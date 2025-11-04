Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Ứng phó bão Kalmaegi: Đắk Lắk cho học sinh các địa phương ven biển nghỉ học

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
04/11/2025 20:43 GMT+7

Học sinh, sinh viên tại các địa phương ven biển Đắk Lắk được nghỉ học từ ngày 5.11 đến hết ngày 7.11 để ứng phó bão Kalmaegi.

Ngày 4.11, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản về việc cho học sinh tại các địa phương ven biển phía đông của tỉnh (Phú Yên cũ) nghỉ học nhằm phòng, tránh ảnh hưởng của bão Kalmaegi.

Đắk Lắk cho học sinh các địa phương ven biển nghỉ học ứng phó bão Kalmaegi - Ảnh 1.

Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho học sinh, sinh viên các địa phương ven biển nghỉ học để ứng phó bão Kalmaegi

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Theo đó, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh và hạn chế thiệt hại do bão và hoàn lưu sau bão, Sở GD-ĐT đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn, cùng các đơn vị trực thuộc sở, thực hiện thông báo cho phụ huynh, học sinh, sinh viên và trẻ mầm non được nghỉ học từ chiều ngày 5.11 đến hết ngày 7.11.

Quyết định này áp dụng đối với các xã, phường ven biển và vùng lân cận như: Sông Cầu, Xuân Đài, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên, Hòa Hiệp, Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam, Hòa Xuân, Xuân Thọ, Đồng Xuân, Phú Mỡ, cùng một số khu vực khác có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Kalmaegi.

Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị tổ chức dạy bù phù hợp để đảm bảo tiến độ chương trình, đồng thời giữ liên lạc thường xuyên với phụ huynh và chính quyền địa phương nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trong thời gian nghỉ học.

Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa tỉnh chủ động xây dựng phương án dạy học trực tuyến hoặc tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ động báo cáo về sở và chính quyền địa phương để xin ý kiến cho học sinh nghỉ học đảm bảo theo quy định.


