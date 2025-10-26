Đà Nẵng ủy quyền cho cơ sở quyết định việc nghỉ học phòng tránh mưa lũ

Ngày 26.10, Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng cho biết đã phát hành công văn gửi đến UBND các p hường, xã, cùng toàn bộ các trường, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và các trường đại học tư thục trên địa bàn về việc chủ động ứng phó với thời tiết xấu.

Theo dự báo, TP.Đà Nẵng sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, tiềm ẩn nguy cơ cao về ngập úng và sạt lở. Trước tình hình này, Sở GD-ĐT đặc biệt yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo về phòng chống thiên tai, bão lụt, đồng thời khẩn trương xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên cùng tài sản của đơn vị.

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở vùng cao Đà Nẵng sạt lở nghiêm trọng ẢNH: NGỌC THƠM

Đáng chú ý, Sở GD-ĐT trao quyền quyết định trực tiếp cho chủ tịch UBND các phường, xã và thủ trưởng các trường, trung tâm trực thuộc sở.

Cụ thể, các đơn vị này (đặc biệt tại khu vực miền núi, biên giới có nguy cơ sạt lở, lũ quét, hoặc khu vực trũng thấp dễ ngập lụt) được yêu cầu thường xuyên theo dõi tình hình thực tế để quyết định cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trên địa bàn và của trường được nghỉ học khi cần thiết.

Quyết định này sau đó sẽ được thông tin đến lãnh đạo Sở GD-ĐT để tổng hợp, báo cáo UBND TP.Đà Nẵng.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học và trường đại học tư thục, các đơn vị này sẽ căn cứ tình hình để chủ động quyết định việc đi học của sinh viên, học viên.

Sở GD-ĐT cũng nhấn mạnh nguyên tắc đảm bảo an toàn tối đa trong mọi tình huống, khi học sinh, trẻ mầm non còn có mặt ở trường, nhà trường phải phân công giáo viên, nhân viên quản lý, chăm sóc để đảm bảo an toàn.

Đặc biệt, các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú phải tăng cường công tác quản lý, chăm sóc học sinh, tuyệt đối không để học sinh ra về khi các điều kiện an toàn chưa được đảm bảo.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng cũng đề nghị các trường xây dựng phương án tổ chức dạy và học linh hoạt khi học sinh không thể đến trường do bị ảnh hưởng bởi sạt lở hoặc ngập lụt, nhằm đảm bảo không gián đoạn việc học.

Sau khi thời tiết ổn định, các trường cần khẩn trương tổ chức dọn dẹp, vệ sinh trường lớp để học sinh sớm trở lại học tập bình thường.