranh thủ. Tôi cũng ưu tiên những thực phẩm ăn liền như mì tôm, xúc xích đồ hộp vì bão vào sợ cúp điện không nấu nướng được", chị Huỳnh Nguyễn Thảo (32 tuổi) chia sẻ.

Tất cả các quầy thanh toán tại siêu thị đều hoạt động để phục vụ khách hàng ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Theo thống kê sơ bộ, lượng khách đổ về siêu thị để mua thực phẩm dự trữ ứng phó bão số 13 Kalmaegi tăng gấp 4 lần ngày thường ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Theo ông Phạm Hoàng Hưng, Giám đốc siêu thị Co.op mart Tuy Hòa trong tối 4.11, sức mua tại siêu thị tăng đột biến gấp 4 lần ngày thường, đặc biệt ở nhóm hàng thực phẩm thiết yếu.

“Chúng tôi đã huy động toàn nhân viên tăng ca làm việc hết sức lên hàng và phục vụ khách hàng. Nguồn cung hàng hóa được đảm bảo liên tục từ TP.HCM và Đà Nẵng sẽ được chuyển gấp về để đáp ứng nhu cầu, người dân không cần lo lắng thiếu hàng. Với những khách hàng online, siêu thị cũng sẽ có đội ngũ soạn, giao hàng để đáp ứng nhu cầu của người dân trong tình hình mưa bão này”, ông Hưng nói.

Cũng theo ông Hưng, chuỗi 14 cửa hàng tiện lợi Co.op Food, trực thuộc Co.op mart Tuy Hòa cũng ghi nhận sức mua tăng vượt trội so với ngày thường.

Không chỉ tại siêu thị, nhiều cửa hàng tạp hóa ở phường Tuy Hòa cũng tấp nập người mua ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Không chỉ tại siêu thị, nhiều cửa hàng tạp hóa ở phường Tuy Hòa cũng tấp nập người mua, nhiều cửa hàng rơi vào tình trạng "cháy hàng" thực phẩm. Các mặt hàng khác như: đèn pin, đèn dầu, bật lửa, pin dự phòng... cũng được người dân mua nhiều để ứng phó bão số 13 Kalmaegi.