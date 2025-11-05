Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Phòng tránh bão số 13 Kalmaegi: Gia Lai cho học sinh nghỉ học

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
05/11/2025 09:12 GMT+7

Sáng 5.11, trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (bão Kalmaegi), Sở GD-ĐT Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Theo đó, học sinh tại 58 xã, phường phía đông tỉnh Gia Lai (địa bàn thuộc tỉnh Bình Định trước khi sáp nhập) sẽ được nghỉ học từ chiều 5.11 đến hết ngày 7.11. Trong khi đó, 77 xã, phường phía tây tỉnh (địa bàn cũ của Gia Lai) sẽ linh hoạt cho học sinh nghỉ học tùy theo tình hình mưa bão thực tế.

Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai yêu cầu hiệu trưởng các trường theo dõi sát diễn biến thời tiết, hướng dẫn học sinh, giáo viên và phụ huynh không di chuyển đến khu vực nguy hiểm; đồng thời chằng chống trường lớp, tạo điều kiện cho chính quyền sử dụng trường học làm nơi sơ tán dân khi cần thiết.

Phòng tránh bão số 13 Kalmaegi: Gia Lai cho học sinh nghỉ học- Ảnh 1.

Lực lượng quân đội hỗ trợ người dân Gia Lai ứng phó bão số 13

ẢNH: CÔNG CƯỜNG

Ngay sau bão, các đơn vị phải khẩn trương vệ sinh, khắc phục thiệt hại, bảo đảm trường lớp an toàn, sạch sẽ, phòng ngừa dịch bệnh và sớm ổn định dạy học, không để ảnh hưởng đến kế hoạch năm học 2025 - 2026.

Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục liên tục cập nhật tình hình, tổng hợp thiệt hại gửi về sở để báo cáo UBND tỉnh và Bộ GD-ĐT.

Bão Kalmaegi vào Biển Đông, mạnh cấp 13 hướng về Gia Lai

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ chiều tối 6.11, bão số 13 (Kalmaegi) sẽ bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh, gây gió mạnh và mưa rất lớn trên diện rộng.

Cụ thể, khu vực ven biển phía đông tỉnh dự kiến có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15. Phía tây tỉnh Gia Lai cũng chịu ảnh hưởng với gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Từ ngày 6 đến 7.11, toàn tỉnh có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm/đợt, có nơi vượt 600 mm/đợt. Từ ngày 8.11, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, khu vực Gia Lai có khả năng xảy ra dông mạnh, lốc xoáy và gió giật dữ dội cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Tin liên quan

Ứng phó bão Kalmaegi: Đắk Lắk cho học sinh các địa phương ven biển nghỉ học

Ứng phó bão Kalmaegi: Đắk Lắk cho học sinh các địa phương ven biển nghỉ học

Học sinh, sinh viên tại các địa phương ven biển Đắk Lắk được nghỉ học từ ngày 5.11 đến hết ngày 7.11 để ứng phó bão Kalmaegi.

Khám phá thêm chủ đề

Nghỉ học học sinh nghỉ học bão số 13 Gia Lai Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai Bão Kalmaegi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận