Phòng tránh bão số 13 Kalmaegi: Gia Lai cho học sinh nghỉ học

Theo đó, học sinh tại 58 xã, phường phía đông tỉnh Gia Lai (địa bàn thuộc tỉnh Bình Định trước khi sáp nhập) sẽ được nghỉ học từ chiều 5.11 đến hết ngày 7.11. Trong khi đó, 77 xã, phường phía tây tỉnh (địa bàn cũ của Gia Lai) sẽ linh hoạt cho học sinh nghỉ học tùy theo tình hình mưa bão thực tế.
Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai yêu cầu hiệu trưởng các trường theo dõi sát diễn biến thời tiết, hướng dẫn học sinh, giáo viên và phụ huynh không di chuyển đến khu vực nguy hiểm; đồng thời chằng chống trường lớp, tạo điều kiện cho chính quyền sử dụng trường học làm nơi sơ tán dân khi cần thiết.
Ngay sau bão, các đơn vị phải khẩn trương vệ sinh, khắc phục thiệt hại, bảo đảm trường lớp an toàn, sạch sẽ, phòng ngừa dịch bệnh và sớm ổn định dạy học, không để ảnh hưởng đến kế hoạch năm học 2025 - 2026.
Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục liên tục cập nhật tình hình, tổng hợp thiệt hại gửi về sở để báo cáo UBND tỉnh và Bộ GD-ĐT.
Bão Kalmaegi vào Biển Đông, mạnh cấp 13 hướng về Gia Lai
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ chiều tối 6.11, bão số 13 (Kalmaegi) sẽ bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh, gây gió mạnh và mưa rất lớn trên diện rộng.
Cụ thể, khu vực ven biển phía đông tỉnh dự kiến có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15. Phía tây tỉnh Gia Lai cũng chịu ảnh hưởng với gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.
Từ ngày 6 đến 7.11, toàn tỉnh có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm/đợt, có nơi vượt 600 mm/đợt. Từ ngày 8.11, mưa lớn có xu hướng giảm dần.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, khu vực Gia Lai có khả năng xảy ra dông mạnh, lốc xoáy và gió giật dữ dội cả trước và trong khi bão đổ bộ.
Bình luận (0)