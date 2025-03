Học sinh trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột được nghỉ học ngày 10.3

Ngày 6.3, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành văn bản về việc cho học sinh, học viên trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột nghỉ học vào ngày 10.3.

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Sở GD-ĐT và UBND TP.Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý cho trẻ mầm non, học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột; học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên TP.Buôn Ma Thuột nghỉ học vào ngày 10.3.

Khu vực trung tâm TP.Buôn Ma Thuột, nơi thường diễn ra các hoạt động của lễ hội cà phê ẢNH: C.T.V

Sở GD-ĐT, UBND TP.Buôn Ma Thuột chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức kế hoạch dạy bù cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục được nghỉ học (ngày 10.3) trong thời gian thích hợp, bảo đảm việc thực hiện kế hoạch giáo dục theo khung thời gian năm học 2024 - 2025.

Theo một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk, việc cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên GDTX nghỉ học trong ngày 10.3 nhằm bảo đảm an ninh an toàn giao thông trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Đồng thời, tạo điều kiện cho học sinh, học viên có cơ hội tham gia, trải nghiệm các hoạt động này.

Được biết, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 với chủ đề "Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới" diễn ra từ ngày 9.3 đến 13.3 tại TP.Buôn Ma Thuột và một số địa phương trong tỉnh. Thời gian khai mạc lễ hội vào tối 10.3.