Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khánh Hòa: Buộc sơ tán người nuôi trồng thủy sản vào bờ tránh bão số 13

Hiền Lương
Hiền Lương
05/11/2025 11:08 GMT+7

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), sáng 5.1, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phát công điện khẩn, yêu cầu các sở, ngành và địa phương đồng loạt triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 13 đã tiến vào Biển Đông sáng 5.11, có cường độ mạnh cấp 13 - 14, giật cấp 16 - 17. Dự kiến bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa vào đêm 6.11.

Các khu vực ven biển và Tây nguyên sẽ chịu gió mạnh cấp 8 - 12, giật cấp 14 - 15, riêng vùng biển ngoài khơi Khánh Hòa và đặc khu Trường Sa có thể chịu ảnh hưởng mạnh nhất.

Khánh Hòa: Buộc sơ tán người nuôi trồng thuỷ sản vào bờ tránh bão số 13- Ảnh 1.

Ngư dân Khánh Hòa tìm nơi an toàn neo đậu tàu thuyền

ẢNH: Đ.T

Để chủ động ứng phó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với lực lượng biên phòng và địa phương ven biển khẩn trương kêu gọi toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên biển trở về nơi tránh trú an toàn trước 14 giờ ngày 5.11.

Các hoạt động khai thác thủy sản, du lịch, vận tải đường biển cũng sẽ tạm dừng từ 12 giờ ngày 6.11 cho đến khi bão tan. Người dân nuôi trồng thủy sản trên lồng bè bắt buộc phải sơ tán vào bờ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bão Kalmaegi vào Biển Đông, mạnh cấp 13 hướng về Gia Lai

Chính quyền các địa phương được yêu cầu rà soát kỹ các khu vực dễ bị sạt lở, ngập lụt và chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn, không ngại áp dụng biện pháp cưỡng chế khi cần thiết. Công tác chặt tỉa cây xanh, gia cố nhà cửa, tháo dỡ các bảng hiệu quảng cáo cũng phải hoàn tất trước 10 giờ ngày 6.11 để hạn chế thiệt hại do gió mạnh. Người dân được khuyến cáo chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước sạch và các vật dụng cần thiết để ứng phó với bão số 13 và mưa lũ kéo dài.

Khánh Hòa: Buộc sơ tán người nuôi trồng thuỷ sản vào bờ tránh bão số 13- Ảnh 2.

Người dân Khánh Hòa dùng bao cát chằng mái nhà tránh bão

ẢNH: D.T

Ở lĩnh vực sản xuất và hạ tầng, các sở ngành như nông nghiệp, công thương, xây dựng, KH-CN, GD-ĐT được giao nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, bảo đảm hoạt động an toàn, ổn định, đồng thời chuẩn bị các phương án ứng phó kịp thời. Học sinh toàn tỉnh được nghỉ học trong hai ngày 6 và 7.11 nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Lực lượng quân đội, công an và các đơn vị cứu nạn cứu hộ luôn duy trì trực ban 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện để ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Đặc biệt, các đơn vị quản lý hồ chứa nước cũng được yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, vận hành điều tiết hợp lý để giảm thiểu ngập lụt vùng hạ du.

Tin liên quan

Ứng phó bão Kalmaegi: Khánh Hòa yêu cầu tàu thuyền vào bờ trước 10 giờ ngày 5.11

Ứng phó bão Kalmaegi: Khánh Hòa yêu cầu tàu thuyền vào bờ trước 10 giờ ngày 5.11

Để ứng phó bão Kalmaegi, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo khẩn trương kêu gọi tất cả tàu thuyền vào bờ trước 10 giờ ngày 5.11, đồng thời cấm ra khơi từ 12 giờ ngày 6.11.

Khám phá thêm chủ đề

bão số 13 Trường Sa Biển Đông tránh bão Bão Kalmaegi Khánh Hòa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận