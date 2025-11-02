Mưa lớn trở lại, học sinh toàn TP.Huế tiếp tục nghỉ học

Ngày 2.11, Sở GD-ĐT TP.Huế gửi công văn đến các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc học sinh tiếp tục nghỉ học vào ngày 3.11 để đảm bảo an toàn trong mưa lũ.



Đối với một số trường thuộc vùng cao không bị ngập lụt, Sở GD-ĐT TP.Huế giao hiệu trưởng các trường lãnh đạo trung tâm chủ động quyết định việc tổ chức dạy học theo đúng chương trình và báo cáo cơ quan chủ quản quản lý trực tiếp theo quy định.

Trước đó, ngày 27.10, trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, địa phương này cũng đã thông báo cho học sinh toàn thành phố nghỉ học.

Học sinh TP.Huế tiếp tục nghỉ học ngày 3.11 vì mưa lũ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Như Thanh Niên đã đưa tin, hôm nay do mưa lớn từ đầu nguồn nên lũ trên các sông tại TP.Huế đã lên trở lại, gây ngập lụt nhiều nơi.

Một số tuyến đường ở nội đô thành phố như Phan Chu Trinh, Bà Triệu, Bạch Đằng, Huỳnh Thúc Kháng... đã ngập trở lại, giao thông tê liệt.

Trong ngày, nhiều người dân tại TP.Huế vừa dọn dẹp nhà cửa sau lũ chưa lâu, nước đã tiếp tục dâng trở lại. Tại các vùng trũng, như xã Quảng Điền, Đan Điền, Phú Hồ, P.Hóa Châu... hàng ngàn hộ dân vẫn đang sống chung với lũ, nhiều nơi nước cao 0,5 m, giao thông tê liệt.

Chiều nay 2.11, một số tuyến đường tại nội đô TP.Huế ngập lụt trở lại ẢNH: BẢO ANH

Dự báo trong chiều và đêm nay 2.11, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long có xu thế tăng dần đến mức xấp xỉ báo động 3 (báo động 3 tại Kim Long là 3,5 m); Mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc có xu thế tăng dần đến mức xấp xỉ báo động 3 (báo động 3 tại Phú Ốc là 4,5 m).