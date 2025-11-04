Nước mắt tiễn đưa cô học trò 13 tuổi ra đi sau vụ vỡ hồ chứa nước

Sáng nay 4.11, cha mẹ, thầy cô, bạn bè bạn bè và dân làng nghẹn ngào tiễn biệt em Lê Nguyễn Bích Thảo, học sinh lớp 8D Trường THCS Phong Phú, xã Tuy Phong, ra đi mãi mãi sau trận lũ dữ do vỡ hồ chứa nước trên núi.

Thầy cô, bạn bè, gia đình quá đau lòng phải tiễn đưa bé Thảo, một học sinh giỏi, một lớp phó học tập gương mẫu, nhiệt tình với các phong trào của lớp 8D.

Thầy Hồ Minh Cường - Hiệu trưởng trường THCS Phong Phú, xã Tuy Phong (Lâm Đồng) nghẹn ngào kể, Thảo là một học sinh giỏi của trường, ngoan hiền, được thầy cô yêu mến. Năm học 2024 - 2025, em đạt danh hiệu Học sinh giỏi và là lớp phó học tập đầy nhiệt huyết với các phong trào của lớp.

Lê Nguyễn Bích Thảo không chỉ siêng năng chăm chỉ học ở trường, mà còn biết giúp đỡ cha mẹ công việc ở nhà.

Trong dòng người tiễn Thảo sáng nay, cô Nguyễn Thị Thắm, giáo viên chủ nhiệm lớp 8D có lẽ là người khóc nhiều nhất.

Tiễn đưa bé Thảo về miền mây trắng ẢNH: Q.H

Cô Thắm thương yêu bé Thảo rất nhiều, một học trò ngoan hiền, luôn là chỗ dựa cho cô về phong trào học tập của lớp 8D. Ngày hôm qua, thứ 2, buổi học đầu tiên thiếu vắng lớp phó Lê Nguyễn Bích Thảo; lớp học thiếu một học trò đặc biệt, ghế ngồi của Thảo vẫn còn đó, cô Thắm và các bạn nhìn khoảng trống ghế ngồi ấy mà không thể kìm được nước mắt.

Đêm 1.11, là một đêm định mệnh của thôn 2 xã Tuy Phong, hồ chứa nước của Công ty Trang Trại Việt trên núi Tân Lai bất ngờ bị vỡ toang, dòng nước hung hãn đổ ập xuống ngôi làng. Gia đình bé Thảo cùng bao gia đình khác gánh chịu hậu quả thảm khốc, cả làng với hơn trăm hộ dân hoảng loạn trong đêm.

Anh Lê Nguyễn Anh Kha (ba của bé Thảo), chở vợ con bỏ chạy khi nghe tiếng dòng thác lũ dữ tợn đổ về, nhưng không kịp nữa, dòng nước cuốn phăng chiếc xe của anh. Chị Nguyễn Thị Tường Vi (mẹ bé Thảo) cố bấu víu vào nhánh cây, tay còn giữ chặt bé Thảo, nhưng sức người nhỏ bé không thể chống lại cơn lũ cuồng nộ. Bé Thảo bị nước đẩy trôi vào bóng tối. Sáng hôm sau, dân làng tìm thấy em cách hiện trường vài trăm mét.

Ngôi nhà thân quen từ nay vắng cô bé học trò ngoan hiền, hiếu thảo với cha mẹ ẢNH: Q.H

Theo thầy hiệu trưởng Hồ Minh Cường, sau khi sự cố xảy ra, nhà trường đã vận động thầy cô, phụ huynh và các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình gần 15 triệu đồng. Hồ sơ bảo hiểm tai nạn của em đang được giải quyết nhanh chóng. Cùng lúc đó, thầy cô trong trường kêu gọi giúp đỡ sách vở, giày dép, cặp sách và hơn 60 bộ quần áo giúp các học sinh khác trong thôn bị ảnh hưởng sau vụ vỡ hồ chứa nước trên núi này.

Bé Thảo ra đi khi trang vở còn dang dở, bài giảng của cô Thắm em chưa kịp nghe hết và giấc mơ tuổi trẻ chưa kịp nở hoa.

Bàn học của Thảo ở lớp 8D vẫn còn đó, chiếc ghế của em đã bỏ trống, nhưng trong tim bạn bè và thầy cô, hình ảnh cô học trò tóc buộc gọn, ánh mắt sáng ngời, luôn khát khao học tập và hết mình vì phong trào của lớp sẽ còn mãi.

Bình yên nhé Thảo, lớp phó học tập nhỏ bé của của lớp 8D, trong ngôi trường dưới chân núi Tân Lai!