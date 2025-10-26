Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Đà Nẵng ủy quyền cho cơ sở quyết định việc nghỉ học phòng tránh mưa lũ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
26/10/2025 19:25 GMT+7

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết gây mưa lớn, đe dọa gây ngập úng và sạt lở cục bộ, Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng đã ban hành công văn ủy quyền trực tiếp cho chính quyền cơ sở và các trường học chủ động quyết định việc cho học sinh nghỉ học khi cần thiết.

Ngày 26.10, Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng cho biết đã phát hành công văn gửi đến UBND các phường, xã, cùng toàn bộ các trường, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và các trường đại học tư thục trên địa bàn về việc chủ động ứng phó với thời tiết xấu.

Theo dự báo, TP.Đà Nẵng sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, tiềm ẩn nguy cơ cao về ngập úng và sạt lở. Trước tình hình này, Sở GD-ĐT đặc biệt yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo về phòng chống thiên tai, bão lụt, đồng thời khẩn trương xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên cùng tài sản của đơn vị.

ĐàNẵng ủy quyền khẩn cấp cho cơ sở quyết định việc nghỉ học phòng tránh mưa lũ - Ảnh 1.

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở vùng cao Đà Nẵng sạt lở nghiêm trọng

ẢNH: NGỌC THƠM

Đáng chú ý, Sở GD-ĐT trao quyền quyết định trực tiếp cho chủ tịch UBND các phường, xã và thủ trưởng các trường, trung tâm trực thuộc sở.

Cụ thể, các đơn vị này (đặc biệt tại khu vực miền núi, biên giới có nguy cơ sạt lở, lũ quét, hoặc khu vực trũng thấp dễ ngập lụt) được yêu cầu thường xuyên theo dõi tình hình thực tế để quyết định cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trên địa bàn và của trường được nghỉ học khi cần thiết.

Quyết định này sau đó sẽ được thông tin đến lãnh đạo Sở GD-ĐT để tổng hợp, báo cáo UBND TP.Đà Nẵng.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học và trường đại học tư thục, các đơn vị này sẽ căn cứ tình hình để chủ động quyết định việc đi học của sinh viên, học viên.

Sở GD-ĐT cũng nhấn mạnh nguyên tắc đảm bảo an toàn tối đa trong mọi tình huống, khi học sinh, trẻ mầm non còn có mặt ở trường, nhà trường phải phân công giáo viên, nhân viên quản lý, chăm sóc để đảm bảo an toàn.

Đặc biệt, các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú phải tăng cường công tác quản lý, chăm sóc học sinh, tuyệt đối không để học sinh ra về khi các điều kiện an toàn chưa được đảm bảo.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng cũng đề nghị các trường xây dựng phương án tổ chức dạy và học linh hoạt khi học sinh không thể đến trường do bị ảnh hưởng bởi sạt lở hoặc ngập lụt, nhằm đảm bảo không gián đoạn việc học.

Sau khi thời tiết ổn định, các trường cần khẩn trương tổ chức dọn dẹp, vệ sinh trường lớp để học sinh sớm trở lại học tập bình thường.

Tin liên quan

Huế thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học tránh bão Fengshen từ chiều 22.10

Huế thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học tránh bão Fengshen từ chiều 22.10

Sở GD-ĐT TP.Huế đã quyết định cho học sinh nghỉ học từ chiều 22.10 để đảm bảo an toàn trước mưa lũ do bão Fengshen (bão số 12). Các trường học trên địa bàn sẽ không hoạt động vào ngày 23.10.

Khám phá thêm chủ đề

Nghỉ học Đà Nẵng Mưa lũ Sạt lở
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận