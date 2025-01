Giáo dục an toàn giao thông trong trường học - nền tảng cho một đất nước an toàn và văn minh

Lý thuyết đi đôi với thực hành

Tình trạng ùn tắc ở cổng trường, đi bộ dưới lòng đường, sang đường không quan sát, đi xe đạp dàn hàng ngang,… vẫn phổ biến ở nhiều trường học. Vấn đề an toàn khi tham gia giao thông của sinh viên và học sinh nói chung, học sinh tiểu học nói riêng trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục hằng năm, nhận được sự quan tâm của nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức. Xây dựng ý thức tham gia giao thông sẽ góp phần giảm thiểu tai nạn, là nền tảng vững chắc cho một đất nước an toàn và văn minh.

Từ nhiều năm nay, Bộ Giáo dục và Đào Tạo đã phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cùng các đối tác như Toyota Việt Nam triển khai nhiều hoạt động phổ biến kiến thức về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên nói chung và bậc tiểu học nói riêng, góp phần xây dựng ý thức và văn hóa khi tham gia giao thông. Các hoạt động được xây dựng thiết thực, lồng ghép trong các giờ học chính khóa, khuyến khích tinh thần sáng tạo của thầy cô và các em học sinh.

Toyota cùng em học An toàn giao thông được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang

Có thể kể đến như chương trình Toyota cùng em học An toàn giao thông đã được triển khai nhiều năm trong các trường tiểu học. Chương trình được xây dựng mới mẻ với tính chất "học mà chơi, chơi mà học", lồng ghép kiến thức kết hợp với các môn năng khiếu như ca hát, đọc thơ hay diễn kịch... Các câu hỏi được lấy từ các tình huống giao thông hàng ngày như ý thức đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, sang đường đúng cách hay cách nhận biết các tín hiệu đèn giao thông… giúp các em học sinh dễ hiểu về các quy định an toàn giao thông có phần "khô khan". Tất cả những nỗ lực này đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của các em học sinh.

Không chỉ vậy, hãng xe Nhật Bản nỗ lực gửi đi thông điệp về an toàn giao thông thông qua một loạt các hoạt động như tuyên truyền trên VOV giao thông; đồng hành trong chương trình "Người bạn đường" cùng VTV; tổ chức Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông; Cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam.

Vòng thi cấp tỉnh Toyota cùng em học ATGT 2024 - 2025 diễn ra thành công

Toyota cùng em học An toàn giao thông đã được diễn ra ở 8 tỉnh thành, bám sát theo điều 4 của Nghị định 151/2024/NĐ-CP, về việc đưa nội dung giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ vào các cơ sở giáo dục. Trong đó, tại điểm 2, quy định nội dung giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với học sinh tiểu học. Các nội dung được đề cập đến như nhận biết một số đèn tín hiệu, hiệu lệnh và biển báo giao thông cơ bản; hiểu được tầm quan trọng của việc tuân thủ quy tắc giao thông; cách đi bộ và lên xuống các phương tiện an toàn; làm quen với xe đạp cùng cách điều khiển xe đạp an toàn và cuối cùng là một số kỹ năng phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ.

Các em học sinh tham gia vẽ tranh chủ đề an toàn giao thông

Tại cuộc thi được triển khai ở các tỉnh thành, các em học sinh và giáo viên đã có nhiều hoạt động xoay quanh chủ đề an toàn giao thông. Trong đó, các em học sinh sẽ được tham gia vào 3 hoạt động chính: tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông, vẽ tranh chủ đề an toàn giao thông và phần thi năng khiếu. Với thầy cô giáo – những người sát cánh và chỉ dạy cho các em học sinh, đã tham gia thi một nội dung về giáo dục an toàn giao thông trong thời gian tối đa 20 phút theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học và sử dụng có hiệu quả đồ dùng thiết bị dạy học và tham gia hội thảo về "Đổi mới phương pháp giáo dục an toàn giao thông trong trường tiểu học".

Chương trình được sự hưởng ứng của nhiều giáo viên

Vòng thi cấp tỉnh sẽ chọn ra 8 đội xuất sắc nhất, đại diện cho 8 tỉnh tham gia vào vòng Giao lưu tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp quốc gia, được tổ chức vào tháng 3/2025.

Gần 30 năm có mặt tại Việt Nam, Toyota không ngừng nỗ lực cải tiến, đổi mới sản phẩm và luôn đặt an toàn là trọng tâm trên từng sản phẩm. Những năm gần đây, trên nhiều mẫu xe của Toyota đều được trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense với các tính năng hiện đại hỗ trợ người lái, góp phần giảm thiểu va chạm. Hãng xe Nhật cũng cam kết đưa gói an toàn TSS có mặt trên tất cả các dòng xe của hãng trong thời gian sắp tới, hướng tới những cột mốc mới và vì một đất nước Việt Nam văn minh, an toàn.