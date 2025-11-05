Phòng tránh bão số 13 Kalmaegi: Gia Lai cho học sinh nghỉ học

Theo đó, học sinh tại 58 xã, phường phía đông tỉnh Gia Lai (địa bàn thuộc tỉnh Bình Định trước khi sáp nhập) sẽ được nghỉ học từ chiều 5.11 đến hết ngày 7.11. Trong khi đó, 77 xã, phường phía tây tỉnh (địa bàn cũ của Gia Lai) sẽ linh hoạt cho học sinh nghỉ học tùy theo tình hình mưa bão thực tế.

Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai yêu cầu hiệu trưởng các trường theo dõi sát diễn biến thời tiết, hướng dẫn học sinh, giáo viên và phụ huynh không di chuyển đến khu vực nguy hiểm; đồng thời chằng chống trường lớp, tạo điều kiện cho chính quyền sử dụng trường học làm nơi sơ tán dân khi cần thiết.

Lực lượng quân đội hỗ trợ người dân Gia Lai ứng phó bão số 13 ẢNH: CÔNG CƯỜNG

Ngay sau bão, các đơn vị phải khẩn trương vệ sinh, khắc phục thiệt hại, bảo đảm trường lớp an toàn, sạch sẽ, phòng ngừa dịch bệnh và sớm ổn định dạy học, không để ảnh hưởng đến kế hoạch năm học 2025 - 2026.

Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục liên tục cập nhật tình hình, tổng hợp thiệt hại gửi về sở để báo cáo UBND tỉnh và Bộ GD-ĐT.

