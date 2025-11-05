Khánh Hòa: Buộc sơ tán người nuôi trồng thủy sản vào bờ tránh bão số 13

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 13 đã tiến vào Biển Đông sáng 5.11, có cường độ mạnh cấp 13 - 14, giật cấp 16 - 17. Dự kiến bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa vào đêm 6.11.

Các khu vực ven biển và Tây nguyên sẽ chịu gió mạnh cấp 8 - 12, giật cấp 14 - 15, riêng vùng biển ngoài khơi Khánh Hòa và đặc khu Trường Sa có thể chịu ảnh hưởng mạnh nhất.

Ngư dân Khánh Hòa tìm nơi an toàn neo đậu tàu thuyền ẢNH: Đ.T

Để chủ động ứng phó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với lực lượng biên phòng và địa phương ven biển khẩn trương kêu gọi toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên biển trở về nơi tránh trú an toàn trước 14 giờ ngày 5.11.

Các hoạt động khai thác thủy sản, du lịch, vận tải đường biển cũng sẽ tạm dừng từ 12 giờ ngày 6.11 cho đến khi bão tan. Người dân nuôi trồng thủy sản trên lồng bè bắt buộc phải sơ tán vào bờ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bão Kalmaegi vào Biển Đông, mạnh cấp 13 hướng về Gia Lai

Chính quyền các địa phương được yêu cầu rà soát kỹ các khu vực dễ bị sạt lở, ngập lụt và chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn, không ngại áp dụng biện pháp cưỡng chế khi cần thiết. Công tác chặt tỉa cây xanh, gia cố nhà cửa, tháo dỡ các bảng hiệu quảng cáo cũng phải hoàn tất trước 10 giờ ngày 6.11 để hạn chế thiệt hại do gió mạnh. Người dân được khuyến cáo chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước sạch và các vật dụng cần thiết để ứng phó với bão số 13 và mưa lũ kéo dài.

Người dân Khánh Hòa dùng bao cát chằng mái nhà tránh bão ẢNH: D.T

Ở lĩnh vực sản xuất và hạ tầng, các sở ngành như nông nghiệp, công thương, xây dựng, KH-CN, GD-ĐT được giao nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, bảo đảm hoạt động an toàn, ổn định, đồng thời chuẩn bị các phương án ứng phó kịp thời. Học sinh toàn tỉnh được nghỉ học trong hai ngày 6 và 7.11 nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Lực lượng quân đội, công an và các đơn vị cứu nạn cứu hộ luôn duy trì trực ban 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện để ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Đặc biệt, các đơn vị quản lý hồ chứa nước cũng được yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, vận hành điều tiết hợp lý để giảm thiểu ngập lụt vùng hạ du.